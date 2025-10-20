Advertisement
trendingNow12968764
Hindi Newsजरा हटके

32 साल में की 105 शादियां! 14 देशों की महिलाओं को बनाया अपना शिकार, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Weird World Records: अमेरिका के जियोवन्नी विगलियोटो ने 32 साल में 105 महिलाओं से शादी की, वो भी बिना तलाक लिए. उसने 14 देशों की महिलाओं को धोखा देकर पैसे और सामान लूटे. एक महिला की हिम्मत से वो पकड़ा गया और कोर्ट ने उसे 34 साल की सजा सुनाई. 1991 में उसकी जेल में मौत हो गई.


 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 20, 2025, 08:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

32 साल में की 105 शादियां! 14 देशों की महिलाओं को बनाया अपना शिकार, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Weird News: दुनिया में अजीबो-गरीब लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें सुनकर आम इंसान हैरान रह जाए. अमेरिका के जियोवन्नी विगलियोटो नाम के शख्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करवा चुका है.

जियोवन्नी विगलियोटो ने 1949 से 1981 के बीच कुल 105 महिलाओं से शादी की थी. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उसने किसी से भी तलाक नहीं लिया. वो हर बार एक नई महिला को अपनी मीठी बातों में फंसाता और फिर उससे शादी कर लेता उसने न सिर्फ अमेरिका की महिलाओं से शादी की, बल्कि दुनिया के 14 देशों के 27 राज्यों की महिलाओं को अपना शिकार बनाया. शादी के बाद वह उसका पैसा गहने या कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो जाता. महिलाओं को जब तक हकीकत का पता चलता, तब तक वो गायब हो चुका होता.

 14 देशों की महिलाएं बनीं शिकार

Add Zee News as a Preferred Source

जियोवन्नी ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि 14 देशों के 27 राज्यों में जाकर शादियां कीं. उसने हर बार अपनी पहचान बदली, नकली नाम और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया. वो कभी खुद को बिजनेसमैन बताता, तो कभी विदेशी नागरिक. उसके पास इतने नकली नाम थे कि पुलिस भी कन्फ्यूज हो जाती. इस तरह वो हर महिला के साथ शादी कर उन्हें धोखा देता रहा. कई महिलाओं को तो यह भी नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है.

एक महिला की हिम्मत बनी गिरफ्तारी की वजह

सालों तक कानून से बचते रहे जियोवन्नी की चालें आखिर 1981 में फेल हो गईं, जब उसकी एक पत्नी शेरोना क्लार्क ने उसे ढूंढने की ठान ली. क्लार्क को समझ आ गया था कि वो अकेली नहीं है जिसे धोखा मिला है. उसने खुद जियोवन्नी की तलाश शुरू की और महीनों की कोशिश के बाद 28 दिसंबर 1981 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार होते समय उसने खुद को “निकोलाई पेरुस्कोव” बताया और कहा कि वह इटली का रहने वाला है, लेकिन बाद में वकील ने बताया कि उसका असली नाम फ्रेड जिप है और वह न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था.

कोर्ट में खुली सारी पोल

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जियोवन्नी की सच्चाई सामने आई. कोर्ट ने उसे 34 साल की जेल और 3,36,000 डॉलर का जुर्माना सुनाया. वह एरिज़ोना स्टेट जेल में बंद था, जहां 1991 में ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो गई. उसकी कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई कि चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है. और रिश्तों का मज़ाक उड़ाने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Guinness World RecordsPolygamyWeird World Records

Trending news

BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
PM Narendra Modi
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
Brahmos Missile
आ रही नई घातक ब्रह्मोस मिसाइल, रेंज इतनी कि इस बार मलबा बन जाएगा पाकिस्तान
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
crime
वर्क प्रेशर, सैलरी में कटौती... Ola कंपनी के इंजीनियर ने की आत्महत्या
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
Rahul Gandhi
'यही दिवाली की असली मिठास है...', मिठाई की दुकान पर राहुल ने बनाई इमरती-लड्डू
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
what is bada khana
सेना में क्या होता है 'बड़ा खाना'? दिवाली पर जवानों के साथ दस्तरखान पर बैठे PM मोदी
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
Raj Thackeray
राज ठाकरे ने उठाया फेक वोटर्स का मुद्दा, तो किरीट सोमैया ने MNS चीफ पर कसा ऐसा तंज
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा बने जानी दुश्मन, हरि बॉक्सर पर ताबड़तोड़ फायरिंग
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली
diwali 2025
आपने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी... INS विक्रांत पर PM मोदी; जवानों के साथ मनाई दिवाली