मां ने 12 साल के बच्चे से छीना फोन तो तहस-नहस कर डाला घर, इतने लाख रुपये का किया नुकसान

Smartphone Addiction: एक हैरान कर देने वाले वीडियो में 12 साल के बच्चे ने अपना ही घर तबाह कर डाला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां ने उसका फोन छीन लिया था. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो में घर के कमरे, किचन, बाथरूम और बेडरूम सब अस्त-व्यस्त दिखाई देते हैं. टूटे हुए शीशे, मेज और कुर्सियां हर जगह बिखरी पड़ी हैं. बैकग्राउंड में मां की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह डरी हुई थीं.
कितने का हुआ नुकसान और वीडियो में क्या दिखा?
वीडियो के कैप्शन में लिखा, “बेटे ने फोन छिनने पर घर तोड़ डाला- 70,000 डॉलर का नुकसान किया. अगर आपका बेटा ऐसा करता तो आप क्या करते?” हालांकि, यह घटना कहां और कब हुई, इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी इस वीडियो ने स्मार्टफोन एडिक्शन की गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
सोशल मीडिया ने कैसी प्रतिक्रिया दी?
वीडियो पर यूजर्स ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, “वह जिंदा बची, यह उसकी किस्मत है. यह गुस्सा किसी गंभीर मानसिक बीमारी का संकेत है.” एक सोशल वर्कर ने कमेंट किया, “पुलिस रिपोर्ट दर्ज करो और कोर्ट में जाकर बताओ कि बच्चा खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा है.” कई लोगों ने सुझाव दिया कि बच्चे को मिलिट्री स्कूल भेजना चाहिए और मां को अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.
क्या यह सिर्फ खराब पैरेंटिंग का नतीजा है?
कुछ यूजर्स का मानना है कि ऐसा व्यवहार या तो सालों से बच्चे को बिगाड़ने का नतीजा है या फिर मानसिक बीमारी का. एक कमेंट में लिखा, “यह लत ही है. बच्चा बहुत लंबे समय तक फोन में डूबा रहा और जब वह उससे दूर हुआ तो संभल नहीं पाया.” वहीं एक और यूजर ने कहा, “आजकल पैरेंटिंग बहुत ढीली हो गई है, पहले तो एक थप्पड़ ही दिमाग रीसेट करने के लिए काफी था.”
स्मार्टफोन की लत से कौन-कौन से खतरे हैं?
पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक मां फोन में इतनी व्यस्त थी कि सब्जी फ्रिज में रखने के बजाय गलती से अपने बच्चे को उसमें रखकर दरवाजा बंद कर दिया. यह घटना दिखाती है कि स्मार्टफोन की लत कितनी खतरनाक और अजीबोगरीब हो सकती है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिसर्च बताती है कि बच्चों और किशोरों में फोन की लत से नींद की समस्या, चिंता, पढ़ाई पर असर और आक्रामक व्यवहार जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं.