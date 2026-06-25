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14 साल के जैनम ने खड़ी कर दी AI कंपनी! बुर्ज खलीफा में बनाया ऑफिस, छोटी उम्र में किया बड़ा कमाल

AI Startup News: जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे पढ़ाई, गेम्स और दोस्तों में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में 14 साल के जैनम जैन ने अपना खुद का AI स्टार्टअप शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना ऑफिस भी बनाया है. उनकी कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग उनकी सोच और मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 25, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:42 PM IST
14 साल के जैनम ने खड़ी कर दी AI कंपनी! बुर्ज खलीफा में बनाया ऑफिस, छोटी उम्र में किया बड़ा कमाल
Image Credit: Image credit: X/@VikasAlwysSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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