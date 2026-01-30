Advertisement
trendingNow13091508
Hindi Newsजरा हटके400 मीटर का किराया ₹18000... विदेशी पर्यटक के साथ भारत में शर्मनाक लूट; टैक्सी वाले की चालाकी देख पुलिस के भी उड़े होश

400 मीटर का किराया ₹18000... विदेशी पर्यटक के साथ भारत में शर्मनाक लूट; टैक्सी वाले की चालाकी देख पुलिस के भी उड़े होश

एक विदेशी पर्यटक से भारत में महज 400 मीटर की टैक्सी सवारी के लिए ₹18,000 वसूले गए. टैक्सी चालक ने चालाकी से घुमाकर भारी रकम ऐंठ ली. सोशल मीडिया पर मामला सामने आते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

400 मीटर का किराया ₹18000... विदेशी पर्यटक के साथ भारत में शर्मनाक लूट; टैक्सी वाले की चालाकी देख पुलिस के भी उड़े होश

भारत को मेहमाननवाज़ी और पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ घटनाएं इस छवि को गहरा नुकसान पहुंचा देती हैं. हाल ही में एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई टैक्सी ठगी ने न सिर्फ सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, बल्कि पुलिस को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा. सिर्फ कुछ सौ मीटर की दूरी तय कराने के बदले हजारों रुपये वसूलना न सिर्फ धोखाधड़ी है, बल्कि देश की साख पर भी सवाल खड़ा करता है. इस मामले में टैक्सी चालक ने चालाकी से पर्यटक को घुमाया, डराया और फिर मोटी रकम ऐंठ ली. जब यह मामला सामने आया, तो कार्रवाई इतनी तेज हुई कि पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया.

400 मीटर की दूरी और 18 हजार का झटका

मामला तब सामने आया जब एक अमेरिकी पर्यटक ने बेहद महंगी टैक्सी सवारी का अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किया. पोस्ट के मुताबिक, टैक्सी चालक ने एयरपोर्ट से उठाने के बाद पर्यटक को पास ही स्थित एक होटल तक पहुंचाने के नाम पर गाड़ी में बैठाया. दूरी महज 400 मीटर थी, लेकिन चालक ने रास्ता लंबा कर दिया और अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे वसूले. अंत में पर्यटक से करीब 200 डॉलर यानी लगभग 18,000 रुपये ले लिए गए. यह रकम सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि इतनी दूरी के लिए सामान्य किराया बेहद कम होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पोस्ट से हरकत में आई पुलिस

पर्यटक की पोस्ट वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और तुरंत एफआईआर दर्ज की. टैक्सी नंबर के आधार पर जांच शुरू हुई और महज तीन घंटे के भीतर 50 वर्षीय टैक्सी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच में सामने आया कि चालक ने पर्यटक को पहले एक अनजान जगह ले जाकर भ्रमित किया और फिर होटल तक छोड़ा. हालांकि पुलिस अभी विदेशी नागरिक से सीधे संपर्क नहीं कर पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट को अहम सबूत माना गया. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई जरूरी है ताकि गलत संदेश न जाए.

20 मिनट तक घुमाया, साथी की तलाश जारी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पर्यटक को करीब 20 मिनट तक आसपास के इलाके में गाड़ी घुमाई, ताकि दूरी ज्यादा लगे और किराया बढ़ाया जा सके. बाद में उसी इलाके में वापस लाकर होटल के सामने उतार दिया गया. पुलिस को शक है कि इस वारदात में चालक का एक साथी भी शामिल था, जिसकी तलाश जारी है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
Hamid Ansari
हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
Hospital
900 दिनों तक खुला रहा लड़की का मुंह, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने किया चमत्कार
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
ajit pawar death
पायलटों ने पूरी कोशिश की होगी... एसोसिएशन 'थकान - सॉफ्टवेयर' की बात क्यों कर रहा?
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
karnataka
BJP के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, X पर सिद्धारमैया को बताया था स्कैमर
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
Jammu & Kashmir
जम्मू कश्मीर में खलल डालने की साजिश! इन इलाके में मोबाइल सेवाओं को किया गया सस्पेंड
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
Mahatma Gandhi Assasination
सुप्रीम कोर्ट में अचानक बजा सायरन, बेंच ने सुनवाई रोकी, जो जहां था वहीं खड़ा हो गया
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
DSP Rashmi Ranjan Das Red Hair
DSP साहब को लाल बाल पड़े भारी! ट्रोलिंग के बाद पुलिस हेडक्वार्टर ने दी चेतावनी
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर
P T Usha
महान खिलाड़ी के घर में अचानक छाया मातम, पति के निधन से फैली शोक की लहर