Advertisement
trendingNow13110065
Hindi Newsजरा हटके12 Minute Viral Video: कौन है Angel Nuzhat? जिसका MMS Leak असली है या फिर जाल! लिंक क्लिक करने से पहले ये पढ़ें

12 Minute Viral Video: कौन है Angel Nuzhat? जिसका MMS Leak असली है या फिर जाल! लिंक क्लिक करने से पहले ये पढ़ें

12 Minute MMS Viral Video: Angel Nuzhat 12 मिनट वायरल MMS के नाम पर फैल रहे खतरनाक Ghost File स्कैम की सच्चाई क्या है, कैसे WhatsApp और Telegram पर बैंक अकाउंट खाली किए जा रहे हैं और 2026 में इससे कैसे बचें, पूरी फैक्ट चेक रिपोर्ट यहां पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 15, 2026, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

12 Minute Viral Video: कौन है Angel Nuzhat? जिसका MMS Leak असली है या फिर जाल! लिंक क्लिक करने से पहले ये पढ़ें

12 Minute Private MMS Leak Viral Video: 2026 में सोशल मीडिया पर Angel Nuzhat नाम से जुड़ा एक 12 मिनट का वायरल MMS अचानक ट्रेंड करने लगा है, जिसे लोग व्हाट्सऐप, टेलीग्राम और एक्स पर तेजी से सर्च कर रहे हैं. मैसेज में दावा किया जा रहा है कि कोई प्राइवेट वीडियो लीक हुआ है और उसका ओरिजिनल लिंक यहां मौजूद है. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं. यह पूरा ट्रेंड सिर्फ लोगों की जिज्ञासा और वॉयरिज्म का फायदा उठाने के लिए बनाया गया एक खतरनाक साइबर जाल है, जो आपके फोन और बैंक डिटेल्स को निशाना बनाता है?

कैसे काम करता है कोई घोस्ट फाइल?

जब कोई यूजर “Angel Nuzhat Original Video” या “12 Minute MMS” वाले लिंक पर क्लिक करता है, तो वीडियो चलने के बजाय एक APK या बैकग्राउंड स्क्रिप्ट डाउनलोड हो जाती है. इसी को घोस्ट फाइल कहा जाता है. यह फाइल आपके फोन में घुसते ही की-लॉगिंग शुरू कर देती है, यानी आप जो भी टाइप करते हैं, वह हैकर तक पहुंच जाता है. इससे UPI पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड, OTP और यहां तक कि आपकी पर्सनल फोटो और वीडियो भी चोरी हो सकते हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Private MMS Leak: कौन है Zyan Cabrera? क्यों गूगल और एक्स पर सर्च किया जा रहा है इस गोल्ड मेडलिस्ट का Viral Video

बैंक अकाउंट कैसे खाली होता है?

घोस्ट फाइल इंस्टॉल होने के बाद हैकर आपके SMS पढ़ सकता है, जिससे टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी बेकार हो जाता है. जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, OTP भी उनके पास पहुंच जाता है. इतना ही नहीं, यह वायरस आपके फोन से आपके कॉन्टैक्ट्स को भी वही स्कैम लिंक भेज देता है, जिससे यह धोखाधड़ी एक चेन की तरह फैलती जाती है और सैकड़ों लोग एक साथ शिकार बन जाते हैं?

पहले किन नामों से हुआ था स्कैम?

2026 की शुरुआत में इसी तरह माथिरा खान का 10 मिनट वाला MMS, Alina Amir का 5 मिनट वाला वीडियो और Arohi Mim का 19 मिनट वाला क्लिप ट्रेंड कराया गया था. बाद में ये सभी फेक और AI जनरेटेड या डीपफेक निकले. अब Angel Nuzhat के नाम से वही फॉर्मूला दोहराया जा रहा है. खास बात यह है कि स्कैमर्स अब वीडियो की सटीक टाइमिंग लिखते हैं ताकि लोगों को लगे कि कोई असली लीक मौजूद है?

असली केस का गलत इस्तेमाल कैसे होता है?

स्कैमर्स कई बार रियल क्राइम केस को भी इस फेक वीडियो से जोड़ देते हैं ताकि कहानी विश्वसनीय लगे. हाल ही में करीमनगर की एक महिला ललिता से जुड़े सेक्सटॉर्शन केस को Angel Nuzhat MMS से जोड़कर फैलाया गया. जबकि दोनों का कोई रिश्ता नहीं है. Angel Nuzhat नाम भी सिर्फ SEO और ट्रैफिक के लिए गढ़ा गया एक फेक नाम माना जा रहा है?

यह भी पढ़ें: Private MMS Leak Video: 3 मिनट 24 सेकंड का एक और Video! गूगल पर सर्च करने से पहले जान लें हकीकत

खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के मुताबिक हर भारतीय यूजर तक रोज औसतन 13 से ज्यादा स्कैम मैसेज पहुंच रहे हैं. अगर कोई MMS या प्राइवेट वीडियो का दावा करता लिंक मिले तो उस पर क्लिक न करें. अगर कोई वीडियो देखने के लिए APK, ZIP या EXE फाइल डाउनलोड करने को कहे तो तुरंत समझ जाएं कि यह वायरस है. अगर गलती से क्लिक हो गया है तो तुरंत इंटरनेट बंद करें, अनजान ऐप हटाएं और 1930 पर शिकायत दर्ज करें?

(डिस्क्लेमर: दी गई रिपोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी अलर्ट है. जी न्यूज (ZMCL) और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों को साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए कमिटेड हैं. एंजल नुजहत 12-मिनट MMS के बारे में जानकारी एक फैक्ट-चेक है जिसका मकसद डिजिटल चोरी और डिवाइस कॉम्प्रोमाइज को रोकना है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता, प्रमाणिकता और दावों की पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

12 Minute Viral VideoMMS leakAngel NuzhatPrivate MMS Leak Video

Trending news

17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
Karnataka road accident
तेज रफ्तार लॉरी से कार पर गिरा कंटेनर, बेंगलुरु में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?
PM Rahat Scheme
सरकार का तोहफा, सड़क हादसों के बाद होगा फ्री इलाज; क्या है PM RAHAT योजना?