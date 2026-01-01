1997 के न्यू ईयर VIDEO ने मचाया तहलका! 29 साल पहले कितने खुश थे पहले के लोग? खुद ही देख लें

New Year Resolutions: इंस्टाग्राम पर हाल ही में 1997 का एक दुर्लभ वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लाखों लोगों को बीते दौर की यादों में लौटा दिया. यह क्लिप मशहूर लेट नाइट शो ‘Movers and Shakers’ का है, जिसे शेखर सुमन होस्ट करते थे. वीडियो में आम भारतीय लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताते नजर आते हैं, लेकिन जिस सादगी, ईमानदारी और हल्के-फुल्के अंदाज में वे बात करते हैं, वही आज के दर्शकों को सबसे ज़्यादा छू रहा है.

कैसे आम लोगों के जवाबों ने इंटरनेट का जीता दिल?

वीडियो में एक महिला बड़े भरोसे से कहती है कि वह डाइट पर जाएगी और चाट-मिठाई छोड़ देगी, लेकिन अगले ही पल वह एक्स्ट्रा बटर के साथ चार प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करती दिखती है. एक लड़की मजाक में कहती है कि वह “जितने ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकें” चाहती है, वहीं एक शख्स का टारगेट है हर महीने कम से कम एक गर्लफ्रेंड. ये जवाब आज के लिहाज से भले ही साधारण लगें, लेकिन उनकी बेबाकी लोगों को हंसा भी रही है और सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video

क्या लोग इतने ही बेफिक्र थे?

वीडियो में पैसों को लेकर भी दिलचस्प विरोधाभास दिखता है. कोई कहता है कि वह कम खर्च करेगा, तो कोई खुलकर कहता है कि वह ज़्यादा पैसे उड़ाएगा. एक शख्स का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि वह अब जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू करेगा, जबकि एक छोटा बच्चा मासूमियत से कहता है कि वह स्कूल में किताबें ही नहीं ले जाएगा. ये जवाब 90 के दशक की सोच और आजादी को साफ झलकाते हैं.

देखें वीडियो-

90 का दशक इतना खास क्यों?

इस वीडियो को 2026 के न्यू ईयर से पहले शेयर किया गया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया. यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि 90 के दशक के लोग ज्यादा “civilised, educated और chill” लगते हैं. किसी ने कहा, “90s के लोग ज़्यादा कूल थे,” तो किसी ने लिखा, “तब लोग राय पर लड़ते नहीं थे, हंसी में बात खत्म हो जाती थी.” कई यूजर्स ने इंटरव्यू देने वालों की आंखों में दिखती खुशी को भी खास तौर पर नोट किया.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि 28 साल पुराने इस वीडियो में लोगों की इंग्लिश और कॉन्फिडेंस आज भी चौंकाने वाला है. एक यूजर ने कहा, “इनकी इंग्लिश देखो, कितनी नैचुरल है.” जबकि दूसरे ने लिखा, “इनकी आंखों में खुशी साफ दिखती है.” यह तुलना आज के सोशल मीडिया दौर से की जा रही है, जहां छोटी-छोटी बातों पर बहस और नाराजगी आम हो गई है.