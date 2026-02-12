Advertisement
जीजा के सामने जज्बात रोकता रहा 11 साल का भाई, बहन की विदाई से पहले ही टूट गया मासूम का दिल

जीजा के सामने जज्बात रोकता रहा 11 साल का भाई, बहन की विदाई से पहले ही टूट गया मासूम का दिल

Sisters Wedding Viral: सोशल मीडिया पर एक 11 साल के लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है तो बहन की शादी के दौरान जीजा जी के साथ पवित्र रस्म निभाता नजर आ रहा है. इस दौरान बहन से बिछड़ने का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खुद को किसी तरह संभाले हुए है. यूजर्स इस लड़के की खूब तारीफ कर रहे हैं. चलिए वीडियो देखते हैं.

Feb 12, 2026
जीजा के सामने जज्बात रोकता रहा 11 साल का भाई, बहन की विदाई से पहले ही टूट गया मासूम का दिल

Bahan Ki Shadi Ka Video: बहन की शादी किसी भी भाई के लिए जीवन का सबसे भावुक पल होता है. जिसमें ज्यादातर जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ बहन से भी जुदा होता है. ऐसे में वो किसी से अपने मन की कह भी नहीं पाता है और ये करना भी जरूरी होता है. कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है, लेकिन जिस बहन के साथ एक ही आंगन में खेल कूद कर बड़े हुए, लड़ाई झगड़े किए. एक दिन अचानक बहन से दूर हो जाना किसी भी भाई के लिए आसान नहीं होता है. खासतौर से बहन की शादी में जहां भाई को एक तरफ शादी की खुशी होती है वहीं बहन के बिछड़ जाने का डर भी साथ होता है. पूरी शादी में भाई जिम्मेदारियों के बीच सबके सामने मुस्कुराता और मेहमानों की खातिरदारी करता नजर आता है, लेकिन उसके दिल में बहन के बिछड़ जाने का डर बना रहता है. इन दिनों एक ऐसे ही भाई का वीडियो वायरल हो रहा है जो जीजा जी के सामने अपने जज्बातों को कंट्रोल करके बैठा हुआ है. 11 साल के इस भाई के चेहरे पर गम और मजबूरी साफ झलक रही है. चलिए वीडियो देखते हैं.

वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो में दिखता है कि भाई सिर पर रुमाल रखे शादी की रस्मों को पूरा करवा रहा है. सामने जीजा जी दूल्हा बनकर बैठे हैं और आसपास परिवार के लोग मौजूद हैं. ऐसे में इस लड़के के चेहरे पर बहन का प्यार, बिछड़ने का दुख और मजबूरी के साथ जिम्मेदारी का भाव भी साफ नजर आता है. 11 साल का भाई किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल करता नजर आता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यूजर्स वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें: प्यार और जिम्मेदारी के बीच रोटी की जंग, बिटिया को अपने साथ ऑटो रिक्शा में रखता है ये​ पिता; जानें क्यों

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @hema.yadavvv नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में यूजर्स इस भाई की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, भगवान उसे आशीर्वाद दें, "हर लड़की को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता." दूसरे यूजर ने लिखा, "और इसने मेरा दिल तोड़ दिया."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

