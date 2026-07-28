/समुद्र की लहरों में बह गया 10 साल का मासूम! बचाने के लिए लाइफगार्ड ने समंदर में लगा दी छलांग, खतरनाक रेस्क्यू का वीडियो वायरल

समुद्र की लहरें कब खतरनाक रूप ले लें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. कई बार कुछ सेकंड की गलती किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी ऐसा ही एक डरावना नजारा देखने को मिला, जब एक छोटा बच्चा तेज लहरों की चपेट में आकर समुद्र में बह गया.
लेकिन इस मुश्किल समय में एक 16 साल के लाइफगार्ड ने जिस हिम्मत और समझदारी का परिचय दिया, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. उसने न सिर्फ बच्चे की जान बचाई, बल्कि वहां मौजूद लोगों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दी.
यह घटना कैलिफोर्निया के सांता क्रूज स्थित सीब्राइट बीच की बताई जा रही है, जहां शनिवार को समुद्र में अचानक तेज और ऊंची लहरें उठने लगीं. इसी दौरान करीब 10 साल का एक बच्चा इन खतरनाक लहरों की चपेट में आ गया. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा समुद्र के तेज बहाव में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था. लेकिन हर कुछ सेकंड में आने वाली बड़ी लहरें उसे और दूर ले जा रही थीं. किनारे पर खड़े लोग यह देखकर घबरा गए और बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगे. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हालात इतने खतरनाक थे कि मदद करने पहुंचे कुछ लोग खुद भी लहरों में बहने का खतरा महसूस करने लगे.
जैसे ही बच्चे के डूबने की स्थिति बनी, वहां मौजूद 16 साल के लाइफगार्ड ने बिना समय गंवाए समुद्र में छलांग लगा दी. तेज लहरों और खतरनाक बहाव के बीच वह लगातार बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करता रहा. वीडियो में दिखाई देता है कि लाइफगार्ड कई बार बड़ी लहरों से टकराता है, लेकिन वह पीछे नहीं हटता. उसने अपना संतुलन बनाए रखा और धीरे-धीरे बच्चे तक पहुंचने में कामयाब हो गया. इसके बाद उसने बच्चे को संभाला और उसे किनारे की तरफ लाने लगा.
Give this 16-year-old lifeguard the highest civilian honor. This is truly the best of America! Well done! pic.twitter.com/Pq99xNK6WI
— Eric Trump (@EricTrump) July 27, 2026
इस पूरे रेस्क्यू के दौरान लाइफगार्ड की एक और बात लोगों का ध्यान खींच रही है. बताया जा रहा है कि जब कुछ लोग बच्चे को बचाने के लिए समुद्र में जाने की कोशिश कर रहे थे, तब इस लाइफगार्ड ने उन्हें भी सावधान किया. उसने कहा कि अगर वे सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, तो वे खुद भी खतरे में पड़ सकते हैं. उसकी समझदारी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया. क्योंकि कई बार बिना ट्रेनिंग के तेज समुद्री लहरों में उतरना मदद करने वाले व्यक्ति के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है.
इस मुश्किल ऑपरेशन में बाद में एक और लाइफगार्ड और कुछ अन्य लोगों ने भी मदद की. सभी ने मिलकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला. किनारे पर पहुंचने के बाद बच्चे की हालत देखकर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. बच्चा काफी थका हुआ था, लेकिन उसे सुरक्षित बचा लिया गया. इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद स्कॉट वेंडर डसेन ने रिकॉर्ड किया था. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोग इस लाइफगार्ड की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस युवा लाइफगार्ड को हीरो बता रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि इतनी कम उम्र में जिस तरह उसने मुश्किल परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखा, वह काबिल-ए-तारीफ है. अमेरिका के एरिक ट्रंप ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए लाइफगार्ड की तारीफ की. उन्होंने लिखा कि ऐसे साहस के लिए उसे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलना चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि यह सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, हिम्मत और सही समय पर सही फैसला लेने की मिसाल है.
यह घटना सिर्फ एक बच्चे की जान बचाने की कहानी नहीं है, बल्कि समुद्र किनारे सुरक्षा को लेकर भी बड़ा संदेश देती है. समुद्र में मौसम और लहरों का अंदाजा हमेशा आसानी से नहीं लगाया जा सकता. ऐसे में लोगों को बीच पर लगे सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए और खतरनाक परिस्थितियों में खुद जोखिम नहीं उठाना चाहिए. 16 साल के इस लाइफगार्ड ने साबित कर दिया कि उम्र नहीं, बल्कि हिम्मत, प्रशिक्षण और सही सोच इंसान को बड़ा बनाती है. उफनती लहरों के बीच उसने जिस साहस से बच्चे को बचाया, वह लंबे समय तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा.