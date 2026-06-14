China Boy Inspirational Story: कहते हैं कि सपने देखने वालों के लिए मुश्किलें कभी रास्ता नहीं रोक सकतीं. चीन के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाले 13 साल के बच्चे ने अपनी मेहनत और हौसले से यह बात साबित कर दी है. एक पैर खोने के बावजूद इस बच्चे ने खेल के प्रति अपने प्यार को कम नहीं होने दिया. आज वह अपनी बैसाखी के सहारे बास्केटबॉल खेलता है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है.
इस बच्चे का नाम अपेई है, जो चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान यी इलाके के एक गरीब गांव में रहता है. यह इलाका चीन के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है. कम उम्र में हुए एक हादसे ने उसकी जिंदगी बदल दी, लेकिन उसकी सोच और हिम्मत ने उसे दूसरों के लिए प्रेरणा बना दिया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अपेई की जिंदगी में मुश्किल दौर तब आया जब वह सिर्फ 4 साल का था. एक दिन वह अपनी मां को ढूंढते हुए पहाड़ पर चला गया, जहां उसकी मां खेती का काम कर रही थीं. इसी दौरान पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया और उसकी चपेट में आने से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया. डॉक्टरों को मजबूरी में उसका दायां पैर काटना पड़ा. इतनी कम उम्र में अपने शरीर का एक हिस्सा खो देना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होता है. शुरुआत में अपेई को काफी परेशानी हुई. दूसरे बच्चे उसके साथ खेलने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वह गिर न जाए. लेकिन समय के साथ अपेई ने खुद को मजबूत बनाया और एक दिन उसकी जिंदगी में बास्केटबॉल आया.
अपेई को बास्केटबॉल इतना पसंद आया कि उसने इसे अपना जुनून बना लिया. खेलने के लिए उसके पिता ने उसके लिए लकड़ी की एक खास बैसाखी बनाई, जिसे वह अपने कपड़ों से बांधकर इस्तेमाल करता है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को अपेई ने बताया कि वह पिछले 8 साल से बास्केटबॉल खेल रहा है. पढ़ाई और खाने के समय को छोड़कर उसका ज्यादातर समय इसी खेल में बीतता है. उसका कहना है कि वह भविष्य में एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता है. उसका सपना है कि वह पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीते.
अपेई की कहानी पहली बार मई महीने में सोशल मीडिया पर सामने आई थी. चीन के एक कंटेंट क्रिएटर ने उसका वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया. कुछ ही समय में लाखों लोगों ने उसकी कहानी देखी और उसकी तारीफ की. वीडियो में अपेई को लकड़ी की बैसाखी के सहारे शानदार तरीके से बास्केटबॉल खेलते हुए देखा गया था. उसकी मेहनत और आत्मविश्वास देखकर लोगों ने उसे खूब सराहा. इसके बाद उसे चीन की एक बड़ी बास्केटबॉल प्रतियोगिता देखने का मौका भी मिला. यहां उसकी मुलाकात अपने पसंदीदा खिलाड़ी हे शिनिंग से हुई, जो शेनझेन टीम के कप्तान हैं.
अपेई जब अपने पसंदीदा खिलाड़ी से मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. हे शिनिंग ने उसकी जर्सी पर साइन किया और उसके लिए एक खास संदेश भी लिखा. उन्होंने लिखा कि कम ऑन अपेई, अपने आप के MVP बनो. इस मुलाकात ने अपेई को और ज्यादा प्रेरित किया. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस पल को खूब पसंद किया और बच्चे के लिए शुभकामनाएं भेजीं.
अपेई की कहानी वायरल होने के बाद कई लोगों ने उसकी मदद के लिए आगे आने की इच्छा जताई. इसके बाद शेनझेन प्रोजेक्ट केयर फाउंडेशन ने उसकी मदद करने का फैसला किया. फाउंडेशन की मदद से अपेई के लिए एक मॉडर्न कृत्रिम पैर तैयार करवाया गया. 5 जून को उसे यह कृत्रिम पैर दिया गया. इससे अब उसकी जिंदगी और आसान होने की उम्मीद है. कृत्रिम पैर मिलने के बाद अपेई ने कहा कि अब वह और मेहनत करेगा, अच्छा बास्केटबॉल खेलेगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएगा.
अपेई की कहानी ने चीन ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को भावुक कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसे असली चैंपियन बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि मुश्किल हालात भी इस बच्चे के सपनों को नहीं रोक पाए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अपेई की कहानी बताती है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती.
अपेई की कहानी सिर्फ एक बच्चे के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि इंसान की असली ताकत उसके हौसले में होती है. एक पैर खोने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और अपने सपने को जिंदा रखा. आज वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है और उसकी मेहनत साबित करती है कि जुनून के आगे मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं.
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