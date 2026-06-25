AI Startup News: आज के दौर में टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है. बड़ी-बड़ी कंपनियां AI की मदद से अपने काम को आसान बना रही हैं, लेकिन इसी बीच भारत के एक 14 साल के बच्चे ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
जैनम जैन नाम के इस युवा एंटरप्रेन्योर ने इतनी छोटी उम्र में अपना AI स्टार्टअप शुरू किया है. उनका स्टार्टअप Mengo Engine कंपनियों को AI की मदद से मार्केटिंग, कस्टमर तक पहुंच और बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है. खास बात यह है कि उन्होंने अपने काम के लिए दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा में ऑफिस भी ले लिया है.
जैनम की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि बिजनेस को समझने की शुरुआत उनके बचपन से ही हो गई थी. जब ज्यादातर बच्चे खिलौनों और खेलों में रुचि रखते थे, तब जैनम अपने पिता के साथ बिजनेस मीटिंग्स में जाने लगे थे. एक इंटरव्यू में जैनम ने बताया कि जब वह सिर्फ 6 साल के थे, तब पहली बार अपने पिता के साथ एक बिजनेस मीटिंग में गए थे. वहीं से उन्हें यह समझने का मौका मिला कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और नए आइडिया किस तरह तैयार किए जाते हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ किताबों से सीखने के बजाय असली दुनिया के अनुभवों से भी बहुत कुछ सीखा. यही अनुभव धीरे-धीरे उनके अंदर कुछ नया करने की सोच लेकर आया.
जैनम ने Mengo Engine की शुरुआत इस सोच के साथ की कि छोटे और बड़े बिजनेस AI का इस्तेमाल आसानी से कर सकें. उनका स्टार्टअप ऐसे AI टूल्स पर काम करता है, जो कंपनियों को बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने, नए ग्राहकों तक पहुंचने और अपने बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं. आज के समय में AI सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों तक सीमित नहीं है. छोटे बिजनेस भी इसका इस्तेमाल करके अपने काम को तेज और बेहतर बना सकते हैं. जैनम का फोकस भी इसी दिशा में है कि AI को ज्यादा लोगों के लिए आसान और उपयोगी बनाया जाए.
Meet Jainam Jain. At just 14 years old, he owns an office on the 141st floor of Burj Khalifa in Dubai.
While most teenagers are focused on school, Jainam was focused on building. He founded Mengo Engine, an AI startup that helps businesses use artificial intelligence to improve… pic.twitter.com/E2KAWgK6cg
— Vikas Alwys (@VikasAlwys) June 25, 2026
जैनम की उपलब्धियां उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती हैं. उन्होंने कम उम्र में ही कई उपलब्धियां हासिल की हैं. उनके नाम दो पेटेंट भी हैं और कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है. इसके अलावा वह TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख चुके हैं. उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उनका एक YouTube चैनल भी है, जहां बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं. जैनम ने बताया कि वह बचपन से ही छोटे-छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं. 10 साल की उम्र से उन्होंने कई 50 दिन के चैलेंज पूरे किए, जिनमें किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना और अलग-अलग जगहों पर जाकर सीखना शामिल था.
जैनम की कहानी सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद लोगों ने उनकी जमकर तारीफ की. कई यूजर्स ने कहा कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सोच होना अपने आप में खास बात है. एक यूजर ने लिखा कि जैनम की सबसे बड़ी खासियत उनका ऑफिस नहीं, बल्कि उनकी सोच है. उन्होंने उम्र का इंतजार नहीं किया और कम उम्र में ही सीखना, बनाना और आगे बढ़ना शुरू कर दिया. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि जैनम की कहानी यह दिखाती है कि सफलता के लिए उम्र सबसे बड़ी रुकावट नहीं होती. अगर किसी के अंदर सीखने और कुछ नया करने की इच्छा हो तो वह किसी भी उम्र में शुरुआत कर सकता है. कई लोगों ने मजेदार अंदाज में यह भी लिखा कि जिस उम्र में कई बच्चे यह सोचते हैं कि स्कूल बैग कौन सा लेना है, उस उम्र में जैनम ने कंपनी खड़ी कर दी.
जैनम जैन की कहानी आज के युवाओं के लिए एक उदाहरण बन गई है. हालांकि इतनी कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं होता, लेकिन सीखने की इच्छा और लगातार मेहनत ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. उनकी कहानी यह बताती है कि बड़े सपने देखने के लिए उम्र मायने नहीं रखती. जरूरी है कि इंसान सीखता रहे, नए आइडिया पर काम करे और कोशिश करना न छोड़े. यही वजह है कि 14 साल के जैनम जैन आज इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.