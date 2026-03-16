सिर्फ 7 दिन में ₹17000... Zepto डिलीवरी बॉय ने दिखाया गिग इकॉनमी का असली कमाल

सोशल मीडिया पर अब हर कोई कमाई के नए तरीकों की तलाश में है और Zepto का यह डिलीवरी बॉय इसका शानदार उदाहरण बन गया है. सिर्फ 7 दिन में ₹17,000 कमाने वाला यह स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. लोग हैरान हैं कि कैसे एक साधारण डिलीवरी राइडर इतनी जल्दी इतनी अच्छी कमाई कर सकता है. वीडियो और स्क्रीनशॉट देखकर कई युवाओं ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या गिग इकॉनमी सच में पैसे कमाने का नया रास्ता है या ये सिर्फ झलक है? आइए जानते हैं इस कहानी के चार पहलू.

Zepto राइडर की कमाई का सच

बेंगलुरु में Zepto के एक डिलीवरी राइडर ने अपनी एक हफ्ते की कमाई सोशल मीडिया पर शेयर की. स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि वह सिर्फ 7 दिनों में ₹17,109 कमाने में कामयाब रहा. राइडर के मुताबिक, रोजाना औसतन ₹2,400 तक की कमाई हुई. उसने पिछले कुछ हफ्तों की कमाई भी दिखाई, जिसमें ₹12,288 से लेकर ₹15,890 तक की रकम थी. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग हैरान होकर पूछ रहे हैं कि क्या डिलीवरी जॉब से वाकई इतनी कमाई संभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ 7 दिन में ₹17,000! एक डिलीवरी बॉय की कमाई का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बेंगलुरु में Zepto के एक डिलीवरी राइडर ने अपनी एक हफ्ते की कमाई शेयर की, जिसमें करीब ₹17,000 दिख रहे हैं। राइडर दावा कर रहा है कि वो एक सप्ताह में ₹17,000 आराम से कमा लेता… pic.twitter.com/3NWzAMMht7 — पूजा (@poojaofficial5) March 16, 2026

गिग इकॉनमी और डिलीवरी जॉब का बढ़ता दायरा

तेजी से बढ़ते क्विक कॉमर्स और मिनटों में डिलीवरी की मांग ने युवाओं के लिए गिग इकॉनमी में नए अवसर खोले हैं. Zepto, Swiggy और Zomato जैसे प्लेटफॉर्म्स ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगातार ऑर्डर मिलने पर अच्छी कमाई संभव है. राइडर्स का कहना है कि अगर शिफ्ट लंबी हो और ऑर्डर लगातार मिलते रहें, तो एक हफ्ते में ₹15,000 से ₹20,000 तक कमाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है. इसने कई छात्रों और पार्ट-टाइम काम करने वालों के लिए डिलीवरी जॉब को आकर्षक विकल्प बना दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Zepto राइडर का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गया और कई लोग उसके कमाई के स्क्रीनशॉट देखकर हैरान रह गए. यूजर्स मजाक में कह रहे हैं कि "भाई, मेरे स्टोर पर इतने नहीं मिलते," या "17 हजार हफ्ते का? ये तो टॉप इंजीनियरिंग पैकेज जैसा है." कुछ ने कमेंट किया कि यह अच्छा करियर ऑप्शन लग रहा है. वायरल वीडियो ने गिग इकॉनमी और डिलीवरी जॉब के प्रति लोगों की सोच बदल दी है.

क्या कमाई इतनी आसान है?

हालांकि स्क्रीनशॉट आकर्षक लगते हैं, सवाल यह भी है कि क्या कमाई वास्तव में इतनी आसान है. लगातार ऑर्डर, लंबे घंटे और शारीरिक मेहनत इसमें शामिल हैं. गिग इकॉनमी का लाभ तो मिलता है, लेकिन हर किसी के लिए यह स्थायी विकल्प नहीं हो सकता. फिर भी, यह कहानी युवाओं को प्रेरित कर रही है कि सही मेहनत और सही समय पर काम करने से कमाई बढ़ाई जा सकती है.