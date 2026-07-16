/101 साल की उम्र में भी करती हैं नौकरी, खुद संभालती हैं सारा काम... महिला ने बताए लंबी और एक्टिव जिंदगी के राज

अक्सर लोग मानते हैं कि 60 या 70 साल की उम्र के बाद काम से दूरी बना लेनी चाहिए. लेकिन एलीन लवीन की कहानी इस सोच को पूरी तरह बदल देती है. 101 साल की उम्र में भी वह हर हफ्ते एक मैगजीन के लिए बतौर सीनियर एडिटर काम करती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, वह खुद अपना शेड्यूल संभालती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं और नई चीजें सीखने में भी दिलचस्पी रखती हैं.
हाल ही में टुडे डॉट कॉम को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि लंबी उम्र सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल नहीं है. उनका मानना है कि कुछ छोटी-छोटी आदतें इंसान को उम्र बढ़ने के बाद भी सक्रिय बनाए रख सकती हैं. अगर आपको भी लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी चाहिए, तो उनकी बात जरूर सुननी चाहिए.
एलीन का कहना है कि शरीर की एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी दिमाग की एक्सरसाइज है. वह खुद को कभी एथलीट नहीं मानतीं, लेकिन रोज अपने दिमाग को एक्टिव रखने की कोशिश जरूर करती हैं. उनकी सुबह नाश्ते के साथ अखबार पढ़ने से शुरू होती है. वह नियमित रूप से द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट और कई दूसरे प्रतिष्ठित प्रकाशनों की खबरें पढ़ती हैं. इसके अलावा वह क्रॉसवर्ड हल करती हैं, ऑनलाइन लेक्चर सुनती हैं और नई जानकारी हासिल करने की कोशिश करती रहती हैं. उनका कहना है कि इंसान जब सीखना बंद कर देता है, तभी उसका दिमाग धीरे-धीरे सुस्त होने लगता है.
एलीन मानती हैं कि उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, कुछ नया सीखने की जिज्ञासा खत्म नहीं होनी चाहिए. वह हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करती हैं. कभी किसी नए विषय पर पढ़ती हैं तो कभी किसी ऑनलाइन चर्चा को सुनती हैं. उनके अनुसार, दिमाग को लगातार काम मिलता रहे तो याददाश्त भी बेहतर रहती है और सोचने-समझने की क्षमता भी मजबूत बनी रहती है.
एलीन का दूसरा बड़ा मंत्र है कि इंसान को तब तक काम करते रहना चाहिए, जब तक वह कुछ सार्थक कर सकता है. उनका मानना है कि काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं होता, बल्कि यह इंसान को उद्देश्य भी देता है. उन्होंने बताया कि बचपन से उनकी मां उन्हें हमेशा यही सिखाती थीं कि जिंदगी में सकारात्मक सोच रखो और समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहो. यही सीख उन्हें आज भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है.
एलीन ने 1962 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लेखन और एडिटिंग से जुड़ी एक कंपनी शुरू की थी. हालांकि अब वह कंपनी नहीं चल रही है, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा. आज भी वह एक मैगजीन के साथ जुड़ी हुई हैं और नियमित रूप से एडिटिंग का काम करती हैं. उनका कहना है कि जब तक इंसान किसी काम में व्यस्त रहता है, तब तक वह खुद को उपयोगी महसूस करता है. यही भावना उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती है.
एलीन के अनुसार, अच्छी सेहत सिर्फ खाने-पीने और एक्सरसाइज से नहीं बनती. अगर इंसान अकेला पड़ जाए तो उसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है. इसी वजह से वह हमेशा लोगों से जुड़े रहने की कोशिश करती हैं.
उन्होंने बताया कि वह अपने पड़ोसियों के साथ ताश खेलती हैं. हर गुरुवार पोकर खेलने का उनका तय कार्यक्रम होता है. जब उनके बच्चे और परिवार के सदस्य मिलने आते हैं, तो वह उनके साथ पूरा समय बिताती हैं. अगर मुलाकात नहीं हो पाती, तो ईमेल और दूसरे माध्यमों से लगातार संपर्क बनाए रखती हैं. उनकी बेटी का कहना है कि अलग-अलग उम्र के लोगों से दोस्ती और परिवार के साथ मजबूत रिश्ता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.
एलीन का मानना है कि खुश रहना भी एक तरह की दवा है. अगर इंसान अकेलेपन से दूर रहे, दोस्तों से मिले, परिवार के साथ समय बिताए और अपनी पसंद का काम करता रहे, तो उसका मानसिक स्वास्थ्य लंबे समय तक अच्छा रहता है. उनका कहना है कि जिंदगी में लोगों का साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाता है.
जब उनसे लंबी उम्र का राज पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि इसके लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर इंसान सीखना बंद न करे, काम से जुड़ा रहे और अपने रिश्तों को महत्व देता रहे, तो बढ़ती उम्र भी उसे कमजोर नहीं बना सकती. उन्होंने कहा कि जिंदगी को हमेशा उत्सुकता के साथ जीना चाहिए. हर दिन कुछ नया सीखने, कुछ अच्छा करने और लोगों के साथ जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए.
एलीन लवीन की कहानी सिर्फ लंबी उम्र की नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरे उत्साह के साथ जीने की भी है. जहां कई लोग बढ़ती उम्र को रुकने का कारण मान लेते हैं, वहीं वह आज भी अपने काम, अपने शौक और अपने रिश्तों के साथ पूरी ऊर्जा से जुड़ी हुई हैं. उनका संदेश साफ है कि उम्र सिर्फ एक संख्या है. अगर दिमाग सक्रिय रहे, काम करने की इच्छा बनी रहे और अपने लोग साथ हों, तो जिंदगी का हर पड़ाव पहले जितना ही खूबसूरत और सफल बन सकता है.