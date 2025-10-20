32 साल में की 105 शादियां! 14 देशों की महिलाओं को बनाया अपना शिकार, वजह जानकर चौंक जाएंगे आप

Weird News: दुनिया में अजीबो-गरीब लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें सुनकर आम इंसान हैरान रह जाए. अमेरिका के जियोवन्नी विगलियोटो नाम के शख्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. इस आदमी ने कुछ ऐसा किया जो न सिर्फ हैरान करता है, बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज करवा चुका है.

जियोवन्नी विगलियोटो ने 1949 से 1981 के बीच कुल 105 महिलाओं से शादी की थी. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उसने किसी से भी तलाक नहीं लिया. वो हर बार एक नई महिला को अपनी मीठी बातों में फंसाता और फिर उससे शादी कर लेता उसने न सिर्फ अमेरिका की महिलाओं से शादी की, बल्कि दुनिया के 14 देशों के 27 राज्यों की महिलाओं को अपना शिकार बनाया. शादी के बाद वह उसका पैसा गहने या कीमती सामान लेकर रफूचक्कर हो जाता. महिलाओं को जब तक हकीकत का पता चलता, तब तक वो गायब हो चुका होता.

14 देशों की महिलाएं बनीं शिकार

जियोवन्नी ने सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, बल्कि 14 देशों के 27 राज्यों में जाकर शादियां कीं. उसने हर बार अपनी पहचान बदली, नकली नाम और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया. वो कभी खुद को बिजनेसमैन बताता, तो कभी विदेशी नागरिक. उसके पास इतने नकली नाम थे कि पुलिस भी कन्फ्यूज हो जाती. इस तरह वो हर महिला के साथ शादी कर उन्हें धोखा देता रहा. कई महिलाओं को तो यह भी नहीं पता था कि वह पहले से शादीशुदा है.

एक महिला की हिम्मत बनी गिरफ्तारी की वजह

सालों तक कानून से बचते रहे जियोवन्नी की चालें आखिर 1981 में फेल हो गईं, जब उसकी एक पत्नी शेरोना क्लार्क ने उसे ढूंढने की ठान ली. क्लार्क को समझ आ गया था कि वो अकेली नहीं है जिसे धोखा मिला है. उसने खुद जियोवन्नी की तलाश शुरू की और महीनों की कोशिश के बाद 28 दिसंबर 1981 को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार होते समय उसने खुद को “निकोलाई पेरुस्कोव” बताया और कहा कि वह इटली का रहने वाला है, लेकिन बाद में वकील ने बताया कि उसका असली नाम फ्रेड जिप है और वह न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था.

कोर्ट में खुली सारी पोल

गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में जियोवन्नी की सच्चाई सामने आई. कोर्ट ने उसे 34 साल की जेल और 3,36,000 डॉलर का जुर्माना सुनाया. वह एरिज़ोना स्टेट जेल में बंद था, जहां 1991 में ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो गई. उसकी कहानी लोगों के लिए एक सबक बन गई कि चाहे कोई कितना भी शातिर क्यों न हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है. और रिश्तों का मज़ाक उड़ाने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता.