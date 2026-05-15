पापा के ऑफिस को ही स्वाहा कर बैठा बेटा! खेल-खेल में जलाया लाइटर, चंद मिनटों में राख हो गया पूरा दफ्तर

Son Burns Father Office in China: बच्चे जब घर में अकेले हों, तो वे क्या कर बैठेंगे, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता है. ऐसा ही एक होश उड़ा देने वाला मामला चीन (China) से सामने आया है, जहां एक 12 साल के बच्चे की छोटी सी शरारत उसके पिता पर इतनी भारी पड़ी कि उनका पूरा का पूरा दफ्तर (Office) जलकर खाक हो गया. बच्चा बस खेल-खेल में लाइटर जला रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि यह खेल उसके पिता के बिजनेस को स्वाहा कर देगा. इस घटना का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माता-पिता के लिए अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखने को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है.

बच्चे को ऑफिस लाना बना बड़ी गलती

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला चीन के जियांग प्रांत में स्थित निंगबो शहर का है. यहां एक पिता अपने 12 साल के बेटे को अपने साथ ऑफिस ले गया था. इसका मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताया जाए. काम के दौरान बच्चा ऑफिस में ही मौजूद था, लेकिन कुछ समय बाद वह व्यक्ति अपने काम में व्यस्त हो गया और बच्चा अकेला रह गया. पिता बाहर किसी काम से गया था और बच्चा उसके केबिन में बैठा था. शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद बोरियत ने पूरी कहानी बदल दी.

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बोरियत मिटाने के लिए शुरू किया खेल

अकेले बैठे बच्चे को समय काटना मुश्किल लग रहा था. तभी उसने आसपास रखे सामान से खेलना शुरू किया. उसके हाथ में एक लाइटर आ गया और उसने टिशू पेपर जलाकर समय बिताने की कोशिश की. उसे शायद अंदाजा नहीं था कि छोटी सी चिंगारी कुछ ही देर में बड़ा हादसा बन सकती है. जलते हुए टिशू की चिंगारी पास रखे सामान पर जा गिरी और वहीं से आग फैलनी शुरू हो गई.

कुछ ही मिनटों में धुएं से भर गया पूरा दफ्तर

शुरुआत में छोटी सी आग को शायद किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. लेकिन कुछ ही देर में आग तेजी से फैलने लगी. देखते ही देखते दफ्तर का सामान, फर्नीचर और कई हिस्से उसकी चपेट में आ गए. जब बच्चे ने हालात बिगड़ते देखे, तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई. इसके बाद कर्मचारी और अन्य लोग आग बुझाने में जुट गए. फायर टीम को भी सूचना दी गई. कर्मचारियों और स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था.

राहत की बात ये रही कि कोई घायल नहीं हुआ

इस पूरे हादसे में सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और कोई घायल भी नहीं हुआ. हालांकि दफ्तर को काफी नुकसान पहुंचा. शुरुआती जानकारी के मुताबिक नुकसान हजारों युआन तक पहुंचा बताया जा रहा है. घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग देखकर हैरान रह गए. कई जगह दीवारें काली पड़ चुकी थीं और फर्नीचर पूरी तरह जल चुका था.

छोटी लापरवाही से बड़ा सबक

यह घटना सिर्फ एक वायरल खबर नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश भी देती है. बच्चे हर चीज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार उनकी छोटी शरारतें बड़े हादसे में बदल सकती हैं. कभी-कभी कुछ मिनट की लापरवाही जिंदगी भर का नुकसान दे जाती है. इसलिए बच्चों को अकेला छोड़ना और उनके आसपास खतरनाक चीजें रखना भारी पड़ सकता है. यही वजह है कि लोग अब कह रहे हैं कि एक छोटी चिंगारी, पूरे दफ्तर की कहानी बदल गई.

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