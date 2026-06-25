जैनम की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच होना अपने आप में खास बात है. एक यूजर ने लिखा कि जैनम की सबसे बड़ी खासियत उनका ऑफिस नहीं, बल्कि उनकी सोच है. उन्होंने उम्र का इंतजार नहीं किया और कम उम्र में ही सीखना, बनाना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि जैनम की कहानी यह दिखाती है कि सफलता के लिए उम्र सबसे बड़ी रुकावट नहीं होती. अगर किसी के अंदर सीखने और कुछ नया करने की इच्छा हो तो वह किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकता है. कई लोगों ने मजेदार अंदाज में यह भी लिखा कि जिस उम्र में कई बच्चे यह सोचते हैं कि स्कूल बैग कौन सा लेना है, उस उम्र में जैनम ने कंपनी खड़ी कर दी.