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Hindi Newsजरा हटके78 साल का इंतजार... गले लगते ही आंखों से छलक पड़े आंसू; 1947 में बंटवारे के बाद पहली बार मिले दो दोस्त, रुला देगा वायरल VIDEO

78 साल का इंतजार... गले लगते ही आंखों से छलक पड़े आंसू; 1947 में बंटवारे के बाद पहली बार मिले दो दोस्त, रुला देगा वायरल VIDEO

Friends Reunited After 1947 Partition Viral Video: सोशल मीडिया पर दो बुजुर्ग दोस्तों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दोनों दोस्त 1947 के भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान अलग हो गए थे और अब पूरे 78 साल बाद एक-दूसरे से मिले हैं. दोनों दोस्तों की इस भावुक मुलाकात ने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 28, 2026, 11:26 AM IST
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Image credit: instagram/@lovely_singh9213
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Friends Reunited After 1947 Partition Viral Video: भारत-पाकिस्तान बंटवारे का दर्द आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. साल 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, तब लाखों परिवार टूट गए थे. किसी का घर छूट गया, तो कोई अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से हमेशा के लिए बिछड़ गया. उस दौर की कई कहानियां आज भी लोगों को भावुक कर देती हैं. अब सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को फिर उसी दौर की याद दिला दी. इस वीडियो में दो बुजुर्ग दोस्त लंबे समय बाद एक-दूसरे से मिलते नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि दोनों करीब 78 साल पहले बंटवारे के समय अलग हो गए थे. इतने सालों बाद जब दोनों आमने-सामने आए, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े.

पहले कुछ पल तक बस देखते रहे एक-दूसरे को

वायरल वीडियो की शुरुआत बेहद शांत पल के साथ होती है. दोनों बुजुर्ग एक-दूसरे के सामने खड़े दिखाई देते हैं. शुरुआत में ऐसा लगता है कि वे यकीन ही नहीं कर पा रहे कि सामने खड़ा शख्स वही पुराना दोस्त है, जिससे वे दशकों पहले बिछड़ गए थे. कुछ सेकंड तक दोनों बस एक-दूसरे को देखते रहते हैं. उनके चेहरे पर खुशी, दर्द और भावनाओं का मिला-जुला असर साफ नजर आता है. ऐसा लग रहा था, जैसे दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने की कोशिश कर रहे हों. फिर अचानक दोनों एक-दूसरे के करीब आते हैं और गले लग जाते हैं. यह पल इतना भावुक था कि वीडियो देखने वाले लोग भी खुद को रोक नहीं पा रहे.

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गले मिलते ही छलक पड़े जज्बात

वीडियो में दिखाई देता है कि दोनों दोस्त एक-दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं. ऐसा लग रहा था, जैसे वे बीते 78 सालों की दूरी को उसी एक पल में खत्म कर देना चाहते हों. उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरों पर वही अपनापन दिखाई दे रहा था, जो शायद समय भी कम नहीं कर पाया. आसपास मौजूद लोग भी इस सीन को देखकर भावुक हो गए. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि यह सिर्फ दो दोस्तों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि उन लाखों लोगों की कहानी थी, जो बंटवारे के दौरान अपने करीबियों से बिछड़ गए थे.

सोशल मीडिया पर भावुक हुए लोग

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @lovely_singh9213 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि 78 साल बाद मिले दो दोस्त. वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. एक यूजर ने लिखा कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती. दूसरे ने कहा कि सोचिए, इस पल का दोनों ने कितने साल इंतजार किया होगा. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह वीडियो देखकर मुझे अपने पुराने दोस्त याद आ गए, जिनसे सालों से बात नहीं हुई.

बंटवारे का दर्द फिर आया लोगों को याद

कई लोगों ने कमेंट में लिखा कि 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों रिश्तों का टूटना भी था. उस समय लोग मजबूरी में अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए थे. कई दोस्त और परिवार ऐसे थे, जो दोबारा कभी नहीं मिल पाए. यही वजह है कि जब भी ऐसी कोई कहानी सामने आती है, लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि जिंदगी बहुत छोटी है और रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए. समय चाहे कितना भी बीत जाए, सच्चे रिश्ते दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं.

लोगों को दे गया बड़ा संदेश

यह वीडियो सिर्फ एक वायरल क्लिप बनकर नहीं रह गया, बल्कि लोगों के दिलों को छू गया. इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि इस मुलाकात ने याद दिलाया कि सच्चे रिश्ते कभी पुराने नहीं होते. वीडियो के अंत में दोनों दोस्त काफी देर तक एक-दूसरे को गले लगाए रहते हैं. ऐसा लगता है, जैसे वे उस पल को खत्म ही नहीं होने देना चाहते. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे भावुक वीडियो बताया है. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि यह वीडियो इंसानियत, दोस्ती और रिश्तों की असली ताकत दिखाता है. 78 साल बाद हुई यह मुलाकात अब इंटरनेट पर लाखों लोगों के दिलों को छू रही है और हर किसी को अपने पुराने रिश्तों की याद दिला रही है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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