Advertisement
trendingNow13075961
Hindi Newsजरा हटकेदामाद है या भगवान? ससुराल आए तो सासू मां ने किया ऐसा अनोखा काम! चौंक गई पूरी दुनिया

दामाद है या भगवान? ससुराल आए तो सासू मां ने किया ऐसा अनोखा काम! चौंक गई पूरी दुनिया

Andhra Pradesh viral news: आंध्र प्रदेश के तेनाली में एक परिवार ने दामाद के स्वागत में संक्रांति पर 158 व्यंजन बनाकर सभी को चौंका दिया. यह अनोखी दावत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दामाद है या भगवान? ससुराल आए तो सासू मां ने किया ऐसा अनोखा काम! चौंक गई पूरी दुनिया

Son-In-Law Welcome Video: भारतीय समाज में दामाद को सम्मान और प्यार देने की परंपरा बहुत पुरानी है. लेकिन आंध्र प्रदेश के तेनाली में एक परिवार ने इस परंपरा को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया. यहां संक्रांति के मौके पर दामाद के स्वागत में 158 अलग-अलग व्यंजन तैयार किए गए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, वंदनापु मुरलीकृष्ण और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी मौनिका और दामाद श्रीदत्त के लिए यह भव्य दावत रखी. शादी के बाद कपल की यह पहली संक्रांति थी, जिसे यादगार बनाने के लिए परिवार ने इसे एक शानदार उत्सव में बदल दिया.

यह भी पढ़ें: 50 हजार में वियतनाम या 60 हजार में गोवा? भारतीयों की पहली पसंद अब विदेश, जानें क्या है असली वजह

158 व्यंजनों की थाली में क्या-क्या था?

Add Zee News as a Preferred Source

इस विशाल दावत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पकवान शामिल थे. पारंपरिक आंध्र स्नैक्स जैसे मुरुकुलु, चेक्कालु और गरेलु से लेकर गुड़ से बनी मिठाइयां अरिसेलु, बोब्बटलु, सुन्नुंडलु और कज्जिकायालु तक परोसे गए. इसके अलावा चावल की कई वैरायटी, करी और स्थानीय स्वाद से भरपूर व्यंजन भी शामिल थे. इतने सारे व्यंजनों और मेहनत को देखकर लोग इसे ‘अदिरेपोयेला’, यानी दिमाग घुमा देने वाला बता रहे हैं. गोदावरी क्षेत्र की परंपराओं में मेहमाननवाजी की झलक मिलती है, और यह दावत उसी परंपरा का जीता-जागता उदाहरण बन गई.

तेनाली सिर्फ इस दावत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है. यह वही जगह है जहां से विजयनगर काल के प्रसिद्ध कवि तेनाली राम का संबंध माना जाता है. ऐसे में इस शहर से आई यह खबर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा देती है.

 

 

यह भी पढ़ें: पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे? AI बॉयफ्रेंड की फोटो देख घबराई मम्मी, वायरल हुआ मजेदार वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस दावत को लेकर मजेदार कमेंट्स देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा, “दामाद तो बहुत खुश होगा.” वहीं दूसरे ने सवाल उठाया, “इतना सब बन गया, लेकिन वह कितना खा पाया होगा?” एक अन्य यूजर ने कहा कि दामाद भी आखिर इंसान ही है, न ज्यादा न कम, बिल्कुल बेटी के बराबर. यह कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों में रिश्तों को खास बनाने की भावना को भी दिखाती है. तेनाली के इस परिवार ने संक्रांति को ऐसा यादगार बना दिया, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Andhra FamilySon in lawdamaadviraltrending

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब