पढ़ाई छोड़ मास्टर जी बन गए 'माइकल जैक्सन', वीडियो देख मौज काट रहे यूजर्स

Teacher Dance Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो किसी सरकारी स्कूल का नजर आता है जिसमें मास्टर जी पढ़ाना छोड़कर माइकल जैक्सन बनते नजर आ रहे हैं. दो मास्टर जी ऐसा डांस करते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाएगी. चलिए वीडियो देखते हैं. 

 

Jan 19, 2026
Teacher Dance Video: यूं तो सोशल मीडिया पर स्कूल और क्लासरूम के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कहीं बच्चों की मासूम हरकत वायरल हो जाती हैं तो कभी उनके क्यूट बहाने सुनने को मिलते हैं. इतना ही नहीं, मैडम के साथ मस्त जुगलबंदी तो कभी खेल खेल में सामाजिक जागरूकता फैलाते नजर आते हैं. लेकिन इस बार बच्चों का नहीं बल्कि मास्टर साहब का वीडियो वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो किसी सरकारी स्कूल का नजर आता है जिसमें मास्टर जी पढ़ाई छोड़कर माइकल जैक्सन बनते नजर आ रहे हैं. दो मास्टर जी ऐसा डांस करते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाएगी. चलिए वीडियो देखते हैं. 

दोनों मास्टर एक से बढ़कर एक डांसर बन रहे हैं?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक सरकारी स्कूल में शायद किसी आयोजन के दौरान मास्टर जी डांस कर रहे हैंं. इस दौरान बच्चे जमीन पर बैठकर मास्टर जी का डांस देखते हैं और ताली भी बजाते हैं. पहले एक मास्टर जी ब्रेक डांस करने की कोशिश करते हैं उसके बाद दूसरे मास्टर जी आते हैं और बच्चों के आगे तहलका मचा देते हैं. बच्चे भी लगातार तालियां बजाते रहते हैं. मास्टर जी का डांस इतना फनी है कि जिसने भी वीडियो देखा वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया. अब ये वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @razz78699999 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 16 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दोनों का कमबैक हो गया है." दूसरे यूजर ने लिखा, "टोपी वाले मास्टर जी खतरनाक डांस कर रहे हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "प्रिंसिपल ने कहा है कि जो अच्छा डांस करके दिखाएगा उसे 3 दिन की छुट्टी मिलेगी." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

funny danceteachers dance videoviral

