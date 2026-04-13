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Hindi Newsजरा हटके19 Minute 34 Second Video हो या Sofik Sonali... मत ढूंढिए, वरना बुरा फंसेंगे! ये है वायरल लिंक का खौफनाक सच

19 Minute 34 Second Video हो या Sofik Sonali... मत ढूंढिए, वरना बुरा फंसेंगे! ये है वायरल लिंक का खौफनाक सच

19 Minute Viral Video: इंटरनेट पर '19 मिनट 34 सेकंड' का एक वीडियो कथित तौर पर Sofik SK और Dustu Sonali के नाम से वायरल हो रहा है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये लिंक फर्जी हैं और इनके जरिए आपका डेटा चोरी हो सकता है. जानें पूरा सच.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:54 AM IST
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19 Minute 34 Second Video हो या Sofik Sonali... मत ढूंढिए, वरना बुरा फंसेंगे! ये है वायरल लिंक का खौफनाक सच

19 Minute 34 Second Viral Video: आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर "19 मिनट 34 सेकंड" का एक कथित वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो कथित तौर पर सोफिक एसके (Sofik SK) और दुष्टू सोनाली (Dustu Sonali) से जोड़ा जा रहा है. जैसे ही यह खबर फैली, लोगों में इस वीडियो को देखने की होड़ मच गई. लेकिन इंटरनेट सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस वायरल सनसनी को लेकर एक गंभीर चेतावनी जारी की है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह वीडियो कम और एक 'साइबर ट्रैप' ज्यादा है, जो उत्सुक यूजर्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है.

क्या सच में ऐसा मौजूद है कोई वीडियो?

इंटरनेट पर इस 19 मिनट के वीडियो को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसे देखा है, जबकि कुछ लोग इसके अलग-अलग हिस्सों (Part 1, 2 और 3) को खोजने में लगे हैं. हालांकि, अभी तक इस वीडियो के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत या प्रामाणिक पुष्टि नहीं मिली है. सच्चाई यह है कि जालसाज इस तरह के 'कीवर्ड्स' का इस्तेमाल केवल लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें अपनी धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों तक ले जाने के लिए करते हैं.

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19 Minute 34 Second Viral Video से लेकर भोंदू बाबा तक, कहीं भी लिंक दिखे तो क्लिक मत कर देना, वरना बैंक हो जाएगा खाली!

इन वायरल लिंक्स से क्या है खतरा?

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई ऐसे लिंक शेयर किए जा रहे हैं जो 'फुल वीडियो' दिखाने का वादा करते हैं. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनमें से अधिकांश लिंक फर्जी और खतरनाक हैं. इन पर क्लिक करते ही आपके फोन या कंप्यूटर में 'मालवेयर' यानी खतरनाक वायरस इंस्टॉल हो सकता है. यह वायरस आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और निजी फोटो चोरी कर सकता है.

लोग 'Part 2' और 'Part 3' क्यों सर्च कर रहे हैं?

हैरानी की बात यह है कि जब मुख्य वीडियो का ही कोई पता नहीं है, तब भी लोग इसके दूसरे और तीसरे भाग को सर्च कर रहे हैं. साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की मानें तो यह जालसाजों की एक सोची-समझी तकनीक है. वे जानबूझकर 'पार्ट 2' और 'पार्ट 3' जैसे शब्द फैलाते हैं ताकि लोगों की जिज्ञासा बनी रहे. यह एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके जरिए यूजर्स को बार-बार उन खतरनाक वेबसाइटों पर वापस बुलाया जाता है जहाँ उनके डेटा को खतरा होता है.

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क्या इसमें डीपफेक का हाथ है?

इस विवाद में एक और चिंताजनक पहलू 'डीपफेक' तकनीक का है. एआई (AI) यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आज किसी का भी चेहरा इस्तेमाल करके फर्जी वीडियो बनाना मुमकिन है. स्कैमर्स अक्सर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके फर्जी कंटेंट तैयार करते हैं जो देखने में असली लगता है. इसका मकसद केवल सनसनी फैलाना और लोगों को धोखे से असुरक्षित लिंक पर क्लिक करवाना होता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इंटरनेट पर किसी भी अनजान या असाधारण दावे वाले लिंक पर क्लिक न करें. अगर कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और संदिग्ध लग रहा है, तो उसे शेयर करने से बचें. हमेशा विश्वसनीय समाचार स्रोतों से ही जानकारी की पुष्टि करें. याद रखें, आपकी एक छोटी सी जिज्ञासा आपके बैंक अकाउंट और निजी डेटा को जोखिम में डाल सकती है. अगर आपको कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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