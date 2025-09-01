शादी की शॉपिंग करने निकलीं 106 साल की दादी, फिर सैंडविच खाकर दिया ऐसा रिएक्शन; खुशी से झूम उठे लोग!

106 year old Dadi Ka Video: 106 साल की दादी शादी की शॉपिंग पर गईं और पहली बार सैंडविच खाया. उनका प्यारा और चौंकाने वाला रिएक्शन देखकर आसपास लोग खुशी से झूम उठे. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल रहा है.
Trending Photos
Viral video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 106 साल की एक दादी को पहली बार सैंडविच खाते देखा गया. यह वीडियो इंस्टाग्राम रील पर शेयर किया गया था और देखते ही देखते लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया. वीडियो में दादी का रिएक्शन बेहद प्यारा है. जैसे ही उन्होंने सैंडविच का पहला काटा लिया, उनके चेहरे पर अचंभा और खुशी झलकने लगी. उनके इस रिएक्शन को देखकर आसपास खड़े लोग भी खुशी से झूम उठे और उनकी मासूमियत पर हंसते-हंसते खुश हो गए.
शादी की शॉपिंग करने निकलीं 106 साल की दादी
वीडियो में देखा जा सकता है कि दादी को शादी की शॉपिंग पर ले जाने वाले उनके पोते ने ही यह वीडियो बनाया था. उन्होंने बताया कि दादी हमेशा से नई चीजें आज़माने में दिलचस्पी रखती थीं. इस बार जब उन्हें बाजार ले गए और वहां सैंडविच का स्वाद चखने को मिला, तो उनका रिएक्शन सभी के लिए मज़ेदार और दिल को छू लेने वाला साबित हुआ. वीडियो में दादी को सैंडविच खाते समय धीरे-धीरे मुस्कुराते और आंखें चमकते हुए देखा जा सकता है. यह देखकर यह साफ हो गया कि उम्र केवल एक संख्या है और नई चीजों को अपनाने का जुनून कभी कम नहीं होता.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर yashviraheja नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 40 हजार से ज्यादा लोग इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह कमेंट कर हैं. कई लोगों ने लिखा कि 106 साल की उम्र में भी नई चीज़ों को आज़माना प्रेरणादायक है. कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि दादी का यह मासूम और प्रामाणिक रिएक्शन उन्हें अपनी दादी या दादाजी की याद दिला गया. वीडियो पर कई लोगों ने इसे शेयर भी किया और कहा कि यह वीडियो केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन का एक मजेदार पल रहा है.