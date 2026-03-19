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वायरल हुआ 59 साल पुराना ताज होटल का बिल, 1966 में महज इतने रुपये में मिलती थी लग्जरी लाइफ

मुंबई के मशहूर ताज महल पैलेस होटल का एक पुराना बिल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह बिल साल 1966 का बताया जा रहा है, जिसमें होटल में एक रात ठहरने की कीमत सिर्फ 127 रुपये दर्ज है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:36 PM IST
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वायरल हुआ 59 साल पुराना ताज होटल का बिल, 1966 में महज इतने रुपये में मिलती थी लग्जरी लाइफ

मुंबई के मशहूर ताज महल पैलेस होटल का एक पुराना बिल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह बिल साल 1966 का बताया जा रहा है, जिसमें होटल में एक रात ठहरने की कीमत सिर्फ 127 रुपये दर्ज है. इस बिल को एक रेडिट यूजर ने शेयर किया, जिसके बाद यह इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया. लोग इसे देखकर हैरान हैं कि कभी इतनी सस्ती कीमत में इतनी लग्जरी मिलती थी.

क्या 1966 में इतना सस्ता था लग्जरी स्टे?

वायरल पोस्ट के अनुसार, उस समय इस होटल में एक रात का बेस किराया करीब 105 रुपये था. इसके अलावा सर्विस टैक्स और स्टाफ चार्ज मिलाकर करीब 11 रुपये 70 पैसे जोड़े गए. कुछ अन्य छोटे खर्च जोड़ने के बाद कुल बिल 127.70 रुपये बना. उस समय बिल पर रेवेन्यू स्टैम्प लगाना भी आम बात थी, जो इस रसीद में साफ दिखाई देता है. अगर आज की बात करें, तो इसी होटल में एक रात रुकने का शुरुआती किराया करीब 34,000 रुपये तक पहुंच चुका है. यह अंतर साफ दिखाता है कि समय के साथ महंगाई और लग्जरी के स्तर में कितना बदलाव आया है.

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क्या सोने की कीमत से समझ आता है फर्क?

1966 में पैसों की असली कीमत समझने के लिए उस समय के सोने के रेट को देखना जरूरी है. उस दौर में 10 ग्राम सोना सिर्फ 84 रुपये में मिल जाता था. यानी 127 रुपये खर्च करना भी एक बड़ी रकम मानी जाती थी. इससे यह भी साफ होता है कि उस समय भी यह होटल देश के सबसे महंगे और प्रीमियम होटलों में शामिल था. इस बिल के वायरल होते ही लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं.

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कुछ यूजर्स ने महंगाई की तुलना करते हुए कहा कि 1966 के 100 रुपये आज के करीब 8,000 रुपये के बराबर हो सकते हैं. वहीं कुछ लोग यह जानने के लिए उत्सुक दिखे कि यह बिल कहां से मिला. पोस्ट करने वाले यूजर ने बताया कि यह बिल उसके दोस्त के परिवार ने सालों से संभालकर रखा था. यह वायरल बिल सिर्फ एक रसीद नहीं, बल्कि बीते दौर की झलक है. यह दिखाता है कि कैसे समय के साथ न सिर्फ कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल और लग्जरी की परिभाषा भी बदल गई है. आज जहां ताज होटल में ठहरना एक प्रीमियम अनुभव माना जाता है, वहीं कभी यह भी एक अलग लेकिन पहुंच के भीतर का सपना हुआ करता था.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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