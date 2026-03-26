19 Minute 34 Second Video: क्या अभी भी सर्च या शेयर कर रहे वीडियो? जेल नहीं जाना तो जान लें ये बातें

19 Minutes 34 Seconds Viral Video: पिछले कई हफ्तों से ‘19 मिनट 34 सेकंड वायरल वीडियो’ सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है. लोग इस वीडियो को ढूंढने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सऐप पर सर्च कर रहे हैं. इंटरनेट पर मौजूद लिंक लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा रहे हैं, जिससे वे इस वीडियो को देखने या डाउनलोड करने के लिए क्लिक कर रहे हैं.

क्या ये लिंक सच में वीडियो दिखाते हैं?

साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इन लिंक पर क्लिक करने से असली वीडियो नहीं मिलता, बल्कि यूजर को फेक वेबसाइट्स पर भेज दिया जाता है. ये वेबसाइट्स देखने में बिल्कुल असली लगती हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ यूजर को धोखा देना होता है. जैसे ही कोई व्यक्ति इन पर क्लिक करता है, उसका डिवाइस खतरे में आ सकता है. इन फर्जी वेबसाइट्स के जरिए हैकर्स आपके डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर देते हैं. इसके बाद वे आपके फोन या कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं. इससे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड और पर्सनल जानकारी चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. यानी एक क्लिक आपको भारी नुकसान में डाल सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या ये वीडियो असली है या AI का खेल?

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कोई भी ‘19 मिनट 34 सेकंड’ वीडियो असल में मौजूद होने की पुष्टि नहीं हुई है. इंटरनेट पर जो भी क्लिप्स घूम रही हैं, वे या तो डीपफेक हैं या AI टूल्स से बनाए गए फर्जी वीडियो. इसलिए इन पर भरोसा करना और इन्हें आगे शेयर करना सही नहीं है. सोशल मीडिया पर इस तरह के आपत्तिजनक वीडियो शेयर करना कानूनन अपराध है.

आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत ऐसा करने पर 3 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. वहीं धारा 67A के तहत पहली बार अपराध करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, जबकि दोबारा ऐसा करने पर सजा 7 साल तक बढ़ सकती है.

क्या शेयर करना भी है कानूनी अपराध?

इसके अलावा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी इस तरह के कंटेंट को शेयर करना अपराध माना जाता है. ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई गंभीर हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि किसी भी वायरल लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी सच्चाई जांच लें और अपनी डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता दें.

(डिस्क्लेमर: दी गई रिपोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी अलर्ट है. जी न्यूज (ZMCL) और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने दर्शकों को साइबर फ्रॉड के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए कमिटेड हैं. 19 मिनट 34 सेंकड वायरल वीडियो के बारे में जानकारी एक फैक्ट-चेक है जिसका मकसद डिजिटल चोरी और डिवाइस कॉम्प्रोमाइज को रोकना है. इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार बनाई गई है. जी न्यूज इस खबर की सत्यता, प्रमाणिकता और दावों की पुष्टि नहीं करता है.)