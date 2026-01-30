400 मीटर का किराया ₹18000... विदेशी पर्यटक के साथ भारत में शर्मनाक लूट; टैक्सी वाले की चालाकी देख पुलिस के भी उड़े होश

भारत को मेहमाननवाज़ी और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं इस छवि को गहरा नुकसान पहुंचा देती हैं. हाल ही में एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई टैक्सी ठगी ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि पुलिस को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा. सिर्फ कुछ सौ मीटर की दूरी तय कराने के बदले हजारों रुपये वसूलना न सिर्फ धोखाधड़ी है, बल्कि देश की साख पर भी सवाल खड़ा करता है. इस मामले में टैक्सी चालक ने चालाकी से पर्यटक को घुमाया, डराया और फिर मोटी रकम ऐंठ ली. जब यह मामला सामने आया, तो कार्रवाई इतनी तेज हुई कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया.

400 मीटर की दूरी और 18 हजार का झटका

मामला तब सामने आया जब एक अमेरिकी पर्यटक ने बेहद महंगी टैक्सी सवारी का अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया. पोस्ट के मुताबिक, टैक्सी चालक ने एयरपोर्ट से उठाने के बाद पर्यटक को पास ही स्थित एक होटल तक पहुंचाने के नाम पर गाड़ी में बैठाया. दूरी महज 400 मीटर थी, लेकिन चालक ने रास्ता लंबा कर दिया और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे वसूले. अंत में पर्यटक से करीब 200 डॉलर यानी लगभग 18,000 रुपये ले लिए गए. यह रकम सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इतनी दूरी के लिए सामान्य किराया बेहद कम होता है.

सोशल मीडिया पोस्ट से हरकत में आई पुलिस

पर्यटक की पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत एफआईआर दर्ज की. टैक्सी नंबर के आधार पर जांच शुरू हुई और महज तीन घंटे के भीतर 50 वर्षीय टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में सामने आया कि चालक ने पर्यटक को पहले एक अनजान जगह ले जाकर भ्रमित किया और फिर होटल तक छोड़ा. हालांकि पुलिस अभी विदेशी नागरिक से सीधे संपर्क नहीं कर पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट को अहम सबूत माना गया. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है ताकि गलत संदेश न जाए.

20 मिनट तक घुमाया, साथी की तलाश जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पर्यटक को करीब 20 मिनट तक आसपास के इलाके में गाड़ी घुमाई, ताकि दूरी ज्यादा लगे और किराया बढ़ाया जा सके. बाद में उसी इलाके में वापस लाकर होटल के सामने उतार दिया गया. पुलिस को शक है कि इस वारदात में चालक का एक साथी भी शामिल था, जिसकी तलाश जारी है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.