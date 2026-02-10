Advertisement
19 Minute Viral Video से कैसे मचा था कोहराम! ऐसे ही वायरल MMS Leak क्लिप को लेकर एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी

19 Minute Viral Video से कैसे मचा था कोहराम! ऐसे ही वायरल MMS Leak क्लिप को लेकर एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी

Private MMS Leak: बिना इजाजत लीक हुए 19 मिनट के प्राइवेट एमएमएस ने एक कॉलेज कपल की जिंदगी हिला दी. यह मामला डिजिटल प्राइवेसी, सहमति और ऑनलाइन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 10, 2026, 06:51 AM IST
19 Minute Viral Video से कैसे मचा था कोहराम! ऐसे ही वायरल MMS Leak क्लिप को लेकर एक्सपर्ट ने दी ये चेतावनी

Private MMS Leak: कथित तौर पर एक भारतीय कॉलेज कपल का करीब 19 मिनट 35 सेकेंड का निजी एमएमएस वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गया, जिसे कभी भी सार्वजनिक करने के लिए नहीं बनाया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो कपल के एक जानकार के पास था, जिसने बिना अनुमति इसे आगे शेयर कर दिया. देखते ही देखते यह क्लिप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फैल गई. यह मामला दिखाता है कि डिजिटल दुनिया में एक बार कोई निजी कंटेंट बाहर आ जाए तो उसे रोकना कितना मुश्किल हो जाता है.

वायरल कैसे बना?

जैसे ही वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट और छोटे एडिटेड क्लिप सामने आए, लोग उन्हें कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे. लोगों की जिज्ञासा और सनसनी की वजह से यह मामला और तेजी से वायरल हुआ. कुछ अकाउंट्स ने इसे और ज्यादा मसालेदार बनाकर पेश किया ताकि ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स मिल सकें. इस तरह एक निजी पल पूरे इंटरनेट का तमाशा बन गया.

साइबर अपराधी कैसे जुड़े?

इस वायरल स्कैंडल को देखकर साइबर अपराधियों ने भी मौका ढूंढ लिया. कई फर्जी वेबसाइट और लिंक बनाए गए, जिनमें दावा किया गया कि वहां पूरा 19 मिनट का वीडियो मिलेगा. जैसे ही लोग इन लिंक पर क्लिक करते, उनके फोन या लैपटॉप में मालवेयर, फिशिंग टूल या वायरस पहुंच जाता. कई मामलों में लोगों की बैंक डिटेल और निजी डेटा भी चोरी होने का खतरा बन गया.

कपल पर क्या असर पड़ा?

जिस कपल का यह वीडियो था, उनके लिए यह घटना किसी बुरे सपने से कम नहीं थी. बिना इजाजत उनकी निजी जिंदगी पूरी दुनिया के सामने आ गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों मानसिक रूप से टूट गए और भविष्य को लेकर डर और चिंता में आ गए. इंटरनेट पर चल रही चर्चा और मीम्स ने उनके जख्मों को और गहरा कर दिया. यह मामला दिखाता है कि ऑनलाइन शर्मिंदगी किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुंचा सकती है.

प्रशासन ने क्या किया?

जैसे ही मामला सामने आया, साइबर अधिकारी हरकत में आए और वीडियो से जुड़े लिंक और पोस्ट हटाने की कोशिश शुरू की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से भी कहा गया कि वे ऐसे कंटेंट को तुरंत ब्लॉक करें. इसका मकसद वीडियो के और ज्यादा फैलने को रोकना और डिजिटल माहौल को सुरक्षित बनाना था. हालांकि, एक बार कंटेंट वायरल हो जाए तो उसे पूरी तरह मिटा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है.

डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी और सहमति कितनी अहम है. विशेषज्ञ और सरकार दोनों ही लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी निजी या संवेदनशील कंटेंट को शेयर या री-शेयर न करें. किसी भी अनवेरिफाइड वायरल लिंक पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें, क्योंकि एक गलत क्लिक आपकी सुरक्षा और आपकी जिंदगी दोनों खतरे में डाल सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

