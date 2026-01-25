101 साल और डाइट में सिर्फ जंक फूड... इस दादी ने तोड़े फिटनेस के सारे नियम; लंबी उम्र का ये राज जान डॉक्टर भी हैरान

Advertisement
Hindi Newsजरा हटके101 साल और डाइट में सिर्फ जंक फूड... इस दादी ने तोड़े फिटनेस के सारे नियम; लंबी उम्र का ये राज जान डॉक्टर भी हैरान

चीन की 101 साल की जियांग युएकिन देर से सोती-जागती हैं और जंक फूड खाती हैं, फिर भी पूरी तरह फिट हैं. उनके सारे दांत सुरक्षित हैं. डॉक्टरों के मुताबिक उनकी लंबी उम्र का असली राज तनावमुक्त और खुशमिजाज जीवनशैली है. 

Jan 25, 2026
आज के समय में जब हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब सुबह जल्दी उठना, योग करना, समय पर सोना और जंक फूड से दूरी बनाना माना जाता है, तब चीन की एक 101 साल की दादी ने इन सारे नियमों को ही चुनौती दे दी है. यह दादी न तो जल्दी सोती हैं, न सुबह जल्दी उठती हैं और न ही सख्त डाइट फॉलो करती हैं. इसके बावजूद वह पूरी तरह फिट हैं, मेंटली रूप से एक्टिव हैं और सबसे हैरानी की बात  उनके सारे दांत अब भी हैं. सोशल मीडिया पर उनकी दिनचर्या वायरल होने के बाद लोग और डॉक्टर दोनों हैरान हैं कि आखिर इतनी लापरवाह लाइफस्टाइल के बावजूद इतनी लंबी उम्र का राज क्या है.

देर से सोना, देर से उठना बना उनकी आदत

चीन के झेजियांग प्रांत के वेंझोउ शहर की रहने वाली जियांग युएकिन आम बुजुर्गों से बिल्कुल अलग दिनचर्या अपनाती हैं. जहां ज्यादातर बुजुर्ग रात 9–10 बजे तक सो जाते हैं, वहीं जियांग रात करीब 2 बजे तक टीवी देखती रहती हैं. इसके बाद वह आराम से सोती हैं और सुबह करीब 10 बजे उठती हैं. परिवार के मुताबिक उन्हें नींद से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं है और उनकी नींद गहरी व बिना रुकावट की होती है.
यह आदत उन्हें करीब दो साल पहले लगी, जब गिरने की वजह से उनके हाथ में चोट आई और सर्जरी करनी पड़ी. डॉक्टरों ने घर के काम से मना किया तो वह दिन में ज्यादा सोने लगीं और धीरे-धीरे उनका बॉडी क्लॉक बदल गया. इसके बाद से यही रूटीन चल रहा है, जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है.

नाश्ता छोड़ना और रात में जंक फूड खाना

जियांग की डाइट भी किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को चौंका सकती है. वह अक्सर नाश्ता ही नहीं करतीं और अपना पहला खाना देर सुबह खाती हैं. शाम को जल्दी डिनर कर लेती हैं और अगर रात में भूख लगी तो फिर से स्नैकिंग करती हैं. उनकी पसंदीदा चीजों में पारंपरिक वेंझोउ मिठाइयां, बिस्कुट, चिप्स, शकिमा और सूखे शकरकंद शामिल हैं. यानी साफ तौर पर कहा जाए तो उनकी डाइट में जंक फूड की कमी नहीं है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि वह जरूरत से ज्यादा कभी नहीं खातीं और सिर्फ भूख लगने पर ही खाना खाती हैं. ओवरईटिंग से बचना और शरीर के सिग्नल को समझना उनकी सेहत का एक बड़ा कारण माना जा रहा है.

 

101 साल में भी सारे दांत सुरक्षित

जियांग की सबसे बड़ी खासियत उनके दांत हैं. 101 साल की उम्र में भी उन्हें न तो नकली दांत लगवाने पड़े हैं और न ही कोई बड़ा डेंटल इलाज करवाना पड़ा. परिवार के मुताबिक वह हमेशा धीरे-धीरे और ध्यान से खाना खाती हैं. कभी जल्दबाजी नहीं करतीं और हर निवाले को अच्छे से चबाती हैं. डॉक्टरों का मानना है कि यही आदतें उनके दांतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती हैं. इसके अलावा वह रोज सुबह एक कप ग्रीन टी जरूर पीती हैं, जिसे एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर माना जाता है. ग्रीन टी दिल, दिमाग और पाचन के लिए फायदेमंद होती है, जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ को भी सपोर्ट मिलता है.

गुस्सा नहीं, टेंशन नहीं  यही असली राज

जियांग की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण शायद उनकी सोच और स्वभाव है. परिवार का कहना है कि वह बहुत शांत स्वभाव की हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करतीं और किसी से झगड़ा नहीं रखतीं. नकारात्मक बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देतीं और हर हाल में खुश रहने की कोशिश करती हैं. लॉन्ग लाइफ पर हुई कई रिसर्च में भी बताया गया है कि कम तनाव, पॉजिटिव सोच और खुशमिजाज जिंदगी सेहत के लिए बेहद जरूरी होती है. जियांग इसका जीता-जागता उदाहरण हैं. डॉक्टर मानते हैं कि उनकी उम्र का असली राज न तो डाइट है और न ही नींद, बल्कि तनावमुक्त और संतुष्ट जीवनशैली है. यही वजह है कि 101 साल की उम्र में भी वह लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. 

