Advertisement
trendingNow13116169
Hindi Newsजरा हटकेमाय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए... 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखी दलील और जीत ली MBBS सीट!

माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए... 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखी दलील और जीत ली MBBS सीट!

जबलपुर के 19 वर्षीय NEET अभ्यर्थी अथर्व चतुर्वेदी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर MBBS सीट हासिल की. जानिए कैसे 10 मिनट की दलील ने बदल दी उनकी किस्मत और EWS आरक्षण पर आया बड़ा फैसला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 20, 2026, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए... 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखी दलील और जीत ली MBBS सीट!

Supreme Court Atharva Chaturvedi: 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी ने वह कर दिखाया, जो बड़े-बड़े वकील भी सोचकर घबराते हैं. उन्होंने NEET 2024–25 में 720 में से 530 अंक हासिल किए, लेकिन EWS कोटे का लाभ न मिलने के कारण उन्हें MBBS सीट से वंचित कर दिया गया. राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण लागू न होने की वजह से उनका एडमिशन अटक गया.

कोर्ट तक कैसे पहुंची बात?

अथर्व ने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की. बिना किसी औपचारिक कानूनी डिग्री के उन्होंने संविधान के 103वें संशोधन और अनुच्छेद 15(6) व 16(6) का हवाला दिया, जिनमें निजी और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान है. कोर्ट ने पहले राज्य को निर्देश दिया था कि एक साल के भीतर यह नीति लागू की जाए, लेकिन अगले एडमिशन सत्र में भी इसे लागू नहीं किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Knowledge News: यहां PhD करने वाले को क्यों दी जाती है तलवार और गोल टोपी? अनोखी परंपरा के पीछे क्या है सच

‘10 मिनट’ वाली दलील क्या थी?

10 फरवरी को अथर्व का मामला तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सूर्य कांत कर रहे थे. वरिष्ठ वकीलों से भरे कोर्टरूम में 19 साल का यह छात्र अकेला खड़ा था. जब बेंच उठने वाली थी, तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, “माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए.” इसी आत्मविश्वास और तैयारी ने सबका ध्यान खींच लिया.

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अथर्व को एडमिशन से वंचित किया जाना उनकी गलती नहीं थी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा पहले के न्यायिक आदेशों का पालन न करने का परिणाम था. कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए. इसके बाद अथर्व को प्रोविजनल MBBS सीट प्रदान की गई.

यह भी पढ़ें: पिटाई करो, बस हड्डी मत तोड़ना... तालिबान के नए कानून ने पूरी दुनिया को हिलाया, महिलाओं के लिए 'नर्क' बना अफगानिस्तान!

अथर्व ने बताया कि शुरुआत में वह घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने पुराने कोर्ट आदेशों का गहराई से अध्ययन किया. उन्हें भरोसा था कि कानून उनके पक्ष में है. कई लोगों ने उनसे पूछा कि जब वह कोर्ट में इतने सहज दिखते हैं तो वकालत क्यों नहीं चुनते. लेकिन अथर्व का लक्ष्य अब भी डॉक्टर बनना है और वह NEET की तैयारी जारी रखे हुए हैं. जहां कई छात्र निराश होकर चुप बैठ जाते, वहीं अथर्व ने कानून सीखा, खुद कोर्ट में खड़े हुए और न्याय पाया. उनकी यह जीत उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद का संदेश है जो अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Supreme CourtNEETstudent

Trending news

क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?