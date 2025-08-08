आजादी के बाद कैसे हुआ था सेना का बंटवारा, इतने जवान हो गए थे पाक आर्मी में शामिल
Advertisement
trendingNow12872670
Hindi Newsजरा हटके

आजादी के बाद कैसे हुआ था सेना का बंटवारा, इतने जवान हो गए थे पाक आर्मी में शामिल

Partition of India and Pakistan: 14 अगस्त 1947 के दिन जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ तो ये बंटवारा ना सिर्फ जमीन का हुआ था बल्कि सेना और चल अचल-संपत्ति भी बांटी गई थी. चलिए जानते हैं किन-किन चीजों का बंटवारा हुआ था और कैसे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 08, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आजादी के बाद कैसे हुआ था सेना का बंटवारा, इतने जवान हो गए थे पाक आर्मी में शामिल

Partition of India and Pakistan: 15 अगस्त 1947 को जहां एक तरफ भारत अंग्रेजों से मिली आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को हुए बंटवारे का दर्द भी झेल रहा था. 14 अगस्त को ब्रिटिश राज से आजादी तो मिली लेकिन भारत के सीने पर एक लकीर खींच दी गई और एक मुल्क का जन्म हुआ जिसका नाम है 'पाकिस्तान'. जब ये बात तय हो गई कि भारत का बंटवारा किया जाएगा तो उसके बाद ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करें. जब ये सीमा खिंच गई और भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए तो उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो था दोनों देशों के बीच संपत्ति और सेना का बंटवारा कैसे किया जाए. इसका समाधान ढूंढने के लिए 16 जून 1947 को पंजाब विभाजन समिति का गठन किया गया.

इसके बाद 14 अगस्त 1947 के दिन ब्रिटिश सेना ने पुरानी भारतीय सेना को खत्म करने का आदेश दिया, ये आखिरी ऑर्डर ब्रिटिश सेना ने दिया था. इस आदेश पर मेजर जनरल रेजिनाल्ड और औचिनलेक ने साइन किए थे. इस आर्डर के अनुसार पुरानी भारतीय सेना को खत्म करके सैनिकों को कहा गया था कि वे अपनी मर्जी से भारत या फिर पाकिस्तान को चुन सकते हैं.

ये थी देश चुनने की शर्त

एचएम पटेल की किताब 'राइट्स ऑफ पैसेज' के मुताबिक सेना के बंटवारे में एक शर्त रखी गई थी और वो शर्त ये थी कि पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम भारतीय राज्य में और भारत का कोई भी गैर मुस्लिम पाकिस्तानी सेना में शामिल नहीं होगा.

कितने सैनिक गए पाकिस्तान?

अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पुरानी भारतीय सेना के कितने जवानों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और कितने जवान यहीं पर रहे. इस सवाल का जवाब 'ब्रिटेन की नेशनल आर्मी म्यूजियम' से मिलता है. ब्रिटेन की नेशनल आर्मी म्यूजियम की रिपोर्ट के अनुसार भारत पाक विभाजन के बाद दो तिहाई सैनिक भारत को मिले और एक तिहाई पाकिस्तान चले गए थे. इसके अनुसार लगभग 260,000 जवानों ने भारतीय सेना को चुना और करीब 140,000 सैनिक पाकिस्तानी आर्मी में चले गए.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो करीब 98% मुस्लिम सैनिकों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था. इसके अलावा लगभग 554 मुस्लिम अधिकारियों ने भारत को ही अपना राष्ट्र माना और यहीं पर रहने का फैसला किया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के बंटवारे से पहले भारतीय सेना में करीब 36% मुस्लिम थे जो बंटवारे के बाद मात्र 2% प्रतिशत रह गए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
निर्दोष शर्मा

TAGS

1947 Partition StoryIndependence Day

Trending news

गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
income tax bill 2025
फरवरी में किया था पेश, अब क्यों मोदी सरकार ने वापस ले लिया न्यू इनकम टैक्स बिल?
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
Russian Oil
रूस से तेल खरीदना बंद कर दें तो भारत का बिल कितना बढ़ जाएगा? यहां जानिए पूरा हिसाब
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
Nathu La border trade
जहां भारत ने चीन के 400 सैनिकों को सुलाया था मौत की नींद, क्या फिर खुलेगा वो दर्रा?
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
AI avatar
सांसद जी ने तो कमाल कर दिया.. खुद का AI बना लिया, लोगों से बात करेगा उनका 'अवतार'
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
High Court Of India
सुप्रीम कोर्ट ने SC जज के खिलाफ फैसला लिया वापस, किस बात पर पलटा आदेश?
;