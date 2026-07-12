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माता-पिता नहीं, 19 साल के लड़के ने दोस्त के नाम की 25 करोड़ की वसीयत! बचपन के साथी को बना दिया करोड़ों का वारिस

चीन के शंघाई में रहने वाले 19 साल के एक छात्र ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. करीब 20 मिलियन युआन यानी लगभग 25 करोड़ रुपये की संपत्ति उसने अपने माता-पिता की बजाय बचपन के दोस्त के नाम कर दी. लड़के का कहना है कि उसे अपने दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा है और अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाए, तो वही उसकी संपत्ति का असली हकदार होना चाहिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:00 AM IST
माता-पिता नहीं, 19 साल के लड़के ने दोस्त के नाम की 25 करोड़ की वसीयत! बचपन के साथी को बना दिया करोड़ों का वारिस
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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