इश्क की कोई उम्र नहीं! 25 साल की लड़की 76 साल के बुजुर्ग को दे बैठी दिल; बनाया बॉयफ्रेंड, लव स्टोरी पढ़ रह जाएंगे दंग

Viral News: इन दिनों एक कपल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसकी वजह उम्र का अंतर है. सैन डिएगो की 25 वर्षीय डायना मोंटानो और 76 वर्षीय एडगर ने समाज की परवाह किए बिना एक-दूसरे को अपनाया और जुलाई 2024 में शादी कर ली. कुछ लोग इनके प्यार की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ आलोचना कर रहे हैं.

दरअसल, यह कहानी सैन डिएगो की डायना मोंटानो की है. डायना ने डेली मेल से बातचीत में अपनी प्रेम कहानी के कई दिलचस्प राज खोले. उन्होंने बताया कि "मैं 25 साल की हूं और मेरा बॉयफ्रेंड 76 साल का है. 51 साल का अंतर होने के बावजूद हम एक-दूसरे से बहुत खुश हैं." डायना ने बताया कि ऐसे रिश्ते का रास्ता आसान नहीं होता. उन्होंने शेयर किया कि वह कैसे एडगर से मिलीं, कैसे उनका रिश्ता प्यार में बदला और उम्र के अंतर की वजह से उन्हें समाज में कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ीं. उन्होंगे बताया कि म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए वह एडगर से मिलीं. तब उनके बीच प्यार जैसा कुछ नहीं था. फिर उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए.

जुलाई 2024 में दोनों ने की शादी

जुलाई 2024 में डायना और एडगर ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली. लेकिन इसके बाद भी उन्हें अपने रोमांस को लेकर इंटरनेट पर लोगों से और डायना के परिवार वालों से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी. डायना का कहना है कि उनके लिए उम्र का अंतर उनके रिश्ते का असली मुद्दा नहीं है. लोग उन्हें घूरते हैं, बातें बनाते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे जरूरी है कि उनका रिश्ता स्वाभाविक और सहज है. एडगर उनके साथ सम्मान से पेश आते हैं और उनकी बातचीत बेहद सहज और खुशगवार होती है.

76 साल के बॉयफ्रेंड के साथ 25 साल की गर्लफ्रेंड

डायना ने बताया कि अलग-अलग पीढ़ियों से होने के बावजूद उनके जुड़ाव में कोई दिक्कत नहीं आती. उनकी सोच, आदतें और पसंद एक-दूसरे से मेल खाती हैं. हालांकि, उनके रिश्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा इसे अपने सामाजिक दायरे में लाना और लोगों की राय का सामना करना है. डायना मानती हैं कि उनके कुछ परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहे. उनका मानना है कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं. लेकिन डायना कहती हैं कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानती हैं कि वह खुश हैं और यही सबसे बड़ी बात है.