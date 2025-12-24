19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

19 Minute Viral Video Trending on Google: एक बार फिर 19 मिनट वायरल वीडियो और 40 मिनट वायरल वीडियो (40 minute viral video) जैसे कीवर्ड गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं. लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वीडियो हैं क्या और क्यों बार-बार विवादों में लौट आते हैं. इन कथित MMS लीक वीडियो की असली सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर भ्रम, ट्रोलिंग और गलत आरोपों का दौर फिर से शुरू हो गया है.

19 मिनट वाला वायरल वीडियो आखिर था क्या?

बताया जाता है कि 19 मिनट 32 सेकंड का यह वीडियो एक प्राइवेट इंस्टाग्राम क्लिप था, जिसमें एक कपल की निजी गतिविधि दिखाई गई थी. वीडियो के सामने आते ही इसे लीक MMS कहकर फैलाया गया. हालांकि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कभी भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने कई इंफ्लुएंसर्स को बेवजह टैग करना शुरू कर दिया.

40 मिनट वाले वीडियो को लेकर क्या दावा?

हाल ही में सामने आए 40 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यह 19 मिनट वाले वीडियो से अलग है और इसमें भाई-बहन से जुड़ा कंटेंट बताया गया. हालांकि जी न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. इसके बावजूद यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल गया और लोगों के बीच कन्फ्यूजन और डर का माहौल बना.

इंफ्लुएंसर जन्नत को क्यों किया गया टारगेट?

इस पूरे विवाद के बीच जन्नत नाम की एक इंफ्लुएंसर अचानक ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर “19 मिनट” लिखकर कमेंट किए जाने लगे. जन्नत ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उनका इस वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है और उनके खिलाफ फैल रही जानकारी पूरी तरह गलत है. इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस अधिकारी अमित यादव ने दावा किया कि 19 मिनट वाला वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के निजी वीडियो को शेयर करना या फैलाना गंभीर कानूनी अपराध है. यह वीडियो “Urgent Message for Indians from Police” कैप्शन के साथ वायरल हुआ.

पायल गेमिंग लिंक ट्रेंड में क्यों आया?

19 और 40 मिनट वाले वीडियो के बाद Payal Gaming video link भी गूगल पर ट्रेंड करने लगा. मामला एक मशहूर पर्सनैलिटी से जुड़े कथित प्राइवेट वीडियो का था. हालांकि संबंधित सेलिब्रिटी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति वह नहीं है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

अंजलि अरोड़ा ने क्यों साझा किया अपना दर्द?

इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन साल पहले उनके नाम से फर्जी MMS वायरल किया गया था. उन्होंने लिखा कि ऐसे वीडियो लोगों के लिए कुछ मिनटों का मनोरंजन हो सकते हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगते हैं, उनके लिए यह सालों का मानसिक आघात बन जाता है. यह विवाद एक बार फिर दिखाता है कि अफवाहें और झूठी ट्रोलिंग कितनी खतरनाक हो सकती हैं.