इंस्टाग्राम पर 19 Minute 34 Second Viral Video जैसे वीडियो का लिंक तो नहीं मांग रहे, जेल भी जा सकते हैं अगर...

19 Minute 34 Second Viral Video Scam: पिछले कुछ हफ्तों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर '19 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो' या इससे सिमिलर वीडियो लगातार ट्रेंड कर रहा है. हर कोई इस कथित एमएमएस क्लिप को देखने या डाउनलोड करने के लिए उत्सुक नजर आ रहा है. इंटरनेट पर उपलब्ध इसके लिंक लोगों के भीतर भारी उत्सुकता पैदा कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस वीडियो को आप इतनी शिद्दत से सर्च कर रहे हैं, वह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है? साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस वायरल वीडियो को लेकर एक बेहद डरावनी चेतावनी जारी की है. इस लिंक के पीछे छिपे स्कैमर्स और हैकर्स आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके पर्सनल डेटा तक को मिनटों में गायब कर सकते हैं.

हैकर्स के रडार पर हैं सर्च करने वाले लोग

साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग इंटरनेट पर '19 मिनट वायरल वीडियो' या '19 मिनट 34 सेकेंड वीडियो' जैसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, वे सीधे तौर पर हैकर्स के निशाने पर आ चुके हैं. स्कैमर्स इस वीडियो की लोकप्रियता का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं. वे इस ट्रेंडिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करके फर्जी वेबसाइट्स बना रहे हैं और उनके लिंक सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर वीडियो देखने की चाहत में उस लिंक पर क्लिक करता है, वह एक नकली वेबसाइट पर पहुंच जाता है.

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फोन में चोरी-छिपे घुस रहा है मैलवेयर

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन लिंक्स पर क्लिक करते ही यूजर के फोन या लैपटॉप में बैकग्राउंड में एक खतरनाक वायरस यानी मैलवेयर चुपके से इंस्टॉल हो जाता है. इस मैलवेयर की मदद से हैकर्स आपके डिवाइस को दुनिया के किसी भी कोने से रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं. इसके बाद आपके फोन में मौजूद बैंकिंग डिटेल्स, यूपीआई पिन, निजी तस्वीरें और सोशल मीडिया के पासवर्ड सीधे हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं. इस तरह एक वीडियो देखने की उत्सुकता आपको कंगाल बना सकती है.

क्या वाकई सच है यह वायरल वीडियो?

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर ऐसे किसी असली वीडियो की मौजूदगी की पुष्टि ही नहीं हुई है. साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे ये वीडियो पूरी तरह से नकली हैं. ये क्लिप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और डीपफेक टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई हैं ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके. यानी जिस वीडियो के पीछे लोग दीवाने हो रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता पूरी तरह से संदिग्ध और फर्जी है.

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वीडियो शेयर करने पर सीधे होगी जेल

अगर आप इस वीडियो को केवल सर्च कर रहे हैं तो आप हैकर्स के जाल में फंस सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे किसी को शेयर किया तो आप सीधे पुलिस के जाल में फंस जाएंगे. इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप पर इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना कानूनन एक गंभीर और दंडनीय अपराध है. भारतीय आईटी एक्ट (IT Act) के कड़े नियम इस प्रकार की हरकतों पर सीधे जेल की सजा का प्रावधान करते हैं.

जानिए क्या कहती हैं कानूनी धाराएं

आईटी एक्ट की धारा 67: इसके तहत ऐसी किसी भी आपत्तिजनक क्लिप को पहली बार शेयर करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

आईटी एक्ट की धारा 67A: यदि वीडियो में अत्यधिक अश्लील या सेक्शुअल कंटेंट है, तो पहली बार में 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है. दोबारा ऐसा करने पर 7 साल की सजा का नियम है.

IPC की धाराएं: इसके अलावा आईपीसी (IPC) की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी इसे गंभीर अपराध माना गया है. इसलिए खुद को सुरक्षित रखें, ऐसे किसी भी लिंक को न खोलें और न ही इसे आगे फॉरवर्ड करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.