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Hindi Newsजरा हटके19 Minute 34 Second Viral Video से लेकर भोंदू बाबा तक, कहीं भी लिंक दिखे तो क्लिक मत कर देना, वरना बैंक हो जाएगा खाली!

19 Minute 34 Second Viral Video से लेकर भोंदू बाबा तक, कहीं भी लिंक दिखे तो क्लिक मत कर देना, वरना बैंक हो जाएगा खाली!

19 Minute 34 Second Viral Video To Ashok Kharat MMS: नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात का कथित वायरल MMS केस सुर्खियों में है. छापेमारी में 58 से 100 वीडियो मिलने की चर्चा है, लेकिन सावधान! सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेहास्पद लिंक आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:51 AM IST
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19 Minute 34 Second Viral Video से लेकर भोंदू बाबा तक, कहीं भी लिंक दिखे तो क्लिक मत कर देना, वरना बैंक हो जाएगा खाली!

19 Minute Viral Video To Ashok Kharat MMS: लोगों को जाल में फंसाने के लिए इंटरनेट पर अजीबोगरीब लिंक आते रहते हैं, लेकिन जब जो चीजें ट्रेंड में होती है तो उससे आसानी से लोगों को शिकार बना लेते हैं. चाहे 19 मिनट 34 सेकेंड का वायरल वीडियो हो या फिर अशोक खरात के वायरल हुए एमएमएस लीक फुटेज, सभी की फोटो या छोटी क्लिप को डालकर उसका पूरा लिंक देने का दावा करते हैं. आपको बता दें कि नासिक के एक ज्योतिषी से जुड़े वायरल MMS केस में वीडियो की संख्या को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है. 58 या 100 वीडियो मिलने की चर्चा के बीच पुलिस जांच जारी है और सच सामने आने का इंतजार है.

नासिक के एक ज्योतिषी अशोक खारत से जुड़ा MMS केस इन दिनों सुर्खियों में है. इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब छापेमारी के दौरान बरामद वीडियो की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए. कहीं 58 वीडियो की बात हो रही है तो कहीं 100 तक की संख्या बताई जा रही है. इस विरोधाभास ने लोगों की जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ा दी है. सूत्रों के अनुसार पुलिस रेड के दौरान करीब 58 वीडियो मिलने की पुष्टि हुई है.

कहां से मिले ये डिजिटल सबूत?

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जांच एजेंसियों ने बताया कि ये वीडियो खारत के ऑफिस से गहन तलाशी के बाद बरामद किए गए. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, हार्ड ड्राइव और अन्य स्टोरेज यूनिट्स को जांच के दायरे में लिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इन वीडियो की असलियत और स्रोत का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच की जा रही है. जैसे ही यह खबर वायरल हुई, हजारों लोग इस वीडियो का फुल लिंक खोजने लगे. टेलीग्राम, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग लगातार इस वीडियो को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इस पूरे मामले में कई दावे और अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं.

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फैक्ट-चेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि इस वीडियो का कोई नया या एक्सटेंडेड वर्जन वास्तव में मौजूद है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह अफवाहें अक्सर क्लिक और ट्रैफिक बढ़ाने के लिए फैलाई जाती हैं. सर्च इंजन और सोशल मीडिया पर 19 minute viral video, 19:34 video और Ashok Kharat MMS जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. कई पोस्ट दावा कर रही हैं कि उनके पास इस वीडियो का पूरा लिंक या डाउनलोड उपलब्ध है. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार ज्यादातर ऐसे लिंक फिशिंग वेबसाइटों या मैलवेयर डाउनलोड पेज पर ले जाते हैं. इनका मकसद लोगों की निजी जानकारी चुराना या उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बनाना होता है.

पुलिस क्या कह रही है?

पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जांच अभी जारी है और लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए. अधिकारियों का कहना है कि बिना पुष्टि के किसी भी आंकड़े पर भरोसा करना गलत होगा. फिलहाल उनका फोकस ठोस सबूत जुटाने और मजबूत केस तैयार करने पर है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके. इस मामले ने इलाके में लोगों के बीच गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिया है. लोग सख्त कार्रवाई और बेहतर निगरानी की मांग कर रहे हैं. साथ ही यह भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं इस मामले में और लोग भी प्रभावित तो नहीं हैं. पुलिस संभावित पीड़ितों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है.

क्या वीडियो सर्च करना कानूनी मुसीबत?

भारत में बिना अनुमति के अश्लील या निजी वीडियो देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना गंभीर अपराध माना जा सकता है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 और 67A के तहत अश्लील या यौन सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करना दंडनीय है. इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. साइबर क्राइम अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि ऐसे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और न ही इस तरह की सामग्री को आगे भेजें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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