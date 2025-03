VIDEO: गिर जंगल में बाइकर्स के सामने आए दो शेर, आगे जो हुआ उसे देख हैरान हो गए लोग

Trending Video: गुजरात के गिर जंगल से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस वीडियो में दो शेर एक सुनसान और कीचड़ भरे जंगल के रास्ते पर टहलते नजर आते हैं. वहीं उसी रास्ते पर कुछ युवक बाइक से सफर कर रहे होते हैं. जैसे ही वे शेरों को अपनी ओर आते देखते हैं, डर के मारे उनके होश उड़ जाते हैं.

गुजरात के गिर में दो शेरों ने किया बाइकर्स का सामना

वीडियो की शुरुआत होती है दो शेरों के साथ जो झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं. इस रास्ते पर एक युवक अपनी बाइक खड़ी करता है और उसके साथ दो और लोग होते हैं. जैसे ही शेरों की नजर इन युवकों पर पड़ती है, युवक घबराकर वहां से भागने लगते हैं. दो युवक तो तुरंत दौड़कर झाड़ियों में छिप जाते हैं, जबकि बाइक सवार थोड़ी देर बिना हिले-डुले खड़ा रहता है. लेकिन जब शेर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो वह भी झट से भागकर झाड़ियों में जा छिपता है.

हालांकि, शेरों का व्यवहार बेहद शांत और सामान्य था. वे किसी को नुकसान पहुंचाने के मूड में नहीं दिखे. ऐसा लग रहा था मानो वे जंगल में अपनी ही मस्ती में टहल रहे हों. उनके हाव-भाव में न तो आक्रामकता थी और न ही शिकार की मंशा. इसके बावजूद इंसानों ने डर के मारे वहां से भागने में ही भलाई समझी.

Another day in Gujurat

The lion pair is just not interested in human as its prey. Otherwise, it could have easily outpaced the running bikers. pic.twitter.com/Rogc1ydJGx

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 16, 2025