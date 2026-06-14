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एक पैर कटा, पर नहीं टूटी हिम्मत! पिता की बनाई बैसाखी के सहारे बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चे ने मचाया गदर, जज्बा देख रो पड़े लोग

China Boy Inspirational Story: चीन के सिचुआन प्रांत के एक छोटे से गांव में रहने वाले 13 साल के बच्चे अपेई की कहानी इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. एक पैर खोने के बाद भी इस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और पिता की बनाई लकड़ी की बैसाखी के सहारे बास्केटबॉल खेलना शुरू किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 14, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 06:11 AM IST
एक पैर कटा, पर नहीं टूटी हिम्मत! पिता की बनाई बैसाखी के सहारे बास्केटबॉल कोर्ट में बच्चे ने मचाया गदर, जज्बा देख रो पड़े लोग
Image Credit: Image credit: scmp.com

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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