101.2 Kg, 83 करोड़... इस देश में बिकने जा रहा है दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट, वजह जानकर पकड़ लेंगे माथा

Viral News: अमेरिका में इटैलियन कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन द्वारा बनाया गया 101 किलो सोने का टॉयलेटAmerica” नीलामी के लिए तैयार है. 83 करोड़ की शुरुआती कीमत पर बिकने वाला यह आर्ट पीस अमीरी पर व्यंग्य करता है और कला की अनोखी मिसाल पेश करता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 11:00 AM IST
ऑनलाइन नीलामियों में अब तक आपने पेंटिंग्स और दुर्लभ चीजें बिकते देखी होंगी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. अमेरिका में एक ऐसा टॉयलेट नीलामी के लिए रखा गया है, जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाएंगे. ये कोई आम टॉयलेट नहीं, बल्कि पूरी तरह सोने से बना “अमेरिका” नाम का आर्ट पीस है, जिसे मशहूर इटैलियन कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन ने बनाया है. इसका वजन करीब 101.2 किलो (223 पाउंड) है और नीलामी की शुरुआती कीमत 10 मिलियन डॉलर यानी करीब 83 करोड़ रुपये रखी गई है.

Sotheby’s में होगा नीलाम

इस सोने के टॉयलेट को मशहूर Sotheby’s Auction House न्यूयॉर्क में 18 नवंबर को नीलाम करने जा रही है. यह टॉयलेट पहले भी सुर्खियों में रहा था, जब 2019 में इंग्लैंड के Blenheim Palace से इसे चुरा लिया गया था. चोरों ने इसे बाथरूम से निकालकर फरार हो गए थे और आज तक यह नहीं मिला. जांचकर्ताओं का मानना है कि इसे शायद तोड़कर पिघला दिया गया. यह वही टॉयलेट था जो पहले न्यूयॉर्क के Guggenheim Museum में लगा था, जहां 100,000 से ज्यादा लोगों ने इसे इस्तेमाल किया था.

अमीरी का भी एक टॉयलेट होता है

कलाकार मॉरिज़ियो कैटेलन हमेशा अपने अजीबो-गरीब विचारों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने पहले एक केले को दीवार पर टेप कर 6.2 मिलियन डॉलर में बेचकर चर्चा बटोरी थी. उनका कहना है कि “America” नामक यह टॉयलेट अमीरी और दिखावे पर व्यंग्य है. वे कहते हैं, “आप चाहे 200 डॉलर का लंच खाएं या 2 डॉलर का हॉट डॉग, नतीजा टॉयलेट में एक जैसा ही होता है.” यह आर्टवर्क लोगों को याद दिलाता है कि संपत्ति और शोहरत की एक सीमा होती है, आखिरकार, इंसान सब जगह एक जैसा ही है.

8 नवंबर से प्रदर्शन, पर इस बार ‘फ्लश’ नहीं कर पाएंगे

यह गोल्ड टॉयलेट अब Sotheby’s की नई बिल्डिंग Breuer Building, New York में 8 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रदर्शित किया जाएगा. लोग इसे नजदीक से देख सकेंगे, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यानी “देख सकते हैं, फ्लश नहीं कर सकते.” नीलामी विशेषज्ञ डेविड गैल्परिन ने कहा कि यह आर्ट पीस असल में “सोच और संपत्ति के टकराव” को दिखाता है. इस बार सबकी नजर इस बात पर है कि 83 करोड़ से शुरू होने वाला यह अनोखा टॉयलेट आखिर कितने में बिकेगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

