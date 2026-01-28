राज्य, भाषा, परंपरा और संस्कृति सब अलग, इंटरनेट पर छाई नॉर्थ और साउथ इंडियन की शादी, वीडियो वायरल

Indigo Couple Video: सोशल मीडिया पर प्यार और संस्कृति का खूबसूरत मेल देखने को मिला है. एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बताता है कि प्यार किसी सीमा में नहीं बंधता है. इस वीडियो में लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते की झलक दिखाई गई है. जो रिश्ता भारत की उत्तर और दक्षिण संस्कृतियों के बीच एक सेतू की तरह तैयार हुआ है.
Trending Photos
Indigo Couple Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो अलग-अलग राज्यों से ताल्लुक रखने वाले कपल की कहानी दिखाता है. ये वीडियो “2 स्टेट्स” वाले नॉर्थ-साउथ कल्चर के मेल को दिखाता है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, “कोशिश + प्रेम = 10/10 साउथ इंडियन वाइब... दो स्टेट. एक लव स्टोरी... पूरी तरह फैमिली अप्रूव्ड" चलिए वीडियो देखते हैं.
अलग-अलग संस्कृतियों का मिलन
ये वीडियो दिखाता है कि प्यार कैसे दो अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ सकता है. ये समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्ते की कहानी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल इंडिगो एयरलाइंस में काम करता है. लड़का पायलट है और लड़की एयर होस्टेस है.
वीडियो में क्या है?
वायरल हो रहे वीडियो में साउथ इंडियन संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. घर में ऐसा माहौल है जैसे कोई त्योहार हो. परिवार के सदस्य पारंपरिक धोती या लुंगी बांधते दिखाई देते हैं. पारंपरिक कपड़ों के साथ नाच-गाना भी दिखाई देता है. इस वीडियो में हल्दी, मेहंदी और शादी से जुड़ी बाकी रस्मों के पल खूबसूरती से दिखाए गए हैं. शानदार म्यूजिक और खुशमिजाज अंदाज इस वीडियो में जान डाल देता है.
यह भी पढ़ें: रशियन महिला ने साड़ी में लगाया देसी डांस का तड़का, वायरल VIDEO ने जीता भारतीयों का दिल
फैमिली अप्रूव्ड
जहां एक तरफ देश में प्यार करना किसी गुनाह से कम नहीं है, जहां आज भी प्रेम प्रसंग के नाम पर हत्या हो जाती हैं, वहीं इस वीडियो की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये पूरा प्रोग्राम “फैमिली अप्रूव्ड” है. इस वीडियो में सिर्फ कपल ही नहीं, बल्कि परिवार के लोग भी पूरा सपोर्ट करते नजर आते हैं. बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए दोनों परिवार साथ हैं. जोकि वीडियो को और भी सामाजिक और इमोशनल बनाता है. ये वीडियो भारत की खूबसूरती की एक झलक है. जो विविधता में भी एकता को दर्शाती है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. यूजर्स कपल की तारीफ कर रहे हैं. ये प्यार, समाज, परंपरा और संस्कृति की एक खूबसूरत झलक है. चलिए देर ना करते हुए ये शानदार वीडियो देखते हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sushmita.subhash नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 24 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कौन सी दुनिया में चल रहा है भाई ये सब. ज्यादातर यूजर्स ने लाल दिल सेंड किए और कपल की जमकर तारीफ की."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.