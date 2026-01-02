Video: ठेले पर 200-300 लोग आए और... न्यू ईयर पर 12 हरे अंगूर खाने का अंधविश्वास! इटैलियन प्रथा इंडिया में क्यों?

Twelve Grapes Tradition: स्पेन की एक पुरानी न्यू ईयर परंपरा इन दिनों भारत में जबरदस्त तरीके से वायरल हो गई. 31 दिसंबर की आधी रात को 12 अंगूर खाने की यह परंपरा सोशल मीडिया के जरिए युवाओं में इतनी लोकप्रिय हो गई कि देखते ही देखते बाजारों से हरे अंगूर गायब हो गए. इस ट्रेंड की चर्चा तब और बढ़ गई जब एक दुकानदार का वीडियो वायरल हुआ.

वायरल वीडियो में दुकानदार ने क्या बताया?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक दुकानदार कुछ लड़कियों से कहता नजर आता है कि उसके पास अब एक भी हरा अंगूर नहीं बचा है. उसने बताया कि लोग कह रहे हैं कि 12 बजे के बाद टेबल के नीचे बैठकर 12 अंगूर खाने से किस्मत चमकती है. दुकानदार के मुताबिक 200 से 300 लोग बिना अंगूर खरीदे ही लौट गए. दुकानदार ने साफ कहा कि बाजार में हरे अंगूर मिलने की संभावना 10 प्रतिशत से भी कम है. उसने यह भी बताया कि इस परंपरा में सिर्फ हरे अंगूर ही जरूरी माने जा रहे हैं, न कि काले या लाल अंगूर. इसी वजह से खास तौर पर ग्रीन ग्रेप्स की जबरदस्त मांग देखने को मिली.

सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या अनुभव साझा किए?

वीडियो को अब तक 2.6 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा कि उन्हें भी 31 दिसंबर को अंगूर ढूंढने में काफी परेशानी हुई. किसी ने कहा कि उसके पिता ने पूरा बाजार घूमने के बाद अंगूर ढूंढे, तो किसी ने मजबूरी में काले अंगूरों से काम चलाने की बात कही. कुछ यूजर्स ने इसे शानदार बिजनेस आइडिया बताया. उनका कहना था कि दुकानदार 12 अंगूर का छोटा पैकेट बनाकर उसे न्यू ईयर ग्रेप्स के नाम से बेच सकते हैं. लोगों का मानना है कि कमी के चलते ग्राहक ज्यादा कीमत पर भी इन्हें खरीदने को तैयार रहते.

12 अंगूर खाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी?

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परंपरा की शुरुआत 1909 में स्पेन के मैड्रिड में हुई थी. उस समय किसानों की जबरदस्त फसल हुई थी और उन्होंने न्यू ईयर मनाने आए लोगों को अंगूर बेचने शुरू किए. धीरे-धीरे यह परंपरा हर महीने के लिए एक अंगूर खाने और नए साल में किस्मत बुलाने से जुड़ गई. सोशल मीडिया के असर को देखते हुए माना जा रहा है कि यह ट्रेंड आने वाले वर्षों में और ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है. हालांकि सवाल यही है कि क्या किस्मत सच में अंगूर खाने से बदलती है या यह सिर्फ सोशल मीडिया का नया जादू है.