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समुद्र की लहरों में बह गया 10 साल का मासूम! बचाने के लिए लाइफगार्ड ने समंदर में लगा दी छलांग, खतरनाक रेस्क्यू का वीडियो वायरल

अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 16 साल के लाइफगार्ड की बहादुरी का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सांता क्रूज बीच पर तेज लहरों में फंसे 10 साल के बच्चे को बचाने के लिए लाइफगार्ड ने अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में छलांग लगा दी. खतरनाक लहरों के बीच उसने धैर्य बनाए रखा और बच्चे को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 28, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:54 AM IST
समुद्र की लहरों में बह गया 10 साल का मासूम! बचाने के लिए लाइफगार्ड ने समंदर में लगा दी छलांग, खतरनाक रेस्क्यू का वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@EricTrump

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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