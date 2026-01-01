Advertisement
trendingNow13060386
Hindi Newsजरा हटके1997 के न्यू ईयर VIDEO ने मचाया तहलका! 29 साल पहले कितने खुश थे पहले के लोग? खुद ही देख लें

1997 के न्यू ईयर VIDEO ने मचाया तहलका! 29 साल पहले कितने खुश थे पहले के लोग? खुद ही देख लें

1997 का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है, जिसमें 90 के दशक के लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बेहद सादगी और ईमानदारी से बताते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर यूजर्स आज के दौर से तुलना कर रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 12:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1997 के न्यू ईयर VIDEO ने मचाया तहलका! 29 साल पहले कितने खुश थे पहले के लोग? खुद ही देख लें

New Year Resolutions: इंस्टाग्राम पर हाल ही में 1997 का एक दुर्लभ वीडियो वायरल हुआ है, जिसने लाखों लोगों को बीते दौर की यादों में लौटा दिया. यह क्लिप मशहूर लेट नाइट शो ‘Movers and Shakers’ का है, जिसे शेखर सुमन होस्ट करते थे. वीडियो में आम भारतीय लोग अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताते नजर आते हैं, लेकिन जिस सादगी, ईमानदारी और हल्के-फुल्के अंदाज में वे बात करते हैं, वही आज के दर्शकों को सबसे ज़्यादा छू रहा है.

कैसे आम लोगों के जवाबों ने इंटरनेट का जीता दिल?

वीडियो में एक महिला बड़े भरोसे से कहती है कि वह डाइट पर जाएगी और चाट-मिठाई छोड़ देगी, लेकिन अगले ही पल वह एक्स्ट्रा बटर के साथ चार प्लेट पाव भाजी ऑर्डर करती दिखती है. एक लड़की मजाक में कहती है कि वह “जितने ज्यादा बॉयफ्रेंड हो सकें” चाहती है, वहीं एक शख्स का टारगेट है हर महीने कम से कम एक गर्लफ्रेंड. ये जवाब आज के लिहाज से भले ही साधारण लगें, लेकिन उनकी बेबाकी लोगों को हंसा भी रही है और सोचने पर भी मजबूर कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

क्या लोग इतने ही बेफिक्र थे?

वीडियो में पैसों को लेकर भी दिलचस्प विरोधाभास दिखता है. कोई कहता है कि वह कम खर्च करेगा, तो कोई खुलकर कहता है कि वह ज़्यादा पैसे उड़ाएगा. एक शख्स का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि वह अब जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू करेगा, जबकि एक छोटा बच्चा मासूमियत से कहता है कि वह स्कूल में किताबें ही नहीं ले जाएगा. ये जवाब 90 के दशक की सोच और आजादी को साफ झलकाते हैं.

देखें वीडियो-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The90sIndia (@the90sindia)

 

90 का दशक इतना खास क्यों?

इस वीडियो को 2026 के न्यू ईयर से पहले शेयर किया गया और देखते ही देखते यह वायरल हो गया. यूजर्स ने कमेंट्स में लिखा कि 90 के दशक के लोग ज्यादा “civilised, educated और chill” लगते हैं. किसी ने कहा, “90s के लोग ज़्यादा कूल थे,” तो किसी ने लिखा, “तब लोग राय पर लड़ते नहीं थे, हंसी में बात खत्म हो जाती थी.” कई यूजर्स ने इंटरव्यू देने वालों की आंखों में दिखती खुशी को भी खास तौर पर नोट किया.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि 28 साल पुराने इस वीडियो में लोगों की इंग्लिश और कॉन्फिडेंस आज भी चौंकाने वाला है. एक यूजर ने कहा, “इनकी इंग्लिश देखो, कितनी नैचुरल है.” जबकि दूसरे ने लिखा, “इनकी आंखों में खुशी साफ दिखती है.” यह तुलना आज के सोशल मीडिया दौर से की जा रही है, जहां छोटी-छोटी बातों पर बहस और नाराजगी आम हो गई है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

New YearNew Year Resolution

Trending news

शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा