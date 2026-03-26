15000 साल पुराना है ये रिश्ता! रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा, आखिर कब और कैसे कुत्ते बने इंसान के 'बेस्ट फ्रेंड'?

हम सब जानते हैं कि कुत्ता इंसान का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह अटूट दोस्ती शुरू कब हुई? हाल ही में 'नेचर' जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च ने दुनिया को चौंका दिया है. प्राचीन DNA विश्लेषण से पता चला है कि इंसान और कुत्तों का यह साथ 15000 साल से भी ज्यादा पुराना है. यह वह दौर था जब इंसान खेती करना भी नहीं जानता था और गुफाओं में रहकर शिकार करता था. वैज्ञानिकों ने तुर्की से लेकर ब्रिटेन तक ऐसे सबूत खोजे हैं जो बताते हैं कि हमारे पूर्वज न केवल इन जानवरों को खाना खिलाते थे, बल्कि मरने पर उन्हें अपनों की तरह दफन भी करते थे.

क्या हिमयुग के दौरान ही शुरू हो गया था यह अनोखा मेल?

Add Zee News as a Preferred Source

वैज्ञानिकों को तुर्की के अनातोलिया में 15800 साल पुराना एक नमूना मिला है, जिसे इंसानी अवशेषों के साथ दफन किया गया था. वहीं, ब्रिटेन की मशहूर 'गफ्स केव' (Gough’s Cave) में 14300 साल पुराना जबड़ा मिला है. म्यूनिख यूनिवर्सिटी के डॉ. लाची स्कार्सब्रुक के अनुसार, इसका मतलब है कि 15000 साल पहले ही यूरेशिया के अलग-अलग कोनों में कुत्ते मौजूद थे. यह खोज इस बात का सबुत है कि कुत्तों को पालतू बनाने की प्रक्रिया आखिरी हिमयुग (Ice Age) के दौरान ही शुरू हो गई थी. यह किसी भी अन्य पालतू जानवर या खेती वाली फसल से करीब 10000 साल पहले की बात है.

क्या हड्डियों की बनावट ने सालों तक उलझाए रखा वैज्ञानिकों को?

लंबे समय तक वैज्ञानिकों के लिए यह पहचानना मुश्किल था कि मिली हुई हड्डियां कुत्ते की हैं या भेड़िए की. यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के डॉ. एंडर्स बर्गस्ट्रॉम बताते हैं कि केवल हड्डियों को देखकर सही नतीजा निकालना मुश्किल होता था. लेकिन अब DNA सीक्वेंसिंग तकनीक ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है. शोध से पता चला है कि आज के आधुनिक यूरोपीय डॉग ब्रीड्स, जैसे लैब्राडोर या बुलडॉग, का डीएनए उन्हीं प्राचीन शिकारी-संग्रहकर्ता युग के कुत्तों से मिलता है. हालांकि, वे आज के चिहुआहुआ जैसे नहीं दिखते थे, बल्कि छोटे थूथन वाले 'नन्हे भेड़िए' जैसे नजर आते थे.

क्या इंसानों की तरह ही खाना खाते थे ये प्राचीन कुत्ते?

तुर्की में मिले अवशेषों के रासायनिक विश्लेषण (Isotopic analysis) से एक दिलचस्प बात सामने आई. वहां के कुत्तों की डाइट में मछली की मात्रा उतनी ही अधिक थी जितनी कि उस समय के स्थानीय इंसानों की. इससे साबित होता है कि इंसान जानबूझकर इन जानवरों को अपना खाना खिलाते थे. केवल पेट भरना ही नहीं, बल्कि उनके बीच गहरा भावनात्मक लगाव भी था. तुर्की के पिनारबासी (Pınarbaşı) में तीन पिल्लों के शव एक इंसान के पैरों के पास दफन मिले, जो बिल्कुल इंसानी अंतिम संस्कार जैसा था. हालांकि, कुछ जगहों पर अवशेषों को देखकर लगता है कि शायद मरने के बाद उन्हें खाया भी जाता होगा.

क्या केवल प्यार के लिए या किसी बड़े फायदे के लिए पाले गए थे कुत्ते?

प्रोफेसर लॉरेंट फ्रांत्ज़ का कहना है कि लोग इतनी जल्दी कुत्तों का आदान-प्रदान करने लगे थे, जिसका मतलब है कि ये जानवर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे. शिकारी युग में इंसानों द्वारा एक बड़े मांसाहारी जानवर को पालना केवल 'क्यूटनेस' के लिए नहीं हो सकता था. संभावना है कि ये कुत्ते शिकार में मदद करते थे या रात में शिकारियों से बचाने के लिए 'अर्ली वार्निंग सिस्टम' का काम करते थे. कुत्तों की इस वफादारी और उपयोगिता ने उन्हें व्यापार का हिस्सा बना दिया, जिससे वे तेजी से पूरे यूरोप और एशिया में फैल गए और इंसान के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए. ये भी पढ़ें: 34000 साल पुरानी कब्र का रहस्य! दिव्यांग बच्चों को मिली ‘राजाओं’ जैसी विदाई, आखिर...