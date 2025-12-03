डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने बचपन में मौलवी से क्यों ली थी शिक्षा? जानें ऐसे ही 10 अनजान बातें, जो कोई भी नहीं जानता!

Dr Rajendra Prasad Facts: डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय इतिहास के उन नेताओं में से हैं जिनका जीवन संघर्ष, सादगी और सेवा की मिसाल माना जाता है. 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जिरादेई गांव में जन्मे राजेंद्र बाबू बचपन से ही पढ़ाई में बेहद तेज थे. उनके पिता चाहते थे कि बेटा हर भाषा और हर विषय की गहरी समझ रखे, और शायद यही वजह थी कि इतनी छोटी उम्र से ही उन्होंने फारसी, हिंदी और गणित की सीख शुरू कर दी थी.

आजादी की लड़ाई में उनका योगदान किसी योद्धा से कम नहीं था. जेल जाना, आंदोलन चलाना, क्रांतिकारी लेख लिखना सब कुछ उन्होंने राष्ट्रहित के लिए किया. फिर जब भारत को एक नए भविष्य की दिशा चाहिए थी, वे संविधान सभा के प्रमुख चेहरों में से एक बनकर उभरे. बाद में जब भारत गणतंत्र बना, तो पूरे राष्ट्र ने उन्हें अपना पहला राष्ट्रपति चुना.

उनका जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था. वे एक शानदार लेखक, शिक्षक और समाजसेवी भी थे. जीवनभर उन्होंने सादगी और ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार माना. आज भी उनकी कहानियां और उनके फैसले देश के नेताओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बने हुए हैं.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ दिलचस्प बातें-

जब डॉ. राजेंद्र प्रसाद सिर्फ 5 साल के थे, तब उन्हें पढ़ाने के लिए एक मौलवी मुस्लिम विद्वान को रखा गया था. उनके पिताजी चाहते थे कि वे फारसी, हिंदी और अंकगणित (कैलकुलेशन) सीखें.

वे अकेले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने पूरे दो कार्यकाल तक (लगभग 12 साल) देश की सेवा की.

आजादी के आंदोलन में सक्रिय होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नमक सत्याग्रह (1931) और भारत छोड़ो आंदोलन (1942) के दौरान जेल में डाल दिया था.

राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और सांसदों के लिए कुछ नए नियम बनाए, जो आज भी माने जाते हैं.

वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय संविधान बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था.

उन्होंने बिहार के एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया, लेकिन बाद में उन्होंने वकालत (कानून) के क्षेत्र में जाने का फैसला किया. अपनी पढ़ाई के दौरान, उन्होंने कोलकाता के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र भी पढ़ाया.

उन्हें 1962 में देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से भी नवाजा गया था.

जब 1934 में बिहार में भूकंप आया, तो प्रसाद जी उस समय जेल में थे. उन्हें दो दिन बाद राहत कार्यों का नेतृत्व करने के लिए रिहा किया गया और उन्होंने बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी की स्थापना की.

स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने क्रांतिकारी प्रकाशनों जैसे 'सर्चलाइट' और 'देश' के लिए लेख लिखे और उन्हें चलाने के लिए पैसे जुटाने में भी मदद की.

वे बहुत अच्छे लेखक थे. उनकी मशहूर किताबों में इंडिया डिवाइडेड, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ अ नेशन: राजेंद्र प्रसाद और एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी शामिल हैं.