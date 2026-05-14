सावधान! क्या अब भी 19 Minute 34 Second Viral Video जैसे क्लिप ढूंढ रहे हैं? एक क्लिक और आपका बैंक अकाउंट खाली

19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया पर कई महीनों से '19 मिनट 34 सेकंड' जैसे वीडियोज चर्चा का विषय बने हुए हैं. हर कोई इन रहस्यमयी क्लिप्स को देखने के लिए उतावला है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यही उत्सुकता आपको कंगाल बना सकती है? इंटरनेट पर इस वीडियो के नाम पर जो लिंक शेयर किए जा रहे हैं, उनके पीछे छिपा है हैकर्स का एक खतरनाक जाल.

आखिर क्या है '19 Min 34 Sec' वीडियो का सच?

पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया पर '19 minute 34 second viral video' कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहा है. इतना ही नहीं, इन्हीं तरह के वीडियो लोग इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर पोस्ट करके पार्ट-2 या लिंक प्रोवाइड करने की बात कमेंट बॉक्स में करते हैं. कुछ तो वीडियो पाने के लिए डीएम भी करने को तैयार होते हैं. जैसे ही लोग मैसेज करते हैं और उन्हें लिंक दिया जाता है और क्लिक करते ही अकाउंट से पैसे गायब हो जा रहे हैं. पिछले चार महीनों से इस तथाकथित एमएमएस क्लिप को लेकर इंटरनेट पर एक होड़ मची हुई है. कई वेबसाइट्स दावा कर रही हैं कि उनके पास यह वीडियो मौजूद है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक बड़ा धोखा है.

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लिंक पर क्लिक करते ही हैक हो जाएगा फोन

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कैमर्स '19 minute viral video' जैसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स का इस्तेमाल लोगों को फंसाने के लिए कर रहे हैं. जैसे ही आप इन संदिग्ध लिंक्स पर क्लिक करते हैं, आप एक फर्जी वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं. ये वेबसाइट्स चुपके से आपके फोन या कंप्यूटर में 'मैलवेयर' (Malware) इंस्टॉल कर देती हैं. इसके बाद हैकर्स आपके बैंक अकाउंट की जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी और सोशल मीडिया लॉगिन आसानी से चुरा सकते हैं.

डीपफेक और AI का बढ़ता खतरा

विशेषज्ञों ने यह भी खुलासा किया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ज्यादातर वीडियो असली नहीं होते. स्कैमर्स एआई (AI) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी कंटेंट तैयार करते हैं. '19 मिनट 34 सेकंड' के नाम से किसी भी असली वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है. यह केवल लोगों को लालच देकर खतरनाक वेबसाइट्स तक ले जाने का एक तरीका है.

वीडियो शेयर करना पड़ सकता है भारी

अगर आप मजे-मजे में ऐसे वीडियो दूसरों को भेज रहे हैं, तो रुक जाइए. भारत में किसी भी आपत्तिजनक या संदिग्ध वीडियो को शेयर करना कानूनी अपराध है. आईटी एक्ट (IT Act) के तहत पुलिस आप पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है. टेलीग्राम या व्हाट्सऐप ग्रुप में ऐसे वीडियो फॉरवर्ड करना आपको जेल की हवा खिला सकता है.

कानून की कड़ी सजा और जुर्माना

आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत, आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं, धारा 67A के अनुसार, अगर वीडियो यौन स्पष्ट है, तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा आईपीसी की धारा 292 और 354C के तहत भी केस दर्ज किया जा सकता है.

एक्सपर्ट्स की सलाह, ऐसे रहें सुरक्षित

किसी भी अनजान या वायरल वीडियो लिंक पर क्लिक न करें.

अज्ञात वेबसाइटों से कोई भी फाइल डाउनलोड करने से बचें.

अपनी बैंकिंग डिटेल्स या निजी जानकारी किसी भी संदिग्ध पेज पर न भरें.

अपने मोबाइल और लैपटॉप के सिक्योरिटी सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें.

बिना जांच-पड़ताल किए कोई भी लिंक आगे फॉरवर्ड न करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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