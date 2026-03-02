19 Minute Viral Video: वायरल हो रहे प्राइवेट वीडियो का वो सच, जो कोई नहीं बता रहा; जानिए कहां गायब है ये कपल!

Fake Link Scam Deepfake Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों 19 मिनट 34 सेकंड का एक कथित प्राइवेट वीडियो काफी चर्चा में है. कई लोग इसे असली बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह फर्जी या खतरनाक लिंक मान रहे हैं. वीडियो के नाम पर इंटरनेट पर अलग-अलग लिंक शेयर किए जा रहे हैं और लोगों को उन्हें क्लिक करने के लिए उकसाया जा रहा है. इसी वजह से यह मामला सिर्फ वायरल ट्रेंड तक सीमित नहीं रहा, बल्कि साइबर सुरक्षा का मुद्दा बन गया है.

क्या साइबर एजेंसियों ने दी है चेतावनी?

साइबर क्राइम एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि इस वीडियो से जुड़े ज्यादातर लिंक संदिग्ध हो सकते हैं. इन पर क्लिक करने से मोबाइल या कंप्यूटर में मालवेयर आ सकता है. कई मामलों में ऐसे लिंक फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं, जहां लॉगिन डिटेल या बैंक की जानकारी चुराने की कोशिश की जाती है. पुलिस की साइबर सेल ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान लिंक को न खोलें और न डाउनलोड करें.

क्या वीडियो की सच्चाई की पुष्टि हुई है?

अब तक इस कथित वीडियो की किसी भी आधिकारिक सोर्स से पुष्टि नहीं हुई है. जिस कपल का नाम सोशल मीडिया पर लिया जा रहा है, उसके बारे में भी कोई प्रमाणिक जानकारी सामने नहीं आई है. कपल की भी कोई जानकारी नहीं है. इंटरनेट पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन किसी एजेंसी ने इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. विशेषज्ञों का कहना है कि कई बार लोगों की जिज्ञासा का फायदा उठाने के लिए ऐसे ट्रेंड जानबूझकर बनाए जाते हैं. डीपफेक और एआई तकनीक के कारण नकली वीडियो बनाना भी आसान हो गया है.

क्या लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है?

तकनीकी जानकारों के मुताबिक, ऐसे वायरल लिंक अक्सर साइबर अपराधियों का जाल होते हैं. लिंक पर क्लिक करते ही फोन में वायरस आ सकता है, जो पासवर्ड, फोटो, निजी संदेश और बैंकिंग जानकारी तक चुरा सकता है. कुछ मामलों में रैनसमवेयर भी डाला जाता है, जो डिवाइस को लॉक कर पैसे की मांग करता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस का इस्तेमाल करें और किसी भी अनजान फाइल से दूर रहें.

क्या अश्लील या संदिग्ध कंटेंट शेयर करना अपराध है?

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना सत्यापन के अश्लील या संदिग्ध कंटेंट शेयर करना कानून के तहत अपराध हो सकता है. आईटी एक्ट के तहत जुर्माना या कानूनी कार्रवाई संभव है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वायरल सामग्री को देखने या आगे भेजने से पहले उसकी सच्चाई जांचना जरूरी है. अगर कोई संदिग्ध लिंक या मैसेज मिले तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें.

डिस्क्लेमर: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी प्रमाणिकता, सत्यता और दावों की पुष्टि नहीं करता है.