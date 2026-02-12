Advertisement
ये है भारतीय संस्कृति की ताकत! मंदिर में हो रही थी आरती, खिड़की से देख रही विदेशी महिला फूट-फूटकर क्यों रो पड़ी?

Viral Mandir Aarti Video: मंदिर में भव्य तरीके से आरती हो रही है. इस दौरान खिड़की से आरती में शामिल दो विदेशी महिलाएं भक्ति में चूर हो गईं. भले ही उन्हें आरती के शब्द समझ ना आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:10 PM IST
Viral Video: हर साल लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आते हैं. जो भारत आता है वो यहीं का हो जाता है. विदेशी जब भारत आते हैं तो वो न सिर्फ यहां के अलग-अलग खानपान और पहनावे को देखते हैं, बल्कि यहां की संस्कृति और अध्यात्म को भी जीते हैं और यहीं की भक्ति में खो जाते हैं. भक्ति भाषा और देश से आगे की चीज है. इन दिनों जो दो विदेशी महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है वो भारतीय संस्कृति पर गर्व करने के लिए काफी है. वीडियो में दिखता है कि मंदिर में आरती हो रही है और वहां खिड़की में खड़ी दो विदेशी महिलाओं की आंखों में आंसू हैं. भले ही उनको आरती का एक शब्द भी समझ नहीं आया हो, लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो भगवान की भक्ति में पूरी तरह डूब चुकी हैं. यही भारतीय संस्कृति की ताकत और खूबसूरती है. ये वीडियो भारत की महान संस्कृति को दर्शाता है. सबको अपना बनाने और अपने में समाने की कला को दिखाता है. ये वीडियो आध्यात्मिकता और भक्ति की सार्वभौमिक शक्ति को प्रदर्शित करता है. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स खूबसूरत प्रतिकिया दे रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मंदिर में बड़े ही भव्य तरीके से आरती हो रही है. घंटे-घड़ियाल सुनाई दे रहे हैं. इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद सभी भक्ति आरती की धुन में झूम रहे हैं. ज्यादातर भक्तों के माथे पर त्रिपुंड लगा है. इस दौरान मंदिर से एक खिड़की दिखाई देती है जहां दो विदेशी महिलाएं मौजूद हैं वो आरती के दौरान भक्ति में लीन हैं. लगातार तालियां बजा रही हैं. इस दौरान उनकी आंखें भावुक दिखाई देती हैं. भले ही उनको हिंदी या संस्कृत का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन उन लड़कियों के चेहरे के भक्ति भाव ने बता दिया कि भक्ति भाषा से बंधी नहीं होती है. ये भारतीय संस्कृति की ताकत है. ये वीडियो भारत की महान संस्कृति को दर्शाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

यह भी पढ़ें: दोस्ती से बड़ा धर्म नहीं! मुस्लिम दोस्त को साथ लेकर गया इस्कॉन मंदिर और फिर...

किसने पोस्ट किया वीडियो?
जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @Eternaldharma_ नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 32 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इतना ही नहीं यूजर्स अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "ये सनातन धर्म की खूबसूरती है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये भक्ति की तीव्रता है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

