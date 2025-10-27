Advertisement
क्या यही है 'अलादीन का चिराग'? सोशल मीडिया पर छाया 130 साल पुराना जादुई दीपक

Old Lamp: सोशल मीडिया पर 130 साल पुराना दीपक वायरल हो रहा है. बहुत की यूनिक डिजाइन और बेहतरीन तकनीक वाला धातु का दीपक देखकर आप भी मुस्कुरा जाएंगे और सोचने लगेंगे कि हमारे पूर्वज उस दौर में कितने एडवांस थे.

 

Oct 27, 2025
क्या यही है 'अलादीन का चिराग'? सोशल मीडिया पर छाया 130 साल पुराना जादुई दीपक

Viral Video: पुराने जमाने की वस्तुएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वो भी क्या जमाना था. कुछ वस्तुओं से पीढ़ियों की याद जुड़ी होती है. कुछ चीजें ना सिर्फ पूर्वजों की याद के तौर पर रखी जाती हैं, बल्कि उस समय की तकनीक को समझने के लिए भी संभालकर रखी जाती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दीपक तेजी से वायरल हो रहा है. धातु का बना ये दीपक बहुत की तकनीकी रूप से डिजाइन किया गया है. वीडियो में दावा किया जाता है कि ये दीपक 1890 का है. आप भी देखें ये 135 साल पुराना दीपक.

कैसे काम करता है ये दीपक?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि काला पड़ा धातु का एक दीपक है जो जल रहा है. वीडियो में दिखता है कि ये दीपक बीच से खुल जाता है और इसके बीच में एक धातु की छोटी सी प्लेट रखी जाती है और बाद में दीपक बंद कर दिया जाता है. इस दीपक के पीछे दो छोटे हैंडल बने हुए हैं उनको आपस में दबाने पर ये जल जाता है. दीपक के आगे एक छोटा सा गेट लगा है जो चिमनी की तरह ऊपर खुलता है और दीपक चल जाता है. देखने में ये एक दम ​सिगरेट गैस वाले लाइटर की तरह दिखता है.
यह भी पढ़ें: पेपरबॉय का गजब का टैलेंट! नहीं चूकता एक भी निशाना, सीधा पाठक के हाथ में पहुंचता है अखबार

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ibmindia20 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और अभी तक इस पोस्ट पर 4 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. यूजर कमेंट बॉक्स में ग्रोक को टैग करके इस दीपक के बारे में पूछा तो ग्रोक ने जवाब दिया, "यह दीपक विक्टोरियन युग का लगता है, जो 1890 ई. के आसपास अमेरिका या यूरोप में बनाया गया था. यह कोई प्राचीन खोज नहीं है, बल्कि 19वीं शताब्दी की औद्योगिक तकनीक है. विशिष्ट खोज स्थल उपलब्ध नहीं, लेकिन ऐसे लैंप पेटेंट (जैसे क्लाइमैक्स लैंप, 1890) के रूप में जाने जाते हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

