Dadi Smile Viral: 104 साल की दादी की 'कातिल' हंसी ने मोहा इंटरनेट यूजर्स का दिल

Dadi Killer Smile Viral: इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों की हंसी भी फेक (Fake Smile) हो गई है. अब लोग हंसने से ज्यादा दिखावा करते हैं. लोगों की हंसी भीतर से नहीं आती है, बल्कि वह ऊपर-ऊपर से हंसते रहते हैं. इसके उलट इन दिनों एक 104 साल की दादी की 'कातिल हंसी' (Killer Smile) ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है. दादी की 'कातिल हंसी' वाली तस्वीर इंटरनेट पर धूम (Dadi Smile Photo) मचा रही है.

वायरल हो रही तस्वीर को IAS अधिकारी अवनीश शरण ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है. एक दिन पहले शेयर की गई यह तस्वीर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है. इसमें दादी एक 'छोटी सी खुशी' के बाद खुलकर हंसती नजर आ रही हैं. तस्वीर में दिख रही दादी की खुशी की वजह जानकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाएंगे. इस दादी का का नाम 'कुट्टीयम्मा' है.

IAS अधिकारी के पोस्ट के अनुसार, दादी की उम्र 104 साल की हैं. दादी केरल के कोट्टायम में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने 'केरल साक्षरता मिशन' टेस्ट में 100 में से 89 नंबर अर्जित किया था. इसके साथ ही दादी ने यह भी संदेश दिया कि सीखने-पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, बस इंसान के भीतर ललक होनी चाहिए. देखें दिल छूने वाली तस्वीर-

104 year old Kuttiyamma from Kottayam has scored 89/100 in the ‘Kerala Literacy Mission’ test.

