2 सेकंड का वीडियो और 4.3 करोड़ व्यूज; 'बंदना गर्ल' ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Bandana Girl: सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती का ऑटोरिक्शा में सफर करते हुए वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. 2 नवंबर को X पर अपलोड हुए इस वीडियो ने युवती को बंदना गर्ल के नाम से मशहूर कर दिया है. वीडियो में वह सफेद टॉप, चांदी के झुमके, मेकअप और सिर पर रूमाल पहने दिख रही है. सिर्फ दो सेकंड की क्लिप अब तक लगभग 4.3 करोड़ व्यूज, 74000 लाइक्स और 2000 से ज्यादा कमेंट्स पा चुकी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:21 PM IST
Bandana Girl Viral Video: सोशल मीडिया पर इस समय एक नया ट्रेंड वायरल हो रहा है, जो आम जिंदगी के पल रिक्शा में सफर से जुड़ा हुआ है. 2 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक युवती का ऑटोरिक्शा में सफर करते हुए वीडियो वायरल हुआ जिसने उसे इंटरनेट पर बंदना गर्ल का नाम दिला दिया. वीडियो में लड़की सफेद टॉप, चांदी के झुमके, मेकअप और सिर पर रूमाल पहने दिखाई दे रही है. केवल दो सेकंड की यह क्लिप अब तक लगभग 4.3 करोड़ व्यूज, 74000 लाइक्स और 2000 से ज्यादा कमेंट्स प्राप्त कर चुकी है. कई यूजर्स ने उसके आउटफिट को रीक्रिएट किया और मीम्स व टिप्पणियों के जरिए उसकी लोकप्रियता का लाभ उठाने की भी कोशिश की.

 

इस वायरल वीडियो को सबसे पहले एक शैडो अकाउंट से शेयर किया गया था, जिसमें केवल एक बायो है: 365 पार्टीगर्ल. वीडियो की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के चलते अब इस अकाउंट को X के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम के जरिए भुगतान मिलने की उम्मीद है. सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो की वायरल होने की प्रक्रिया और इसके निर्माता के संभावित भुगतान में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में कहा कि मैं अब यह जानने में लगा हुआ हूं कि उसका भुगतान कितना होगा. जब भी मैं उसे अपने फीड पर देखता हूं, मैं व्यूज चेक करता रहता हूं.

प्रसिद्ध फोटोग्राफर जोसेफ राधिक ने कहा कि यह ट्वीट बार-बार उनकी टाइमलाइन पर आता है और याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने का प्रयास हमेशा सफलता की गारंटी नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस अवसर का उपयोग अपने कंटेंट को बढ़ावा देने के लिए भी किया. एक अन्य उपयोगकर्ता ने मजाक में कहा कि एक्स द्वारा किए गए भुगतान से भारत में अमेरिकी डॉलर का बड़ा प्रवाह होगा जिससे देश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद मिलेगी. हालांकि मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि वीडियो के निर्माता दिल्ली से हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में इसे खंडित किया है. 

