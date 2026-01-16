दामाद है या भगवान? ससुराल आए तो सासू मां ने किया ऐसा अनोखा काम! चौंक गई पूरी दुनिया

Son-In-Law Welcome Video: भारतीय समाज में दामाद को सम्मान और प्यार देने की परंपरा बहुत पुरानी है. लेकिन आंध्र प्रदेश के तेनाली में एक परिवार ने इस परंपरा को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया. यहां संक्रांति के मौके पर दामाद के स्वागत में 158 अलग-अलग व्यंजन तैयार किए गए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, वंदनापु मुरलीकृष्ण और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी मौनिका और दामाद श्रीदत्त के लिए यह भव्य दावत रखी. शादी के बाद कपल की यह पहली संक्रांति थी, जिसे यादगार बनाने के लिए परिवार ने इसे एक शानदार उत्सव में बदल दिया.

158 व्यंजनों की थाली में क्या-क्या था?

इस विशाल दावत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के पकवान शामिल थे. पारंपरिक आंध्र स्नैक्स जैसे मुरुकुलु, चेक्कालु और गरेलु से लेकर गुड़ से बनी मिठाइयां अरिसेलु, बोब्बटलु, सुन्नुंडलु और कज्जिकायालु तक परोसे गए. इसके अलावा चावल की कई वैरायटी, करी और स्थानीय स्वाद से भरपूर व्यंजन भी शामिल थे. इतने सारे व्यंजनों और मेहनत को देखकर लोग इसे ‘अदिरेपोयेला’, यानी दिमाग घुमा देने वाला बता रहे हैं. गोदावरी क्षेत्र की परंपराओं में मेहमाननवाजी की झलक मिलती है, और यह दावत उसी परंपरा का जीता-जागता उदाहरण बन गई.

तेनाली सिर्फ इस दावत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है. यह वही जगह है जहां से विजयनगर काल के प्रसिद्ध कवि तेनाली राम का संबंध माना जाता है. ऐसे में इस शहर से आई यह खबर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा देती है.

#AndhraPradesh | Sankranti Special An Andhra family won hearts by serving 158 traditional dishes to their son-in-law during his first Sankranti visit pic.twitter.com/X6W5hIU630 — Bharat Observers (@BharatObservers) January 15, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस दावत को लेकर मजेदार कमेंट्स देखने को मिले. एक यूजर ने लिखा, “दामाद तो बहुत खुश होगा.” वहीं दूसरे ने सवाल उठाया, “इतना सब बन गया, लेकिन वह कितना खा पाया होगा?” एक अन्य यूजर ने कहा कि दामाद भी आखिर इंसान ही है, न ज्यादा न कम, बिल्कुल बेटी के बराबर. यह कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि भारतीय परिवारों में रिश्तों को खास बनाने की भावना को भी दिखाती है. तेनाली के इस परिवार ने संक्रांति को ऐसा यादगार बना दिया, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है.