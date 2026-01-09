किराया ₹10 लाख महीना... मुंबई के 'ट्रम्प टावर' में क्या सोने की दीवारों के बीच रहते हैं लोग? देखिए इस महल का इनसाइड वीडियो

सोचिए, आप मुंबई में रहते हैं और आपके सामने 10 लाख रुपये महीने का किराया वाला फ्लैट हो. यही हाल है वर्ली स्थित Trump Towers में. वीडियो की शुरुआत होती है इस आलीशान फ्लैट से, जिसे इंस्टाग्राम क्रिएटर रवि केवालरामानी ने शूट किया. चार बेडरूम, मॉड्यूलर किचन, प्रीमियम बाथरूम फिटिंग और मार्बल फ्लोरिंग से. यह फ्लैट दिखने में किसी महल से कम नहीं. लेकिन जैसे ही किराया सुनते हैं10 लाख रुपये लोगों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर हंसी, तंज और हैरानी का मिक्स बन गई.

फ्लैट का खास अंदाज और सुविधाएं

Trump Towers का यह 4.5 BHK फ्लैट ऊपरी मंजिल पर स्थित है और इसका कार्पेट एरिया करीब 2,900 स्क्वायर फीट है. फ्लैट सेमी-फर्निश्ड है और इसमें चार बेडरूम, सभी के साथ अटैच बाथरूम, पाउडर रूम, स्टाफ रूम, अलग यूटिलिटी एरिया, डबल-पैन विंडोज और एयर कंडीशनर जैसी सुविधाएं हैं. मार्बल फ्लोरिंग और प्रीमियम फिटिंग इसे और शानदार बनाती हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि फ्लैट लग्ज़री के मामले में किसी से कम नहीं है, लेकिन किराया सुनते ही लोग चौंक गए. सोशल मीडिया पर कई लोग मजाक में इसे AI से बना वीडियो कह रहे हैं.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा, “सिर्फ 10 लाख सुनकर ही मज़ा आ गया.” किसी ने तंज कसा, “मेरे पास बस 10 लाख कम पड़ रहा है.” वहीं कुछ ने फ्लैट की कमी भी गिनाई सी-व्यू नहीं, बालकनी नहीं, सीलिंग हाइट उतनी प्रभावशाली नहीं. एक यूज़र ने मजाक में कहा कि वीडियो देखने के लिए उसने सिर्फ 289 रुपये का बजट रखा है. कुल मिलाकर, यह फ्लैट अमीरी की झलक दिखाता है, लेकिन मुंबई के बढ़ते रेंट कल्चर पर भी सवाल खड़े करता है.

किराया और आम आदमी की सोच

10 लाख रुपये महीना का किराया सोशल मीडिया पर हंसी का कारण बन गया, लेकिन यह फ्लैट असल में उन लोगों के लिए है जो मुंबई में अल्ट्रा-लग्ज़री जीवन जीना चाहते हैं. आम आदमी के लिए यह सिर्फ एक सपना ही रह जाता है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या इतनी रकम में इतनी सुविधाएं और लक्जरी सच में मिलनी चाहिए? वीडियो ने फ्लैट की हर छोटी-बड़ी डिटेल दिखाई, और लोगों ने इसका मज़ा भी लिया.