105 साल पुराने जर्मन ट्रैक्टर को कबाड़ समझते थे लोग, लेकिन निकला 1.25 करोड़ का खजाना

105 साल पुराने जर्मन ट्रैक्टर को कबाड़ समझते थे लोग, लेकिन निकला 1.25 करोड़ का खजाना

जालंधर में दशकों से कबाड़ समझा जा रहा 105 साल पुराना जर्मन लैंज बुलडॉग ट्रैक्टर अचानक चर्चा में आ गया. वायरल वीडियो के बाद इसकी कीमत बढ़ती गई और आखिरकार यह 1.25 करोड़ रुपये में बिककर अमेरिका भेजा गया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:14 PM IST
105 साल पुराने जर्मन ट्रैक्टर को कबाड़ समझते थे लोग, लेकिन निकला 1.25 करोड़ का खजाना

हिंदी की मशहूर कहावत है, ‘बारह बरस बाद घूरे के दिन भी फिरते हैं.’ जालंधर के एक पुराने ट्रैक्टर ने इस कहावत को सच कर दिखाया. शहर के व्यस्त शहीद भगत सिंह चौक पर दशकों से जंग खाया एक ट्रैक्टर खड़ा रहता था, जिसे लोग कबाड़ समझकर नजरअंदाज कर देते थे. बच्चे उस पर खेलते थे और राहगीर बिना ध्यान दिए निकल जाते थे. लेकिन जब इसकी असली पहचान सामने आई, तो हर कोई दंग रह गया. करीब 105 साल पुराने इस जर्मन ट्रैक्टर की कीमत अचानक आसमान छू गई और आखिरकार यह 1.25 करोड़ रुपये में बिक गया. अब यह कहानी इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है.

दशकों तक चौक पर खड़ा रहा ट्रैक्टर

पंजाब के जालंधर में शहीद भगत सिंह चौक के पास एक जर्जर इमारत के नजदीक यह ट्रैक्टर वर्षों तक खड़ा रहा. इसके टायर पूरी तरह घिस चुके थे और बॉडी पर जंग की मोटी परत चढ़ गई थी. हालत इतनी खराब थी कि लोग इसे बेकार कबाड़ ही मानते थे. फिर भी इसकी धुआं छोड़ने वाली चिमनी सीधी खड़ी थी और स्टीयरिंग मजबूती से अपनी जगह टिका हुआ था. हैरानी की बात यह रही कि जिन लोगों ने बचपन में इस पर खेला, उनके नाती-पोते भी उसी ट्रैक्टर पर खेलते रहे, लेकिन यह मशीन वहीं की वहीं खड़ी रही.

 वायरल वीडियो ने बदल दी कीमत

करीब ढाई महीने पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इस ट्रैक्टर का वीडियो बनाकर पोस्ट किया. वीडियो वायरल होते ही इसे खरीदने के लिए लगातार फोन आने लगे. पार्षद पुनीत वढेरा के मुताबिक, शुरुआत में मुंबई की एक कंपनी ने सिर्फ 2 लाख रुपये की पेशकश की थी. लेकिन दिलचस्पी बढ़ते ही बोली तेजी से चढ़ी और अगले ही दिन यह 28 लाख रुपये तक पहुंच गई. आखिरकार 17 फरवरी 2026 को अमेरिका में रहने वाले इसके मालिक ने ट्रैक्टर को 1.25 करोड़ रुपये में बेच दिया, जिससे यह सौदा इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया.

 क्यों इतना खास है यह जर्मन ट्रैक्टर

दरअसल यह कोई साधारण मशीन नहीं, बल्कि जर्मनी के मैनहाइम में बना विंटेज ‘लैंज बुलडॉग HL-12’ ट्रैक्टर है, जिसे शुरुआती सफल ट्रैक्टरों में गिना जाता है. इसके साइड पर LANZ और पीछे ‘हेनरिक लांज़ मैनहाइम’ लिखा था. 1921 में डॉ. फ्रिट्ज़ ह्यूबर द्वारा पेश किया गया यह ट्रैक्टर हॉट-बल्ब इंजन तकनीक पर चलता था और कच्चे तेल समेत कई तरह के ईंधन पर काम कर सकता था. इसी अनोखी इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक महत्व ने इसे कलेक्टरों के लिए बेहद कीमती बना दिया.

 

अब कैलिफोर्निया पहुंचेगा ‘विंटेज स्टार’

सौदा तय होने के बाद 18 फरवरी की सुबह क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को उठाकर ट्रक से मुंबई पोर्ट भेजा गया. वहां से इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया भेजा जाएगा. खरीदार कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि, जहां यह ट्रैक्टर दशकों से खड़ा रहता था, वह जगह अब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है. स्थानीय लोग आज भी उस जगह को देखने पहुंच रहे हैं और यह अनोखी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

