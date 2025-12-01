17 साल के लड़के ने बना दी दुनिया की पहली AI टीचर! स्कूल में पढ़ाएगी रोबोट सोफी, देख बच्चे रह गए दंग!

जरा सोचिए, आप क्लास में शांत बैठकर पढ़ाई कर रहे हों और तभी दरवाज़ा खुले… अंदर आए एक ह्यूमनॉइड रोबोट! वह मुस्कुराते हुए अपना परिचय दे, “मेरा नाम सोफी है, मैं AI टीचर रोबोट हूं.” यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक स्कूल की सच्ची कहानी है, जहां 17 साल के आदित्य कुमार ने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है. छात्र मोबाइल उठाना भूल गए, टीचर्स दंग रह गए और सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, “इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कैसे कर लिया?”

कौन है सोफी? स्कूल की नई ‘AI मैडम’

बुलंदशहर के शिवचरण इंटर कॉलेज में अब सिर्फ इंसानी टीचर नहीं, बल्कि एक ‘AI टीचर सोफी’ भी बच्चों को पढ़ाती है. यह कोई सामान्य पुतला नहीं, बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो LLM (Large Language Model) चिपसेट पर आधारित है. 17 वर्षीय आदित्य ने इसे केवल 25,000 रुपये में तैयार कर दिया जो किसी चमत्कार से कम नहीं. वीडियो में सोफी बड़े आत्मविश्वास से बोलती है, “मेरा नाम सोफी है और मेरा निर्माण आदित्य ने किया है.” उसकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और जवाब देने की क्षमता देखकर हर कोई हैरान है.

कैसे काम करती है AI टीचर सोफी?

AI की दुनिया में LLM वह तकनीक है, जिस पर दुनिया की टॉप कंपनियां अपने चैटबॉट्स और रोबोट बनाती हैं. आदित्य ने इसी तकनीक को समझकर सोफी को ट्रेन किया है. सोफी की खासियतें.

क्लास में खड़े होकर बोलकर पढ़ाती है

बच्चों के सवालों को समझकर जवाब देती है

बेसिक गणित के सवाल हल कर लेती है

दुनिया से जुड़े सामान्य GK प्रश्नों का जवाब देती है

हिन्दी भाषा में बात करती है

जल्द ही इसमें लिखकर जवाब देने की क्षमता भी जोड़ दी जाएगी

आदित्य का कहना है कि वे लगातार सोफी को ट्रेन कर रहे हैं और ये रोबोट आने वाले महीनों में और ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा.

आदित्य ने कैसे कर दिखाया इतना बड़ा कमाल?

सिर्फ 17 साल की उम्र में आदित्य ने वह काम कर दिखाया है, जिसे बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपये खर्च कर करती हैं. उन्होंने बताया कि LLM चिपसेट्स को खुद इंस्टॉल और प्रोग्राम किया. सोफी अभी वॉयस आउटपुट देती है, लेकिन बहुत जल्द वह बोर्ड पर लिख भी सकेगी. आदित्य कहते हैं, “हम इसे लगातार बेहतर बना रहे हैं. यह एक बच्चों की मदद करने वाली स्मार्ट रोबोट टीचर बनेगी.”