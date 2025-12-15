Advertisement
19 Minute 34 Second Viral Video: फैमिली-मोहल्ले में नहीं करवानी थू-थू तो देख लें पुलिस की ये वॉर्निंग Video!

19 Minute Viral Video: 19 मिनट 34 सेकंड का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा रहा है. पुलिस ने इसे एआई जनरेटेड बताया है और चेतावनी दी है कि इसे देखना, शेयर करना या सेव करना भी कानूनन अपराध हो सकता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:12 AM IST
19 Minute 34 Second MMS Viral Video:  सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो ने जबरदस्त हलचल मचा दी. यह वीडियो 19 मिनट 34 सेकंड लंबा बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसमें एक कपल के निजी पल दिखाए गए हैं. वीडियो के वायरल होते ही लोग इसे खोजने, देखने और शेयर करने लगे, जिससे यह तेजी से ट्रेंड में आ गया.

पुलिस ने इस वीडियो पर क्या दी चेतावनी?

हरियाणा एनसीबी साइबर सेल के अधिकारी अमित यादव ने इस वायरल वीडियो को लेकर एक अहम चेतावनी जारी की है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल रहा यह वीडियो असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस तरह के कंटेंट से दूर रहें. अधिकारी अमित यादव के अनुसार, अगर किसी को शक हो कि कोई वीडियो एआई से जनरेट किया गया है, तो उसकी जांच की जा सकती है. उन्होंने बताया कि siteengine.com जैसी वेबसाइट के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि वीडियो असली है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है. यह जानकारी लोगों को भ्रम से बचाने के लिए दी गई है.

इस वीडियो को शेयर करने पर क्या सजा हो सकती है?

पुलिस अधिकारी ने साफ कहा कि इस तरह के वीडियो को देखना, सेव करना या शेयर करना कानूनन अपराध है. उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 67, 67A और 66 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. इसमें दोषी पाए जाने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना या 3 साल तक की जेल हो सकती है. इस वीडियो के वायरल होते ही गूगल पर 19 मिनट 34 सेकेंड सर्च तेजी से बढ़ गई. खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा सर्च दर्ज की गई. लोग जिज्ञासा में इसे खोज रहे हैं, बिना यह समझे कि यह उन्हें कानूनी मुश्किल में डाल सकता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amit (@vardiwala0007)

 

वीडियो वायरल होने के बाद कई महिलाओं को गलत तरीके से इसमें दिखने का आरोपी बताया गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने बिना पुष्टि के नाम जोड़ने शुरू कर दिए, जिससे कई महिलाओं को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी. इस खबर को वीडियो वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इन्फ्लुएंसर sweet_zannat ने क्या सफाई दी?

इस मामले में sweet_zannat नाम की एक इन्फ्लुएंसर का नाम भी जोड़ा गया. उन्होंने एक वीडियो जारी कर आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि लोग उनके और वीडियो में दिखने वाली महिला के चेहरे को ध्यान से देखें, दोनों का कोई मेल नहीं है. इसके बावजूद कमेंट सेक्शन में उन्हें परेशान किया जा रहा है. यह मामला साफ दिखाता है कि एआई के दौर में बिना जांच किसी वीडियो पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है. पुलिस की चेतावनी के बाद अब जिम्मेदारी लोगों की है कि वे ऐसे वायरल ट्रेंड से दूरी बनाएं.

