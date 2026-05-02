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Hindi Newsजरा हटकेक्या है 19 Minute 34 Second Viral Video क्लिप की हकीकत? जानें Sofik SK और Dustu Sonali का वो काला सच!

क्या है 19 Minute 34 Second Viral Video क्लिप की हकीकत? जानें Sofik SK और Dustu Sonali का वो काला सच!

19 Minute Viral Video: सोफिक एसके (Sofik SK) और डस्टू सोनाली (Dustu Sonali) के वायरल 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो का पूरा सच जानें. क्या सोनाली की मौत की खबर सच है? पढ़ें इस विवाद, ब्लैकमेलिंग और कानूनी कार्रवाई की पूरी जानकारी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 02, 2026, 12:38 PM IST
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क्या है 19 Minute 34 Second Viral Video क्लिप की हकीकत? जानें Sofik SK और Dustu Sonali का वो काला सच!

19 Minute 34 Second Viral Video: सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे कई बार ऐसी कड़वी सच्चाई छिपी होती है जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है. पिछले कुछ महीनों से इन्फ्लुएंसर सोफिक एसके और उनकी पार्टनर डस्टू सोनाली एक ऐसे ही विवाद के केंद्र में हैं. इंटरनेट पर '19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो' तेजी से सर्च किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि यह इस कपल का प्राइवेट पल है जिसे धोखे से सार्वजनिक कर दिया गया. इस खबर ने न केवल इंटरनेट पर सनसनी मचाई बल्कि इसके बाद अफवाहों का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया.

19 मिनट 34 सेकंड वाले वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर इन दिनों हैकर्स काफी सक्रिय हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 'फुल वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें' जैसे आकर्षक कैप्शन लिखकर लिंक साझा कर रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर इन संदिग्ध लिंक्स को खोलता है, उसके फोन या कंप्यूटर में खतरनाक मैलवेयर प्रवेश कर जाता है. इससे न केवल आपकी निजी फोटो और डेटा बल्कि बैंक खाते की जानकारी भी चोरी होने का बड़ा जोखिम रहता है.

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सोनाली की मौत की खबरों का असल सच

इस विवादित वीडियो के आने के बाद इंटरनेट पर यह अफवाह उड़ने लगी कि सोनाली ने अपमान के डर से अपनी जान दे दी है. हालांकि, पड़ताल में यह बात पूरी तरह गलत और बेबुनियाद निकली है. इस तरह की झूठी खबरें केवल सनसनी फैलाने और लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए बनाई गई हैं. दोनों ही इन्फ्लुएंसर्स अभी सुरक्षित हैं, हालांकि उन्होंने फिलहाल सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से दूरी बना ली है.

AI डीपफेक और 'सीजन 2' का बड़ा झूठ

डिजिटल विशेषज्ञों का संदेह है कि वायरल हो रहा यह 19 मिनट का क्लिप वास्तव में 'AI डीपफेक' तकनीक का नतीजा हो सकता है. इस तकनीक के जरिए किसी के भी चेहरे को किसी दूसरे वीडियो पर बेहद सफाई से लगाया जा सकता है. इसके साथ ही, इंटरनेट पर 'सीजन 2' या 'सीजन 3' आने के जो दावे किए जा रहे हैं, वे महज क्लिकबैट हैं. असल में ऐसा कोई दूसरा वीडियो है ही नहीं, यह सिर्फ यूजर्स को जाल में फंसाने के लिए हैकर्स की एक चाल है.

वीडियो साझा करने पर हो सकती है जेल

अगर आप भी ऐसे निजी वीडियो को सर्च करते हैं या किसी अन्य को भेजते हैं, तो सावधान हो जाइए. भारतीय कानून में अश्लील सामग्री फैलाना एक गंभीर दंडनीय अपराध माना गया है:

IT एक्ट, धारा 67: इस तरह का कंटेंट शेयर करने पर आपको 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

धारा 67A: पहली बार अपराध साबित होने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.

IPC की धाराएं: इसके अतिरिक्त आईपीसी की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है.

सतर्कता ही सबसे बड़ी सुरक्षा

जानकारों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक न करें, विशेषकर उन पर जो 'लीक' वीडियो दिखाने का वादा करते हों. किसी की प्राइवेसी का सम्मान करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है. याद रखें, डिजिटल दुनिया में आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है.

(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर अभी चल रही जानकारी पर आधारित है और डिजिटल सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई है. जी न्यूज बताए गए बिना वेरिफाइड वीडियो का समर्थन, प्रचार या एक्सेस नहीं देता है. क्लिप कितनी असली है, यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है और यह AI से बनी डीपफेक टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकता है. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.)

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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