Advertisement
trendingNow13051400
Hindi Newsजरा हटके19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

19 Minute Viral Video: 19 मिनट और 40 मिनट वाले वायरल वीडियो एक बार फिर गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई, भ्रम, फर्जी आरोप और इंफ्लुएंसर्स पर पड़ने वाले असर ने नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 24, 2025, 08:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

19 Minute Viral Video Trending on Google: एक बार फिर 19 मिनट वायरल वीडियो और 40 मिनट वायरल वीडियो (40 minute viral video) जैसे कीवर्ड गूगल पर ट्रेंड कर रहे हैं. लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये वीडियो हैं क्या और क्यों बार-बार विवादों में लौट आते हैं. इन कथित MMS लीक वीडियो की असली सच्चाई अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर भ्रम, ट्रोलिंग और गलत आरोपों का दौर फिर से शुरू हो गया है.

19 मिनट वाला वायरल वीडियो आखिर था क्या?

बताया जाता है कि 19 मिनट 32 सेकंड का यह वीडियो एक प्राइवेट इंस्टाग्राम क्लिप था, जिसमें एक कपल की निजी गतिविधि दिखाई गई थी. वीडियो के सामने आते ही इसे लीक MMS कहकर फैलाया गया. हालांकि वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान कभी भी पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया यूजर्स ने कई इंफ्लुएंसर्स को बेवजह टैग करना शुरू कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

40 मिनट वाले वीडियो को लेकर क्या दावा?

हाल ही में सामने आए 40 मिनट के वायरल वीडियो को लेकर दावा किया गया कि यह 19 मिनट वाले वीडियो से अलग है और इसमें भाई-बहन से जुड़ा कंटेंट बताया गया. हालांकि जी न्यूज इस दावे की पुष्टि नहीं करता है. इसके बावजूद यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल गया और लोगों के बीच कन्फ्यूजन और डर का माहौल बना.

इंफ्लुएंसर जन्नत को क्यों किया गया टारगेट?

इस पूरे विवाद के बीच जन्नत नाम की एक इंफ्लुएंसर अचानक ट्रोलिंग का शिकार हो गईं. उनके इंस्टाग्राम पोस्ट्स पर “19 मिनट” लिखकर कमेंट किए जाने लगे. जन्नत ने तुरंत सफाई देते हुए कहा कि उनका इस वीडियो से कोई लेना-देना नहीं है और उनके खिलाफ फैल रही जानकारी पूरी तरह गलत है. इंटरनेट पर वायरल हुए एक वीडियो में पुलिस अधिकारी अमित यादव ने दावा किया कि 19 मिनट वाला वीडियो AI जनरेटेड हो सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह के निजी वीडियो को शेयर करना या फैलाना गंभीर कानूनी अपराध है. यह वीडियो “Urgent Message for Indians from Police” कैप्शन के साथ वायरल हुआ.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amit (@vardiwala0007)

 

यह भी पढ़ें: अंडरवियर में खिड़की से कूद गया शख्स, चौथी मंजिल की साइनबोर्ड से यूं लटका! पत्नी ने कैसे खोला धोखे का राज?

पायल गेमिंग लिंक ट्रेंड में क्यों आया?

19 और 40 मिनट वाले वीडियो के बाद Payal Gaming video link भी गूगल पर ट्रेंड करने लगा. मामला एक मशहूर पर्सनैलिटी से जुड़े कथित प्राइवेट वीडियो का था. हालांकि संबंधित सेलिब्रिटी ने साफ इनकार करते हुए कहा कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति वह नहीं है. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

अंजलि अरोड़ा ने क्यों साझा किया अपना दर्द?

इंफ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन साल पहले उनके नाम से फर्जी MMS वायरल किया गया था. उन्होंने लिखा कि ऐसे वीडियो लोगों के लिए कुछ मिनटों का मनोरंजन हो सकते हैं, लेकिन जिन पर आरोप लगते हैं, उनके लिए यह सालों का मानसिक आघात बन जाता है. यह विवाद एक बार फिर दिखाता है कि अफवाहें और झूठी ट्रोलिंग कितनी खतरनाक हो सकती हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

19 Minute Viral Video40 Minute Viral videoviralMMS leak controversy

Trending news

काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
ISRO LVM3 Launch
काउंटडाउन शुरू! इसरो का एलवीएम-3 अंतरिक्ष में ले जाएगा अमेरिकी सैटेलाइट
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान