'देश को मैंने आजाद कराया', वायरल हुआ 112 साल के फौजी का वीडियो! कर दिए ये बड़े दावे

Viral Video: वायरल हो रहे बुजुर्ग के वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार, इन बुजुर्ग का नाम संत राम जी है जिन्होंने अपनी जवानी देश की आजादी के नाम कर दी. पहले वीडियो बना रहा लड़का अंकल की उम्र 109 साल बताता है और फिर बुजुर्ग अपनी उम्र 112 साल बताते हैं और कई चौंकाने वाले दावे करते हैं.

faridabad_headlines111 नाम के यूजर ने जो वीडियो शेयर किया वो शायद किसी अस्पताल का है और यहां एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो अपना इलाज कराने आए हैं. इस दौरान एक लड़का दादा जी की वीडियो बनाता है और कुछ पुराने फोटो दिखाकर कहता है, "कौन कहता है कि आज के समय में 100 साल से ज्यादा कोई नहीं जी सकता है." इसके बाद ये शख्स सामने बैठे बुजुर्ग के बारे में बताता है कि उनका जन्म सन् 1917 का है और आज उनकी उम्र 109 साल है. इसके बाद वो बुजुर्ग से बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि आपने सेना में कब और कहां लड़ाइयां लड़ी हैं.

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बुजुर्ग के दावे ने सबको चौंकाया

जैसे ही बुजुर्ग से उनकी सेना में दी गई सेवा और लड़ाइयों के बारे में पूछा जाता है तो वो कहते हैं, मैंने देश को आजाद करके तब छोड़ा था. इसके बाद वो दावा करते हैं कि उन्होंने सन् 1972 की जंग भी लड़ी है. इसके साथ वीडियो में दिखाया जाता है कि वो अपने साथ सारे कागजात लेकर चल रहे हैं. उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और पुरानी तस्वीरें हैं. वे दावा करते हैं कि ये तस्वीरें फौज में नौकरी करने के दौरान की हैं. आखिर में जब शख्स पूछता है कि आप यहां कैसे आए तो दादा बताते हैं कि उनका पूरा शरीर दर्द कर रहा है. इसलिए वो यहां इलाज के लिए आए हैं.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

वीडियो इंस्टाग्राम पर @faridabad_headlines111 नाम के यूजर ने शेयर किया. इस दौरान लोगों ने जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, दादा तो पाकिस्तान से भी पुराने हैं. एक यूजर का कहना है कि जितने भी भारतीय सैनिक रिटायर हो चुके हैं. उन सबको इकट्ठा करें जो एकांत जीवन जी रहे हैं. उनको सरकार आवास दे और उनको सुविधाएं दी जाएं. उनके रहन-सहन और खानपान की सुविधा भी की जाए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.