101.2 Kg, 83 करोड़... इस देश में बिकने जा रहा है दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट, वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा

ऑनलाइन नीलामियों में अब तक आपने पेंटिंग्स और दुर्लभ चीजें बिकते देखी होंगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. अमेरिका में एक ऐसा टॉयलेट नीलामी के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएंगे. ये कोई आम टॉयलेट नहीं, बल्कि पूरी तरह सोने से बना “अमेरिका” नाम का आर्ट पीस है, जिसे मशहूर इटैलियन कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन ने बनाया है. इसका वजन करीब 101.2 किलो (223 पाउंड) है और नीलामी की शुरुआती कीमत 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 83 करोड़ रुपये रखी गई है.

Sotheby’s में होगा नीलाम

इस सोने के टॉयलेट को मशहूर Sotheby’s Auction House न्यूयॉर्क में 18 नवंबर को नीलाम करने जा रही है. यह टॉयलेट पहले भी सुर्खियों में रहा था, जब 2019 में इंग्लैंड के Blenheim Palace से इसे चुरा लिया गया था. चोरों ने इसे बाथरूम से निकालकर फरार हो गए थे और आज तक यह नहीं मिला. जांचकर्ताओं का मानना है कि इसे शायद तोड़कर पिघला दिया गया. यह वही टॉयलेट था जो पहले न्यूयॉर्क के Guggenheim Museum में लगा था, जहां 100,000 से ज्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल किया था.

Maurizio Cattelan’s ‘America’ is coming to auction at #SothebysNewYork this November—and for the first time ever, bids will open at the price of the object’s weight in gold on the day of the sale. pic.twitter.com/29Twj8UnwQ — Sotheby's (@Sothebys) October 31, 2025

अमीरी का भी एक टॉयलेट होता है

कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन हमेशा अपने अजीबो-गरीब विचारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पहले एक केले को दीवार पर टेप कर 6.2 मिलियन डॉलर में बेचकर चर्चा बटोरी थी. उनका कहना है कि “America” नामक यह टॉयलेट अमीरी और दिखावे पर व्यंग्य है. वे कहते हैं, “आप चाहे 200 डॉलर का लंच खाएं या 2 डॉलर का हॉट डॉग, नतीजा टॉयलेट में एक जैसा ही होता है.” यह आर्टवर्क लोगों को याद दिलाता है कि संपत्ति और शोहरत की एक सीमा होती है, आखिरकार, इंसान सब जगह एक जैसा ही है.

8 नवंबर से प्रदर्शन, पर इस बार ‘फ्लश’ नहीं कर पाएंगे

यह गोल्ड टॉयलेट अब Sotheby’s की नई बिल्डिंग Breuer Building, New York में 8 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रदर्शित किया जाएगा. लोग इसे नजदीक से देख सकेंगे, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी “देख सकते हैं, फ्लश नहीं कर सकते.” नीलामी विशेषज्ञ डेविड गैल्परिन ने कहा कि यह आर्ट पीस असल में “सोच और संपत्ति के टकराव” को दिखाता है. इस बार सबकी नजर इस बात पर है कि 83 करोड़ से शुरू होने वाला यह अनोखा टॉयलेट आखिर कितने में बिकेगा.