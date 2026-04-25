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Hindi Newsजरा हटके19 Minute 34 Second का वायरल क्लिप और पाकिस्तान-बांग्लादेशी हैकर्स का खतरनाक खेल! भूलकर भी न करें ये सर्च

19 Minute 34 Second का वायरल क्लिप और पाकिस्तान-बांग्लादेशी हैकर्स का खतरनाक खेल! भूलकर भी न करें ये सर्च

सोफिक और सोनाली के वायरल वीडियो के नाम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैकर्स नेटवर्क लोगों को शिकार बना रहे हैं. जानें AI डीपफेक, 'सीजन 2' का सच और अश्लील कंटेंट शेयर करने पर होने वाली कानूनी सजा के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 25, 2026, 09:48 AM IST
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19 Minute 34 Second का वायरल क्लिप और पाकिस्तान-बांग्लादेशी हैकर्स का खतरनाक खेल! भूलकर भी न करें ये सर्च

इंटरनेट की दुनिया में जब भी कोई वीडियो विवादों के साथ वायरल होता है, तो साइबर अपराधी उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं. सोफिक और सोनाली के 19 मिनट 34 सेकंड के कथित वायरल वीडियो ने न केवल सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई, बल्कि अब यह हैकर्स के लिए एक सुनहरा मौका बन गया है. पाकिस्तान और बांग्लादेश से चलने वाले हैकिंग नेटवर्क अब इन इन्फ्लुएंसर्स के नाम का इस्तेमाल करके लोगों के फोन और कंप्यूटर में खतरनाक वायरस भेज रहे हैं. अगर आप भी 'सीजन 2' या 'लीक्ड वीडियो' की तलाश में हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक क्लिक आपकी पूरी डिजिटल लाइफ बर्बाद कर सकता है.

हैकर्स का अंतरराष्ट्रीय जाल और इन्फ्लुएंसर्स का नाम

सोफिक और सोनाली का वीडियो वायरल हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी गूगल पर इससे जुड़ी सर्च कम नहीं हो रही है. जांच में पाया गया है कि इस ट्रेंड का फायदा उठाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैकर्स लोगों को शिकार बना रहे हैं. ये हैकर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 'पूरा वीडियो यहां देखें' जैसे लुभावने कैप्शन के साथ लिंक शेयर करते हैं. जैसे ही कोई यूजर इन लिंक्स पर क्लिक करता है, उसके डिवाइस में मैलवेयर डाउनलोड हो जाता है, जिससे उनकी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है.

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सोनाली की मौत की अफवाहों का सच

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली कि सोनाली ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली है. हालांकि, जांच में यह दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार पाया गया है. ऐसी खबरें केवल भावनात्मक अशांति पैदा करने और सनसनी फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं. इन दोनों इन्फ्लुएंसर्स ने फिलहाल सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली है, लेकिन वे सुरक्षित हैं.

AI डीपफेक और 'सीजन 2' का झांसा

डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि वायरल हो रहा 19 मिनट का यह क्लिप असली नहीं बल्कि 'AI Deepfake' हो सकता है. आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किसी के भी चेहरे को किसी अन्य वीडियो पर लगाया जा सकता है. इसके अलावा, इंटरनेट पर 'Season 2' या 'Season 3' आने की जो बातें हो रही हैं, वे महज एक 'क्लिकबैट' हथकंडा हैं. असल में ऐसा कोई दूसरा वीडियो मौजूद ही नहीं है, यह सिर्फ हैकर्स द्वारा ट्रैफिक खींचने का एक जरिया है.

वीडियो शेयर करना पड़ सकता है भारी

अगर आप मजे के लिए इस तरह के निजी वीडियो सर्च करते हैं या किसी ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं. भारतीय कानून के तहत अश्लील सामग्री का प्रसार एक गंभीर अपराध है:

IT Act, Section 67: ऐसी सामग्री साझा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

Section 67A: पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.

IPC की धाराएं: इसके अलावा IPC की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है.

सावधानी ही बचाव

विशेषज्ञों की सलाह है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें, खासकर वे जो 'लीक्ड' या 'प्राइवेट' वीडियो का दावा करते हों. किसी की निजता का सम्मान करना और कानून के दायरे में रहना ही समझदारी है. सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है.

(डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर अभी चल रही जानकारी पर आधारित है और डिजिटल सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए तैयार की गई है. जी न्यूज बताए गए बिना वेरिफाइड वीडियो का समर्थन, प्रचार या एक्सेस नहीं देता है. क्लिप कितनी असली है, यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है और यह AI से बनी डीपफेक टेक्नोलॉजी का नतीजा हो सकता है. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.)

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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