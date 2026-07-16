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101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी, खुद संभालती हैं सारा काम... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज

100 साल की उम्र पार करने के बाद ज्यादातर लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ती उम्र को अपनी रफ्तार पर असर नहीं डालने देते. 101 साल की पत्रकार एलीन लवीन भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं. वह आज भी नौकरी करती हैं, खुद अपना काम संभालती हैं और मानसिक रूप से पूरी तरह एक्टिव हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:17 AM IST
101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी, खुद संभालती हैं सारा काम... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज
Image Credit: Image credit: instagram/@starttoday_

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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