/माता-पिता नहीं, 19 साल के लड़के ने दोस्त के नाम की 25 करोड़ की वसीयत! बचपन के साथी को बना दिया करोड़ों का वारिस

अक्सर लोग वसीयत तब बनवाते हैं, जब उम्र का एक बड़ा पड़ाव पार कर चुके होते हैं. लेकिन चीन में रहने वाले एक 19 साल के छात्र ने इतनी कम उम्र में अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत तैयार करवा ली. इतना ही नहीं, उसने अपने करोड़ों रुपये के फ्लैट और बैंक में जमा पैसों का वारिस अपने माता-पिता को नहीं, बल्कि बचपन के दोस्त को बनाया.
यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग राय आने लगी. किसी ने इसे सच्ची दोस्ती की मिसाल बताया, तो किसी ने कहा कि इतनी कम उम्र में ऐसा फैसला लेना जल्दबाजी हो सकती है. लेकिन लड़के का कहना है कि उसे अपने दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा है और अगर आने वाले सालों में उसके साथ कोई हादसा होता है, तो उसका दोस्त ही पूरी संपत्ति का असली हकदार होना चाहिए.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला चीन के शंघाई शहर का है. यहां रहने वाले ली (बदला हुआ नाम) नाम के छात्र के पास करीब 20 मिलियन युआन यानी भारतीय रुपये में लगभग 25 करोड़ की संपत्ति है. इसमें एक फ्लैट और लाखों युआन की सेविंग शामिल है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह संपत्ति उसे उसके माता-पिता से मिली थी. हालांकि परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, लेकिन रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं होने के कारण ली ने अपने भविष्य को लेकर एक ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया.
ली ने बताया कि उसके माता-पिता का कई साल पहले तलाक हो गया था. बाद में दोनों ने अलग-अलग लोगों से दोबारा शादी कर ली. हालांकि दोनों ने उसे संपत्ति देकर आर्थिक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वह हमेशा महसूस करता रहा कि बचपन में उसे माता-पिता का साथ और समय बहुत कम मिला. इसी कारण उनके बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती चली गई. ली का कहना है कि उसके माता-पिता के नए जीवनसाथियों से उसका कोई रिश्ता नहीं है. वह उन्हें परिवार का हिस्सा नहीं मानता. ऐसे में अगर भविष्य में उसकी मौत हो जाती है, तो वह नहीं चाहता कि उसकी संपत्ति उन लोगों तक पहुंचे, जिनसे उसका कोई जुड़ाव ही नहीं है.
ली ने अपनी पूरी संपत्ति अपने बचपन के दोस्त के नाम करने का फैसला किया. उसका कहना है कि दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं. मुश्किल वक्त में भी दोस्त हमेशा उसके साथ खड़ा रहा. उसके अनुसार, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, भरोसे से भी बनते हैं. इसलिए उसने उसी इंसान को अपनी वसीयत में शामिल किया, जिस पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास है. यही वजह है कि उसने अपनी करोड़ों रुपये की संपत्ति का उत्तराधिकारी अपने दोस्त को बना दिया.
ली ने अपनी वसीयत के पीछे एक और कारण बताया. उसने कहा कि उसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स का बहुत शौक है. वह अक्सर ऐसे एडवेंचर करता है, जिनमें जान का खतरा बना रहता है. उसे लगता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. इसलिए उसने पहले से तय कर लिया कि अगर कभी उसके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो उसकी मेहनत की कमाई किसे मिले. वह नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद संपत्ति ऐसे लोगों के पास चली जाए, जिनसे उसका रिश्ता नहीं है.
ली ने सिर्फ मन की बात कहकर फैसला नहीं किया, बल्कि उसने पूरे कानूनी तरीके से अपनी वसीयत तैयार करवाई. वह शंघाई स्थित चीन वसीयत रजिस्ट्रेशन सेंटर पहुंचा और वहां अपनी वसीयत का रजिस्ट्रेशन कराया. सभी जरूरी कागज पूरे करने के बाद उसकी वसीयत को आधिकारिक तौर पर दर्ज कर लिया गया. अब अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी संपत्ति उसी दोस्त को मिल सकती है, जिसे उसने अपना वारिस बनाया है.
वसीयत रजिस्ट्रेशन सेंटर के अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ वसीयत बना देने से पूरी प्रक्रिया खत्म नहीं होती. अगर भविष्य में ली की मौत हो जाती है, तो उसके दोस्त को 60 दिनों के अंदर कानूनी तौर पर वसीयत स्वीकार करनी होगी. अगर तय समय के अंदर ऐसा नहीं किया गया, तो माना जाएगा कि उसने संपत्ति लेने से इनकार कर दिया. इसका मतलब, संपत्ति मिलने के लिए दोस्त को भी कानून के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
चीन के उत्तराधिकार कानून के मुताबिक, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार उसके जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता का होता है. अगर कोई व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता, तो उसकी संपत्ति इन्हीं लोगों में बांटी जाती है. हालांकि कानून यह भी कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति किसी दोस्त, संस्था, संगठन या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर सकता है. इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ली ने अपने दोस्त को अपनी पूरी संपत्ति का वारिस बनाया.
चीन वसीयत रजिस्ट्रेशन सेंटर की हालिया रिपोर्ट बताती है कि अब सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा भी बड़ी संख्या में वसीयत बनवा रहे हैं. साल 2013 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में अब तक चार लाख से ज्यादा वसीयत दर्ज की जा चुकी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहले वसीयत बनवाने वालों की औसत उम्र 77 साल थी, जो अब घटकर 67 साल रह गई है. अधिकारियों का कहना है कि 1980, 1990 और 2000 के बाद जन्मे युवाओं में भी वसीयत बनवाने का चलन तेजी से बढ़ा है. अब लोग इसे अशुभ नहीं, बल्कि भविष्य की योजना का हिस्सा मान रहे हैं.
जैसे ही ली की कहानी सामने आई, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि अगर उसके माता-पिता ने उसे इतनी बड़ी संपत्ति दी है, तो उनका भी उस पर अधिकार होना चाहिए. ऐसे में दोस्त को सब कुछ देना सही फैसला नहीं कहा जा सकता. एक यूजर ने लिखा कि ली अभी सिर्फ 19 साल का है. आने वाले समय में उसके रिश्ते बदल सकते हैं और शायद वह अपना फैसला भी बदल दे. वहीं, कई लोगों ने ली का समर्थन किया. उनका कहना था कि संपत्ति उसकी है, इसलिए फैसला लेने का अधिकार भी उसी का होना चाहिए. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि हर किसी को ऐसा दोस्त नहीं मिलता, जिस पर करोड़ों रुपये की संपत्ति भी भरोसे से छोड़ी जा सके.