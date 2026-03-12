16000 लोगों की मौत... 2000 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा! पोम्पेई के लोगों की दर्दनाक हालत देख कांपी दुनिया

इटली के प्राचीन शहर पोम्पेई में एक नई प्रदर्शनी लोगों को इतिहास के सबसे भयावह प्राकृतिक हादसों में से एक की झलक दिखा रही है. इस प्रदर्शनी में उन लोगों के शरीर के प्लास्टर कास्ट दिखाए गए हैं, जो लगभग 2000 साल पहले माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी के विस्फोट में मारे गए थे. जब ज्वालामुखी से निकली गर्म राख और गैसों ने पूरे शहर को घेर लिया, तब लोग उसी स्थिति में जम गए जिसमें वे आखिरी पल में थे. अब इन आकृतियों को देखकर ऐसा लगता है मानो समय वहीं रुक गया हो और उन लोगों का दर्द पत्थर में कैद हो गया हो.

कितना भयानक था यह ज्वालामुखी विस्फोट?

इटली के माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी का विस्फोट इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक घटनाओं में गिना जाता है. वैज्ञानिकों के अनुसार इस हादसे में करीब 16000 लोगों की मौत हुई थी. ज्वालामुखी से निकली भयंकर राख, गैस और गर्म लावा ने कुछ ही घंटों में पूरे शहर को ढक लिया था. लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज गर्मी और जहरीली गैसों की वजह से अधिकतर लोग दम घुटने से मर गए. इस आपदा ने पूरे शहर को अचानक खत्म कर दिया और पोम्पेई सदियों तक जमीन के नीचे दफन रहा.

आखिर शरीर के ये कास्ट कैसे बनाए गए?

पुरातत्वविदों ने इन आकृतियों को बनाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया. जब ज्वालामुखी की गर्म राख ने लोगों के शरीर को ढक लिया, तो समय के साथ उनके शरीर गल गए लेकिन राख में उनकी आकृति की खाली जगह रह गई. बाद में वैज्ञानिकों ने इन खाली जगहों में प्लास्टर भरकर उन लोगों की आखिरी मुद्रा को सुरक्षित कर लिया. इससे यह साफ दिखाई देता है कि लोग उस वक्त किस तरह दर्द से तड़प रहे थे या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे. इन कास्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे वे लोग अभी भी उसी दर्दनाक पल में कैद हों.

क्या बताते हैं इन आकृतियों के दर्दनाक दृश्य?

प्रदर्शनी में रखी गई कई आकृतियां बेहद भावुक कर देने वाली हैं. एक कास्ट में दो लोग एक-दूसरे से लिपटे हुए नजर आते हैं, मानो आखिरी पल में एक-दूसरे को सहारा दे रहे हों. एक अन्य आकृति में एक आदमी अपने घुटनों को सीने से लगाए बैठा है और अपने चेहरे को हाथों से ढक रखा है. वहीं एक कास्ट में एक आदमी अपनी मुट्ठियां भींचे हुए है और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है. एक महिला की आकृति शहर के गेट के पास मिली थी, जिसके पास सोने-चांदी के गहने और देवी आइसिस की छोटी मूर्ति भी मिली थी, जिससे लगता है कि वह भागने की कोशिश कर रही थी.

क्या आज भी यह त्रासदी हमें कुछ सिखाती है?

पोम्पेई के पुरातत्व पार्क के निदेशक गैब्रियल ज़ुख्ट्रिगेल के अनुसार यह प्रदर्शनी सिर्फ एक आपदा की कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण सबक भी है. उन्होंने कहा कि यह घटना प्राचीन काल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी, लेकिन इसके जरिए हमें एक अमूल्य ऐतिहासिक खजाना भी मिला है. आज पोम्पेई दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थलों में से एक बन चुका है और हर साल लगभग 40 लाख पर्यटक यहां आते हैं. यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना बेबस हो सकता है.