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19 Minute Viral Video के बाद पाकिस्तान में हुआ बड़ा स्कैंडल! टिकटॉकर के MMS Leak से मचा बवाल

19 Minute Viral Video: पाकिस्तानी TikTok स्टार कनवल आफताब का कथित MMS वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. जानिए सच क्या है, वीडियो असली है या नहीं और इस पूरे मामले में अब तक क्या सामने आया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 10, 2026, 08:42 AM IST
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19 Minute Viral Video के बाद पाकिस्तान में हुआ बड़ा स्कैंडल! टिकटॉकर के MMS Leak से मचा बवाल

19 Minute MMS Leak Case In Pakistan: पाकिस्‍तान की डिजिटल दुनिया में इन दिनों जैसे 'लीक वीडियो' का एक तूफान सा आ गया है. मिनाहिल मलिक, इम्शा रहमान और मथिरा मोहम्मद के बाद पाकिस्तान में 19 मिनट वायरल वीडियो जैसा एक और बड़ा विवाद सामने आया है. इस कांड का नाम है कनवल आफताब. लाहौर की रहने वाली कनवल, जिनके इंस्टाग्राम पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और जो अपने पति ज़ुलकरैन और नन्ही बेटी आइजल के साथ खुशहाल जिंदगी के वीडियो डालती थीं, अचानक एक 'MMS स्कैंडल' की वजह से लाइमलाइट में आ गईं.

क्या यह वीडियो वाकई कनवल का है या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? जहां एक ओर व्हाट्सएप और ट्विटर पर इस क्लिप को लेकर सनसनी मची है, वहीं डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट इसे सीधे तौर पर हैरेसमेंट करार दे रहे हैं. इम्शा रहमान जैसी स्टार्स को पहले ही इस नफरत की वजह से अपना अकाउंट बंद करना पड़ा है, तो क्या अब कंवल आफताब भी इसी दबाव का शिकार होंगी? आखिर पाकिस्तान में महिला इन्फ्लुएंसर्स को लगातार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आइए जानते हैं इस वायरल होते विवाद की हर वो कड़ी, जो अब तक आपसे छिपाई गई है.

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पाकिस्तान की मशहूर TikTok स्टार कनवल आफताब इन दिनों एक बड़े विवाद में फंस गई हैं. सोशल मीडिया पर एक कथित MMS वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही लड़की कनवल आफताब हैं. हालांकि अभी तक इस वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन इसके बावजूद यह मामला इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका है.

कौन हैं कनवल आफताब?

कनवल आफताब पाकिस्तान की जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर काफी लोकप्रिय हैं. वह लाहौर की रहने वाली हैं और अपने पति जुल्करनैन सिकंदर और बेटी के साथ अक्सर फैमिली कंटेंट शेयर करती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो उनके डेली लाइफ, फैशन और रिलेशनशिप वीडियो को पसंद करते हैं.

क्या सच में वायरल वीडियो उन्हीं का है?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वायरल हो रहा वीडियो सच में कनवल आफताब का है? अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वीडियो में दिख रही महिला की पहचान कन्फर्म नहीं हुई है. इसके बावजूद सोशल मीडिया यूजर्स तेजी से इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिससे मामला और गंभीर बनता जा रहा है.

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क्यों बढ़ रहा है MMS लीक का ट्रेंड?

पिछले कुछ समय में पाकिस्तान में कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे विवादों में घिर चुके हैं. कनवल आफताब से पहले मथीरा खान, इम्शा रहमान और मिनाहिल मलिक जैसे नाम भी इसी तरह के कथित वीडियो लीक मामलों में सामने आ चुके हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना पुष्टि के ऐसे वीडियो शेयर करना भी एक तरह का ऑनलाइन उत्पीड़न है, जो पीड़ित के लिए मानसिक रूप से बेहद नुकसानदायक होता है.

इससे पहले मथीरा खान के नाम से भी कुछ आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए थे, लेकिन उनकी सच्चाई साबित नहीं हो पाई. वहीं इम्शा रहमान को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. हालात इतने खराब हो गए कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक बंद कर दिए. इससे साफ है कि ऐसे मामलों में पीड़ित को सिर्फ विवाद ही नहीं, बल्कि मानसिक दबाव भी झेलना पड़ता है.

क्या हमें ऐसे वीडियो शेयर करने चाहिए?

डिजिटल एक्सपर्ट्स लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसे वीडियो न तो देखें और न ही शेयर करें. बिना पुष्टि के किसी की निजी जिंदगी से जुड़ा कंटेंट फैलाना गलत है और यह कानूनन अपराध भी हो सकता है. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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