साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, अपेई की जिंदगी में मुश्किल दौर तब आया जब वह सिर्फ 4 साल का था. एक दिन वह अपनी मां को ढूंढते हुए पहाड़ पर चला गया, जहां उसकी मां खेती का काम कर रही थीं. इसी दौरान पहाड़ से एक बड़ा पत्थर गिर गया और उसकी चपेट में आने से उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया. डॉक्टरों को मजबूरी में उसका दायां पैर काटना पड़ा. इतनी कम उम्र में अपने शरीर का एक हिस्सा खो देना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होता है. शुरुआत में अपेई को काफी परेशानी हुई. दूसरे बच्चे उसके साथ खेलने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं वह गिर न जाए. लेकिन समय के साथ अपेई ने खुद को मजबूत बनाया और एक दिन उसकी जिंदगी में बास्केटबॉल आया.