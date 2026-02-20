माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए... 19 साल के स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में खुद रखी दलील और जीत ली MBBS सीट!

Supreme Court Atharva Chaturvedi: 19 वर्षीय अथर्व चतुर्वेदी ने वह कर दिखाया, जो बड़े-बड़े वकील भी सोचकर घबराते हैं. उन्होंने NEET 2024–25 में 720 में से 530 अंक हासिल किए, लेकिन EWS कोटे का लाभ न मिलने के कारण उन्हें MBBS सीट से वंचित कर दिया गया. राज्य में निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण लागू न होने की वजह से उनका एडमिशन अटक गया.

कोर्ट तक कैसे पहुंची बात?

अथर्व ने पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की. बिना किसी औपचारिक कानूनी डिग्री के उन्होंने संविधान के 103वें संशोधन और अनुच्छेद 15(6) व 16(6) का हवाला दिया, जिनमें निजी और गैर-अल्पसंख्यक संस्थानों में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का प्रावधान है. कोर्ट ने पहले राज्य को निर्देश दिया था कि एक साल के भीतर यह नीति लागू की जाए, लेकिन अगले एडमिशन सत्र में भी इसे लागू नहीं किया गया.

‘10 मिनट’ वाली दलील क्या थी?

10 फरवरी को अथर्व का मामला तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध हुआ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सूर्य कांत कर रहे थे. वरिष्ठ वकीलों से भरे कोर्टरूम में 19 साल का यह छात्र अकेला खड़ा था. जब बेंच उठने वाली थी, तब उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, “माय लॉर्ड्स, मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए.” इसी आत्मविश्वास और तैयारी ने सबका ध्यान खींच लिया.

"मुझे बस 10 मिनट चाहिए" These words did not come from a senior lawyer.

They came from a 19-year-old student — Atharva Chaturvedi — who simply wanted a fair chance to become a doctor. Atharva cleared NEET twice.

He scored 530 marks.

He worked hard, stayed focused, and… pic.twitter.com/WyZMqRnh73 — Kungfu Pande (Parody) (@pb3060) February 18, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अथर्व को एडमिशन से वंचित किया जाना उनकी गलती नहीं थी, बल्कि राज्य सरकार द्वारा पहले के न्यायिक आदेशों का पालन न करने का परिणाम था. कोर्ट ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि उन्हें निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए. इसके बाद अथर्व को प्रोविजनल MBBS सीट प्रदान की गई.

अथर्व ने बताया कि शुरुआत में वह घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने पुराने कोर्ट आदेशों का गहराई से अध्ययन किया. उन्हें भरोसा था कि कानून उनके पक्ष में है. कई लोगों ने उनसे पूछा कि जब वह कोर्ट में इतने सहज दिखते हैं तो वकालत क्यों नहीं चुनते. लेकिन अथर्व का लक्ष्य अब भी डॉक्टर बनना है और वह NEET की तैयारी जारी रखे हुए हैं. जहां कई छात्र निराश होकर चुप बैठ जाते, वहीं अथर्व ने कानून सीखा, खुद कोर्ट में खड़े हुए और न्याय पाया. उनकी यह जीत उन हजारों छात्रों के लिए उम्मीद का संदेश है जो अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहते हैं.