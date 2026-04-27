111 साल के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने खोले राज! लंबी उम्र के लिए बस करें ये 3 काम

Longevity Secrets: दुनिया में हर कोई लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है लेकिन बहुत कम लोग 100 का आंकड़ा पार कर पाते हैं. अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले लुइस कानो ने न केवल 100 साल पार किए बल्कि वे 111 साल की उम्र में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं. दिसंबर 1914 में जन्मे लुइस को दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति माना गया है. उनकी कहानी सिर्फ उम्र की नहीं बल्कि एक अनुशासन और सादगी की मिसाल है.

3 आसान नियम: लंबी उम्र का राज

लुइस कानो की उम्र 111 साल है लेकिन वे आज भी किसी फैंसी डाइट या महंगे इलाज के बजाय 3 सरल नियमों पर विश्वास करते हैं. उनका पहला नियम है 'नशे से पूरी दूरी'. उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शराब या तंबाकू को हाथ नहीं लगाया. दूसरा नियम है 'भरपूर नींद'. वे मानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी और गहरी नींद सबसे जरूरी है. उनका तीसरा नियम थोड़ा अलग और दिलचस्प है और वह है 'अच्छा व्यवहार'. लुइस के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना मानसिक शांति देता है जो लंबी उम्र के लिए अनिवार्य है.

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कैसी रही लुइस की डाइट?

लुइस की डाइट में कोई महंगे सप्लीमेंट्स नहीं बल्कि साधारण प्राकृतिक चीजें शामिल हैं. वे लंबे समय से ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें सब्जियां प्रचुर मात्रा में होती हैं. बीन्स, हरी मिर्च, एवोकैडो और प्याज उनके भोजन का मुख्य हिस्सा रहे हैं. शाकाहार और प्राकृतिक भोजन ने उनके शरीर को भीतर से मजबूत बनाए रखा है.

सक्रिय जीवनशैली और गार्डनिंग

मशीनों के इस युग में लुइस ने खुद को हमेशा शारीरिक रूप से एक्टिव रखा. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 105 साल की उम्र तक खुद गार्डनिंग (बागवानी) की है. इसके अलावा उन्हें मछली पकड़ने (फिशिंग), बॉलिंग और बिलियर्ड्स जैसे खेलों का भी शौक रहा है. वे मानते हैं कि शरीर को चलता-फिरता रखने से बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता.

कोलंबिया से अमेरिका तक का सफर

लुइस कानो का जन्म कोलंबिया में हुआ था जहां उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दीं और बाद में एक बस कंपनी भी शुरू की. उनका सपना हमेशा से अमेरिका में बसने का था और वे इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं. हालांकि उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है लेकिन उनके अनुभव किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कम नहीं हैं.

लुइस का परिवार काफी बड़ा है जिसमें उनके 10 बच्चे, 11 पोते-पोतियां और कई परपोते शामिल हैं. उनकी पत्नी का निधन 2004 में हो गया था लेकिन आज वे अपने बच्चों के साथ रहकर एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं. उनका कहना है कि परिवार का साथ और प्यार इंसान को मानसिक रूप से कभी कमजोर नहीं होने देता.

इलाके के 'लोकल सेलिब्रिटी'

आज लुइस कानो अपने शहर लिंडन के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं. जब भी उनका जन्मदिन आता है तो उनके घर के बाहर बोर्ड लगाया जाता है और वहां से गुजरने वाली कारें हॉर्न बजाकर उन्हें सम्मान देती हैं. शहर के मेयर डेरेक आर्मस्टेड भी कई बार उनके घर जाकर उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा है. लुइस अब अपना समय उड़ते हुए जहाजों को देखने और अपनी लंबी यादों को संजोने में बिताते हैं.